Ile losów kupić, aby wygrana na loterii była pewna?

Matematycy z uniwersytetu w Manchesterze obliczyli, ile losów należy kupić, aby wygrana na loterii była pewna. Jak to wygląda w przypadku gry w „Lotto”?

W czasie obecnego kryzysu przytłaczają nas nie tylko wysokie ceny podstawowych produktów w sklepach, czy rachunków za energię, ale także dramatyczne koszty kredytów hipotecznych. W takiej sytuacji wielu z nas nadzieję widzi w wygranej na loterii, która definitywnie rozwiązałaby wszystkie problemy finansowe. Ile jednak losów musielibyśmy kupić, aby zapewnić sobie pewne pieniądze?

Pewna wygrana na loterii

Matematycy z uniwersytetu w Manchesterze obliczyli, ile musielibyśmy kupić losów na loterii, aby cieszyć się wygraną. Nie mają jednak wątpliwości – nawet, jeśli zastosujemy się do ich rad, prawdopodobnie stracimy pieniądze.

W brytyjskiej loterii krajowej „Lotto” gracze kupują los z sześcioma obstawionymi liczbami. O wygranej mówimy już wtedy, gdy co najmniej dwie liczby na kuponie pasują do sześciu wylosowanych danego dnia liczb od 1 do 59.

Dwa dopasowania liczbowe zapewniają graczowi darmowy los w następnym losowaniu. Trzy dopasowania liczbowe dają 25 funtów, cztery dopasowania dają po około 100 funtów, pięć – około 1000 funtów. A tzw. „jackpot”, czyli sześć szczęśliwie obstawionych liczb, daje graczowi wygraną w wysokości od 2 do 4 milionów funtów.

Ile losów na loterii trzeba kupić, aby wygrać?

Należy pamiętać, że każdy los kosztuje 2 funty. Aby obliczyć minimalną liczbę losów, jaką musimy kupić, aby zagwarantować sobie wygraną w postaci co najmniej dwóch dopasowanych liczb, matematycy wykorzystali strukturę geometryczną o nazwie „płaszczyzna Fana”. Jest to trójkąt z siedmioma liniami i siedmioma punktami. Przy czym każda linia zawiera trzy punkty, a każdy punkt łączy się z trzema liniami.

Jeśli każdy punkt reprezentuje dwie liczby, każda linia reprezentuje los z sześcioma liczbami. Aby uwzględnić wszystkie możliwości losowania sześciu liczb, badacze potrzebowali trzech płaszczyzn Fano i dwóch trójkątów. Po zliczeniu wszystkich linii otrzymali 27 losów, które kosztują łącznie 54 funty.

Według matematyków Davida Stewarta i Davida Cushinga, jeśli wybierzemy losy w ten sposób, to niezależnie od tego, które z 45 057 474 możliwych losowań nastąpi, będziemy mieć co najmniej jeden los, który wygra na najniższym poziomie (dwóch dopasowanych liczb).

Musimy jednak pamiętać, że nawet jeśli kupimy 27 losów i zagwarantujemy sobie wygraną na loterii, mamy tylko jeden procent szans na odzyskanie 54 funtów. Stewart i Cushing ostrzegają zatem przed tym, że możemy nie odzyskać pieniędzy.

Test matematyków

Kiedy ci dwaj matematycy z Manchesteru testowali swój pomysł w jednym z losowań w Lotto, które odbyło się w lipcu 2023 roku, mieli tylko trzy losy. Pasowały one do dwóch liczb wylosowanych tego dnia, co ostatecznie dało im zero pieniędzy. Wynik ich badań stanowi wręcz przestrogę: wygrana na loterii nie zawsze jest tego warta.

