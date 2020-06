Ile kosztuje życie w Londynie, a ile w Glasgow. Zobaczcie porównanie cen

Londyn uchodzi za jedno z miast, w którym utrzymanie się jest najdroższe - nie tylko w skali Wielkiej Brytanii, ale wręcz całej Europy! Słusznie - oto konkretne wyliczenia!

Pomimo tego, że brytyjska stolica w ostatnim czasie straciła nieco na znaczeniu, to jest nadal jednym z największych i najbardziej wpływowych miast na świecie, historycznie odgrywającym kluczową rolę na rynkach finansowych, stanowiących prawdziwe centrum kultury i przemysłu. Wciąż pozostaje "modnym" miejscem wśród ludzi bogatych lub bardzo bogatych, którzy bardzo chętnie tu mieszkają. W takiej sytuacji trudno się dziwić, że mamy do czynienia z jednym z najdroższych miast w Europie.

Jednak wraz z kosztami rosną też zarobki. Średnie płace w Londynie są najwyższe w Wielkiej Brytanii i bardzo konkurencyjne w stosunku do dowolnego miasta w Europie. Brytyjska stolica może nawet okazać się stosunkowo tańsza niż wiele innych miast miejskich, ze względu na wysokie średnie płace.

Ale przejdźmy do konkretów, a więc porównania kosztów życia w Londynie i Glasgow. Według danych zgromadzonych na stronie Numbeo niemal wszystko w brytyjskiej stolicy jest droższe, niż w największym mieście w Szkocji. Przeciętne ceny są wyższe o 22%, a jeśli dodamy do tego czynsz stosunek ten wzrośnie aż do 61.78%! Sam koszt najmu jest wyższy aż o 178.67%. Ceny w restauracjach są wyższe o 13.83%, ceny w sklepach spożywczych - o 9.76%. Siła nabywcza Londynu jest niższa o 8.24%, niż w Glasgow.

Przyjrzyjmy się bliżej kosztom wynajmu mieszkania. W skali miesiąca za "flat" w centrum miasta z jedną sypialną zapłacimy 633.46 miesięcznie w Glasgow, a w Londynie - aż 1,760.74 (różnica sięgająca aż 177.96 %!). Poza centrum średnie ceny kształtują się następująco: w Glasgow 471.30, a w Londynie - 1,254.10 (166.10% więcej). Z kolei apartament z trzema sypialniami średnio kosztuje 768.97 w Glasgow, a w Londynie 2,069.38 (różnica na poziomie 169.11%). Taki lokal w centrum Glasgow to wydatek rzędu 1,075.00, a w Londynie - 3,133.12 (+191.45%).

A ceny nieruchomości? Przeciętna cena za metr kwadratowy w centrum Londynu sięga 11,166.54, a w Glasgow - 3,610.00 (209.32% różnicy). Poza centrum kwoty te kształtują się w następujący sposób 1,669.17 (Glasgow) i 6,270.71 (Londyn). Aż 275.68% różnicy!

Kolejna rzecz - przeciętne ceny i koszty. Zobaczcie sami ile kosztować mogą codzinne zakupy:

Nietrudno zauważyć, że ceny różnią się dość znacząco i to niekorzyść Londynu. Średnio ceny zaledwie paru produktów będą tańsze w brytyjskiej stolicy, więc można się spodziewać, że rachunki za zakupy w Londynie będą wyższe o kilkanaście jeśli nie kilkadziesiąt procent.

Warto również zerknąć na zestawienie innych wydatków związanych z codziennym życiem:

