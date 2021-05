Ile kosztuje zrobienie prawa jazdy w Wielkiej Brytanii?

Ile kosztuje zdobycie uprawnień do kierowania samochodem osobowym (kategoria B) w Wielkiej Brytanii? Ile wydamy na egzaminy, praktyczny i teoretyczny? O czym trzeba pamiętać?

W przeciwieństwie do Polski przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy w Uk nie ma obowiązku wyjeżdżenia odpowiedniej liczby godzin w towarzystwie instruktora. Nie trzeba nawet brać w kursach organizowanych przez szkoły nauki jazdy. Można po prostu podejść do egzaminu i zdać go (lub też nie!). O ile to wszystko kosztuje?

Ile kosztuje godzina jazdy z instruktorem?

Według wyliczeń, które podajemy za portalem "Guardian", koszt godzinnej lekcji prowadzenia samchodu z instruktorem w Wielkiej Brytanii wynosi średnio 27 funtów. Jednak, dzięki wcześniejszej rezerwacji koszt ten można nieco obniżyć, a mianowicie do 23 funtów. Przeciętny kursant według Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) przed zdaniem egzaminu spędza w eLce 47 godzin. Prosty rachunek daje nam więc wynik wahający się od £1081 do £1269 za samo "wyjeżdżenie" godzin.

Jak można zaoszczędzić w tym względzie? Dla osób z doświadczeniem za kółkiem pewną opcją są intensywne lekcje. Kursy te trwają zazwyczaj jeden lub dwa tygodnie. Według RAC jednodniowy kurs może kosztować około 200 funtów, ale jest odpowiedni tylko dla kogoś, kto wymaga zaledwie kilku godzin praktyki przed egzaminem, a nie dla osoby uczącej się od zera. Kurs tygodniowy może kosztować około 1000 funtów, dwutygodniowy kurs może być dwukrotnie wyższy.

"Guardian" podaje przykład szkoły jazdy liczącej sobie £860 za 40 godzin intensywnych jazd rozłożonych na jeden lub dwa tygodnie, co daje £21.50 za godzinę za kółkiem. Oszczędność? £6.50. To jednak nie wszystko!

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy w UK

Pierwszym krokiem w procesie zdobywania prawa jazdy jest złożenie wniosku o tymczasowe prawo jazdy (provisional licence). Kosztuje to 34 funty, jeśli wybierzemy opcję online dostępną na gov.uk i sięga 43 funty, jeśli zrobimy to za pośrednictwem poczty.

Drugim krokiem jest egzamin teoretyczny, który kosztuje 23 funty. Można go zarezerwować i opłacić online. Rzeczy, które musisz wiedzieć do testu, można się nauczyć z książki, płyty CD lub za pośrednictwem oficjalnej aplikacji DVSA Theory Test Kit, która kosztuje £4,99. Jest do pobrania w sklepie z aplikacjami Apple.

Niepokojące jest to, że liczba zdawanych egzaminów teoretycznych spadła o jedną czwartą w ciągu nieco ponad 10 lat, ponieważ egzamin stał się trudniejszy. Statystyki Departamentu Transportu pokazują 68% zdawalności w latach 2008-2009 i 47,4% w latach 2018-2019. Niestety, jeśli nie zdasz egzaminu teoretycznego, będziesz musiał zapłacić £23, aby móc do niego przystąpić ponownie. Jeśli zdasz, to masz dwa lata na zadanie praktycznego egzaminu, a jeśli nie zdążysz, będziesz musiał ponownie uporać się z "teorią".

Egzamin praktyczny na prawo jazdy w UK

Praktyczny egzamin na prawo jazdy to ostatni krok przed uzyskaniem pełnego prawa jazdy. Koszty różnią się w zależności od dnia tygodnia, na który się rezerwujesz. DVSA pobiera opłatę w wysokości £62 za testy w dni powszednie i £75 za testy w weekendy. Zdawalność praktycznego egzaminu na prawo jazdy wynosiła 45,7% w latach 2018-19, a jeśli nie zdasz za pierwszym razem, będziesz musiał ponownie zapłacić pełną cenę za kolejny egzamin na prawo jazdy.

Możesz zapłacić i zarezerwować praktyczny egzamin na prawo jazdy na stronie gov.uk.