Ile kosztuje ignorowanie remortgage w Wielkiej Brytanii?

To dość ważne, aby co jakiś czas porównywać dostępne na rynku oferty, jak również monitorować bieżącą stopę procentową Banku Anglii.



Każda zmiana w stopach procentowych może mieć wpływ na wysokość naszej miesięcznej raty za kredyt. Stopa procentowa Banku Anglii to cena za jaką pożyczane są pieniądze dla banków i ma ona bezpośredni wpływ na wysokość raty, którą mają dostępną dla swoich klientów. Jeśli stopa procentowa jest niska, jak ma to miejsce obecnie, warto rozglądnąć się za bieżącymi ofertami.

Remortgage to idealne narzędzie, aby nie płacić więcej niż musimy, a tym samym nie tracić naszych ciężko zarobionych pieniędzy.

Kiedy szczególnie powinniśmy się tym zainteresować?

1. Gdy okres, w którym mamy zagwarantowane niskie oprocentowanie zbliża się do końca (zwykle jest to co 2, 3 lub 5 lat)

2. Chcemy skrócić lub wydłużyć czas trwania kredytu

3. Chcemy dopożyczyć pieniądze, np. planujemy rozbudować lub wyremontować nasz dom, albo potrzebujemy dodatkowych funduszy na zakup nowej nieruchomości

4. Chcemy dokonać zmiany w umowie kredytowej

Przeprowadzenie remortgage i zawarcie nowej umowy kredytowej to doskonała droga do tego, aby poszukać produkt, który odpowiada naszym bieżącym potrzebom i planom lub po prostu zagwarantować sobie korzystne oprocentowanie i zaoszczędzić pieniądze.

Możemy porównać bieżące oferty na własna rękę, online lub skorzystać z pomocy brokera. Warto zwrócić uwagę, aby broker, z którym decydujemy się na współpracę był Whole of Market co oznacza, że ma dostęp do wszystkich kredytodawców i produktów jakie są na rynku.

>> Polski Mortgage Broker w UK <<

Warto też zwrócić uwagę, że podobnie jak przy innych kontraktach (ubezpieczenia samochodów, rachunki za prąd lub gaz, abonament za telefon, itp.), oferty banków dla nowych klientów często są korzystniejsze niż dla obecnych, dlatego nawet jeśli Twój obecny bank zaproponuje Ci niższą ratę niż tą, którą płacisz obecnie, warto zrobić porównanie czy nie może być jeszcze lepsza. Taki sprawdzenie zazwyczaj możesz szybko i bezpłatnie wykonać u większości brokerów kredytów hipotecznych (Mortgage brokers).

Zwykle przy przekredytowaniu na nowo ustala się także zdolność kredytową, warto więc przygotować także dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Payslipy lub osobiste rozliczenia roczne oraz wyciągi bankowe.

Kredytodawca zleci także wycenę naszej nieruchomości, aby ocenić jej bieżącą wartość.

Należy również pamiętać, że do remortgage’u będziemy musieli zaangażować także solicitora, który dopilnuje wszystkich niezbędnych sprawdzeń, wpisów i transferu środków.

Obecnie większość ofert banków na remortgage opłaca nam zarówno wycenę nieruchomości jak i solicitora, tym samym koszty całego procesu robią się minimalne.

Jeśli posiadasz kredyt na nieruchomość i już dawno nie robiłeś sprawdzenia swojej umowy kredytowej, nie ignoruj tej sprawy, gdyż możesz tracić setki, a nawet tysiące każdego roku z tytułu przepłacanych rat.

>> Dowiedz się więcej <<



Cały proces może zabrać od 4 do 8 tygodni.



Jeśli nie chcesz działać w pośpiechu, warto zgłosić się do brokera już dziś.

Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed podjęciem lub zaakceptowaniem jakiejkolwiek umowy kredytowej, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie własnych wymagań i ogólnych warunków kredytu.



Think carefully before securing debts against your home.

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.

It is important to take professional advice before making any decision relating to your personal finances. Information within this article is based on our current understanding and can be subject to change without notice and the accuracy and completeness of the information cannot be guaranteed. It does not provide individual tailored investment advice and is for guidance only. Some rules may vary in different parts of the UK.

