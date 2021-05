Ile kosztuje i jak przebiega przegląd techniczny w UK (MOT)? [WIDEO]

Fot: GOV.uk

Co trzeba wiedzieć o przeglądach MOT? Ile kosztują? Co jest sprawdzane przez diagnostów w ramach tego testu? Oto wszystko, co powinniście na ten temat wiedzieć!

Test MOT ("Ministry of Transport" lub po prostu MOT) to coroczny test bezpieczeństwa pojazdu, biorący pod uwagę wiele aspektów przydatności do ruchu drogowego i emisji spalin. W Wielkiej Brytanii jest wymagany dla większości pojazdów starszych niż trzy lata (w Irlandii Północnej równoważny wymóg obowiązuje po czterech latach). Test MOT został po raz pierwszy wprowadzony w 1960 roku. Obecnie obejmuje on sprawdzenie około 20 różnych rzeczy związanych z samochodem lub innym pojazdem.

Jak w praktyce procedury związane z MOT`em wyglądają? Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmiku:

Co warto wiedzieć o przeglądzie MOT w Wielkiej Brytanii?

Koszty przeglądu technicznego MOT - istnieje maksymalna kwota, jaką mogą pobierać stacje diagnostyczne od klienta chcącego wykonać przegląd w swoim samochodzie. Cena zależy to od typu pojazdu - maksymalna opłata za przegląd samochodu wynosi 54,85 ​​GBP, a w przypadku motocyklu - 29,65 GBP.

Jeśli termin przeglądu minął to nie możesz ani prowadzić, ani zaparkować pojazdu na drodze. Jeśli zostaniesz złapany w sytuacji, gdy twój pojazd nie ma MOT, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Można również otrzymać mandat sięgający 1000 funtów.

Czy są wyjątki od tej reguły? Tak, możesz poruszać się samochodem bez ważnego MOT`u jeśli jedziesz:

do lub z miejsca do naprawy

na umówiony przegląd MOT

Przegląd MOT jest ważny rok. Data jego upływu jest wydrukowana na aktualnym certyfikacie. MOT można uzyskać do miesiąca (bez jednego dnia) przed jego wygaśnięciem i zachować tę samą datę odnowienia.

