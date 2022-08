Ile kosztują studia w UK? Sprawdź, jak dużo wydasz na czesne i zakwaterowanie w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji

Fot. Unsplash

Myślisz o rozpoczęciu studiów na brytyjskiej uczelni? A może planujesz wysłać na uniwersytet swoje dziecko? Sprawdź, ile kosztują studia w poszczególnych częściach UK.

Tysiące uczniów w Wielkiej Brytanii kończy właśnie podstawową edukację na poziomie secondary school. Po uzyskaniu wyników egzaminów końcowych, mogą aplikować do szkół wyższych. Czy jednak w obliczu rosnących kosztów życia uniwersytecka edukacja w Wielkiej Brytanii jest jeszcze w jakiś sposób osiągalna dla zwykłych mieszkańców Wysp - nawet przy zaciągnięciu kredytu studenckiego?

Jak wysokie są opłaty za studia w Wielkiej Brytanii?

W związku z aktualną sytuacją i stosowną porą roku, BBC przygotowało zestawienie szacunkowych, uśrednionych kosztów zakwaterowania i czesnego dla studentów w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji.

Maksymalna opłata roczna za studia w UK może się znacznie różnić w zależności od miejsca zamieszkania w momencie ubiegania się o przyjęcie na uczelnię:

Anglia: 9 250funtów rocznie

Walia: 9 000 funtów rocznie

Irlandia Północna: 4 630 funtów rocznie dla studentów z Irlandii Północnej i 9 250 funtów rocznie dla studentów z innych rejonów Wielkiej Brytanii

Szkocja: bezpłatnie dla większości szkockich studentów – o ile spełniają kryteria finansowania rządowego – i 9 250 GBP rocznie dla studentów z innych rejonów Wielkiej Brytanii.

Jak widać, jeśli łapiemy się w rządowe kryteria, najkorzystniej jest mieszkać i studiować w Szkocji. Warto jednak pamiętać, że liczba miejsc na uniwersytecie jest ograniczona.

Koszty zakwaterowania studenta w UK

Jeśli uda się studiować w miejscu zamieszkania, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów zakwaterowania. Jednak często studia wiążą się z koniecznością przeprowadzki, ponieważ dostaliśmy się na studia w mieście położonym daleko od naszego domu.

Ile zatem kosztuje typowe zakwaterowanie dla studenta w Wielkiej Brytanii? Według organizacji charytatywnej Unipol przytaczanej przez BBC, w latach 2021-2022 średni czynsz za pokoje uniwersyteckie wynosił 6 227 funtów rocznie, podczas gdy za pokoje prywatne było to 7 732 funtów rocznie. Jak widać, tańsze jest zakwaterowanie uniwersyteckie - jednak tutaj też jak zawsze liczba miejsc jest ograniczona. Oczywiście w największych miastach - szczególnie w Londynie - koszty są znacznie wyższe niż średnia.

Podsumowując, dla przeciętnego studenta studiów wyższych w Anglii, który płaci maksymalne czesne i decyduje się na mieszkanie w pokojach uniwersyteckich przez pierwszy rok przed przejściem na zakwaterowanie prywatne, trzy lata studiów będą oznaczać koszt rzędu 49 441 funtów - według analizy BBC. Trzeba jednak pamiętać o innych kosztach życia studenckiego.

Oprócz czesnego i czynszu, trzeba też wziąć pod uwagę inne wydatki. Chodzi tu przede wszystkim o koszty związane z jedzeniem, prowadzeniem życia towarzyskiego, podróżami (w tym ewentualnym dojeżdżaniem do uczelni i odwiedzaniem rodziny), a także koszty materiałów potrzebnych do studiowania, jak choćby plecak, zeszyty, długopisy itp. Koszty te trudniej oszacować ze względu na to, że zachodzą duże różnice indywidualne w ich zakresie, jednak należy pamiętać, aby uwzględnić w budżecie również sumę dodatkową poza szacunkami wskazanymi wyżej.

