Ile godzin dziennie dziecko może spędzać przed ekranem telewizora lub telefonu? Rodzice w UK nie zgadzają się z restrykcyjnymi wytycznymi WHO

Fot. Getty

Ile godzin dziennie małe dziecko może spędzać przed ekranem telewizora lub telefonu? Eksperci WHO ustalili właśnie nowe limity, ale te... niezbyt spodobały się rodzicom w Wielkiej Brytanii.

Dzieci urodzone w ciągu ostatniej dekady są otoczone przez media cyfrowe nawet 24 godziny na dobę, a rodzice chętnie korzystają z pomocy telewizora lub telefonu, gdy chcą choć na chwilę odpocząć lub coś załatwić, nie ryzykując jednocześnie, że spuszczone z oka dziecko wpakuje się w nie lada tarapaty. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy rodzice zbyt często sadzają dzieci przed ekranem telewizora lub telefonu i gdy doraźne oglądanie bajek staje się nieodłącznym elementem ich życia.

Eksperci od dawna zwracają uwagę na negatywne oddziaływanie urządzeń cyfrowych na rozwój dziecka. Ostre dźwięki, ruch na ekranie i zmieniające się natężenie światła nadmiernie dzieci pobudzają, natomiast w późniejszym wieku zbyt częste „gapienie się w ekran” negatywnie wpływa na aktywność dzieci oraz budowanie przez nie relacji społecznych. Media cyfrowe ograniczają także rozwój wyobraźni u dzieci i powodują zaburzenia snu.

Opierając się na najnowszych badaniach WHO ustaliła właśnie nowe limity dotyczące dopuszczalnej ilości czasu spędzonego przez dzieci przed ekranem telewizorów i/lub telefonów. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia są tutaj dosyć restrykcyjne – jej eksperci rekomendują, by dzieci do lat 2 w ogóle nie oglądały żadnych programów w telewizji i na telefonie, natomiast by dzieci w wieku od 2 do 4 lat miały ten czas ograniczony do co najwyżej 1 godziny. Jeśli chodzi o starsze dzieci, to czas spędzony przed ekranem telewizora, komputera lub smartfonu powinien być dopasowany indywidualnie do stopnia rozwoju dziecka, ale i tak nie powinien on być zbyt długi.

Wytyczne WHO nie do końca spodobały się rodzicom w UK, którzy zostali w tym zakresie przepytani przez dziennikarzy stacji BBC. Jedna z młodych mam zaznaczyła w programie „BBC News”, że jej syn sporo uczy się oglądając bajki, ponieważ wiele z nich pobudza u niego zainteresowanie światem. Inna z kolei mama powiedziała, że posiadanie wytycznych jest dobre, ale też że każdy rodzic, stosując je, musi używać zdrowego rozsądku.