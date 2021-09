Ile dzieci ma Boris Johnson? W amerykańskiej telewizji premier UK WPROST zdradził ich liczbę!

Boris Johnson wprost przyznał ile ma dzieci - brytyjski premier podczas wywiadu w amerykańskiej telewizji NBC zadeklarował, że ma obecnie sześcioro potomków, a siódme dziecko znajduje się w drodze - ma urodzić się w grudniu 2021.

Brytyjski premier bardzo niechętnie wypowiadał się na temat swoich potomków i przez wiele lat zwyczajnie odmawiał ujawnienia wprost ile ma w sumie dzieci. Całkiem niedawno, w listopadzie 2019 roku, w trakcie ostatniej kampanii wyborczej, na falach radia LBC "z całym szacunkiem" odmówił odpowiedzi na pytanie w tej kwestii, tłumacząc się, że robi to dla ich dobra i nie chce ich mieszać w politykę. Powszechnie sądzi się, że liczba jego dzieci ogranicza się tylko do tych, które urodziły się w "oficjalnych" związkach oraz z jednego romansu, ale spekulowano, że mógł mieć kolejne, które pochodziłyby z innych pozamałżeńskich związków. Jak czytamy na łamach "The Independent" w 2013 roku sędzia Appeal Court orzekł, że Johnson miał spłodzić dwoje dzieci w wyniku związków pozamałżeńskich. Jedno z nich zostało "oficjalnie" potwierdzone, ale do faktu poczęcia kolejnego Johnson się nie odniósł. "Guardian" pisał wówczas, iż premier mógł spłodzić inne dziecko lub dzieci, ale stanowczo odmawia dyskusji na ten temat.

Ile tak naprawdę dzieci ma Boris Johnson?

Teraz, w rozmowie z prezenterką amerykańskiej stacji NBC Savanną Guthrie szef brytyjskiego rządu przed milionami telewidzów odniósł się do tej sprawy. Zapytany o to, czy ma szóstkę dzieci, Boris Johnson przytaknął i powiedział wprost "tak". Premier nie został "pociągnięty za język" w tym temacie i w zasadzie nie powiedział nic więcej. Wiele wskazuje na to, że to pierwsza taka wypowiedź - potwierdzająca liczbę dzieci - w jego karierze politycznej. Johnson potwierdził liczbę dzieci, o których powszechnie było wiadomo i nie przyznał się, że ma jakichś potomków, o których do tej pory nie wiedzieliśmy.

Szef brytyjskiego rządu obszerniej wypowiedział się na temat opieki nad małymi dzieci. "To fantastyczne. To jest fantastyczne" - mówił. "No wiesz, to dużo pracy. To bardzo dużo pracy, tyle ci powiem. Ale ja to kocham. Absolutnie to kocham. Zmieniam też dużo pieluch" - mówił dalej, ku zaskoczeni Guthrie, która dopytywała się czy na pewno zmienia te pieluchy. Boris Johnson zapewniał, że jak najbardziej to robi.

W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji premier UK potwierdził ich liczbę

Ile zatem premier UK ma dzieci? Policzmy! Ze swoją drugą żoną, Mariną Wheeler, Boris Johnson wziął ślub w 1993 i rozstał się po 25 latach małżeństwa, w 2018, kiedy oficjalnie ogłosił, że pozostają w separacji. Rozwód pary miał miejsce w 2020 roku. Z tego związku urodziła się czwórka dzieci: Lara Lettice (27 lat), Milo Arthur, (25), Cassia Peaches (23) i Theodore Apollo (21). Dodajmy, że w tym czasie, w latach 2000-2002 premier miał romans z Petronella Wyatt z redakcji "Spectator", który miał skończyć się przerwaniem ciąży i poronieniem, a w 2006 miał dopuścić się romansu z Anną Fazackerley z redakcji "Guardiana".

W 2009 w wyniku kolejnego romansu, tym razem z Helen MacIntyre, doczekał się kolejnego (piątego) dziecka - córeczki. Publiczne przyznanie się do posiadanie nieślubnego dziecka było sprawą głośnego procesu, który miał finał w 2013 roku. Zanim przejdziemy do obecnej partnerki szefa rządu, warto wspomnieć o kolejnym domniemanym romansie z Jennifer Arcuri, który miał trwać od 2012 do 2016. Ze swoją obecną żoną, Carrie Symonds, bohater artykułu spłodził już jedno dziecko - Wilfreda Lawrie Nicholasa - to szósty potomek w naszej wyliczance. Co więcej, Johnson spodziewa się siódmego dziecko, a drugiego w ramach związku z Carrie. Jego narodziny mają przypaść na grudzień 2021 roku.

Ciekawe, czy na tym Boris Johnson poprzestanie...