Po latach spędzonych na emigracji, powrót do Polski kojarzy się z powrotem do domu. Może się jednak okazać, że po przeprowadzce wcale nie czujemy się w ojczyźnie tak dobrze, jak to sobie wyobrażaliśmy - a wręcz przeciwnie, czujemy się trochę nieswojo i obco. Warto jednak pamiętać, że po długi okresie życia spędzonym w UK, czyli kraju tak bardzo różniącym się od Polski pod wieloma względami, potrzeba aklimatyzacji jest normalna.

Jak długo może trwać taka aklimatyzacja? Ile czasu na przyzwyczajenie się do Polski potrzebują zwykle polscy emigranci wracający z Wysp? Kwestię tą poruszyła pewna Polka na jednej z grup powrotowych na Facebooku. W swoim poście Polka napisała:

„Witam was serdecznie napiszcie proszę, jak długo po UK musieliście się ‘przyzwyczaić’ do Polski. Czy mieliście ochotę wracać, jak długo szukaliście pracy itd.”.

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy osób, które powrót z UK do PL mają za sobą i dzieliły się swoimi doświadczeniami, dotyczącymi przyzwyczajania się do Polski po długiem emigracyjnej rozłące. Wśród komentujących wyraźnie można zauważyć dwie grupy - osoby, które potrzebowały trochę czasu na aklimatyzację (choć nie zawsze był to czas trudny - czasem wręcz przeciwnie, euforyczny) oraz osoby, które po przeprowadzce z UK do Polski od razu czuły się na Wisłą, jak w domu, jakby nigdy nigdzie nie wyjeżdżały.

Ile czasu trzeba się przyzwyczajać do Polski po powrocie z UK?

Wśród osób, które potrzebowały jakiegoś okresu na ponowne przyzwyczajenie się do Polski, pojawiło się sporo ciekawych komentarzy. Jak się okazało, niektórym było tak trudno przyzwyczaić się do PL, że po jakimś czasie wrócili na Wyspy. Oto przykładowe komentarze:

„Ja się już 3 lata przyzwyczajam. W UK spędziłam 23 lata”

„7 lat w PL i nadal się przyzwyczajam”

„Mi zajęło rok, starszy syn do tej pory się nie przyzwyczaił. Pracę miałam od zaraz”

„Hmmm, pierwszy rok po powrocie do PL to jeden z najszczęśliwszych okresów mojego życia, cały rok żyłam jak na haju, w nieustającym poczuciu szczęścia i radości. Ten stan trwał około 12 miesięcy. Potem już było normalnie”

„Przyzwyczaić się było ciężko, zeszło nam 2 lata i wróciliśmy do UK z powrotem, tylko w całkiem inne miejsce”.

Nie wszyscy potrzebują czasu na przyzwyczajenie się po powrocie z UK do PL

Wiele osób wskazywało, że jednak nie musiały się do niczego przyzwyczajać po powrocie z emigracji. Oto kilka ciekawych komentarzy na ten temat:

„16 lat, rok w PL, a czujemy się jakbyśmy nigdy z PL nie wyjeżdżali. Nie przeliczamy i nie porównujemy, żyjemy tu i teraz. Zresztą przy 2 dzieci nie ma czasu na nic, 7 lat i 1 rok”

„Nie musiałam się przyzwyczajać, nareszcie u siebie, pracy szukaliśmy miesiąc z czego 2tyg byliśmy na kwarantannie, więc można powiedzieć, że 2tyg”

„Ani jednego dnia. Po 17 latach w UK odcięłam to gruba kreską. 2 lata w Polsce i to super decyzja była”

„A do czego tu się przyzwyczajać? Wreszcie w domu”

„Ja wróciłam do Polski w 2018 roku i od razu wiedziałam, że TU jest moje miejsce. Po przylocie miałam już umówione rozmowy o pracę. Bezrobotna byłam 3 tygodnie. Dostałam się do biura rachunkowego, w którym pracuję do dziś. Myślę, że sam powrót, lokalizacja i znalezienie pracy to bardzo indywidualna sprawa. Na pewno CV można wysyłać wcześniej”

„Nie ma się do czego przyzwyczajać, jestem w domu”.

Ciekawy był też komentarz wyrażający nieco bardziej pośrednią opinię:

„Ja jestem 2. tydzień w Polsce i cały czas się czuję jak na urlopie, ale pewnie dlatego, że cały czas biegam załatwiam jakieś sprawy itd. Czekam na te zaskoczenie i zejście na ziemię, ale na razie go nie widzę i mam nadzieję ze nie zobaczę, psychicznie czuję się świetnie tutaj i czuję, że to był dobry wybór, nie mam zamiaru wracać do UK nigdy”.

Przyzwyczajanie się to sprawa indywidualna

Znalazły się też głosy podkreślające, że aklimatyzacja po powrocie z UK do PL jest sprawą indywidualną i każdy przeżywa powrót na swój sposób. Jedna z osób komentujących podsumowała dyskusję w następujących słowach:

„To wszystko zależy od tego jak ktoś był mocno związany z Wielka Brytania czy jakimkolwiek innym krajem, w którym mieszkał, czy się zadomowił, zintegrował, zaaklimatyzował... Im bardziej ktoś jest w środowisko wciągnięty, tym dłużej będzie się z reguły przestawiał, ale to też zależy od charakteru i sytuacji. Jest coś takiego, jak wtórny szok kulturowy, polecam o tym poczytać, wiele wyjaśnia. Im ktoś ma większe wsparcie po powrocie, szybko wpada w rytm praca/szkoła/rodzina/przyjaciele itp. tym łatwiej będzie mu się przestawić. No i jeśli ktoś był za granicą tylko wśród Polaków, nie mówił albo słabo mówił po ang., kupował w pl sklepie, miał polskich znajomych i mentalnie wcale nie wyjechał z Polski tylko ciągle płakał, że tęskni, tym łatwiej będzie mu po powrocie. Generalnie im większa asymilacja za granicą, tym dłuższe zadomawianie się po powrocie do kraju w każdy jest inny”.

Zgadzacie się z powyższym podsumowaniem? Jak sądzicie, czy w Waszym przypadku potrzebny byłby okres na przyzwyczajenie się do Polski po powrocie z UK? A może macie już doświadczenie w tej kwestii? Podzielcie się z nami swoimi refleksjami, pisząc na Facebooku lub mailowo.

