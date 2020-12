Ile będzie kosztowało dzwonienie do UK z Polski w 2021 z telefonu komórkowego? Mamy "brexitowe" cenniki Play, Plusa i Orange

Po Brexicie UK nie będą dotyczyły wytyczne "Roam Like At Home" z wróci roaming

Ile zapłacicie dzwoniąc z Polski do UK w sieciach Orange, Play i Plus?

To już pewne - po tym, jak "okres przejściowy" dobiegnie końca i Wielka Brytania ostatecznie opuści UE na Wyspach przestanie obowiązywać unijna dyrektywa "Roam Like At Home". Rachunki za korzystanie z telefonów komórkowych pójdą w górę. Sprawdźcie, ile zapłacicie dzwoniąc z Polski do UK w sieciach Orange, Play i Plus.

Na czym polega wprowadzona nieco ponad trzy lata temu unijna dyrektywa "Roam Like At Home"? Jest banalnie prosta - dzięki niej w krajach należących do Wspólnoty możemy dzwonić z telefonów komórkowych "bez przeszkód", to znaczy bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z roamingiem. Bez względu na to z lub do jakiego kraju UE dzwoniliśmy stawki były takie same. Te regulacje dotyczą nie tylko wykonywania połączeń, ale także wysyłania MMS`ów i SMS`ów.

Niestety, po Brexicie, w Wielkiej Brytanii nie będą już obowiązywać wytyczne związane z "Roam Like At Home" i ceny za pisanie czy dzwonienie do UK z Polski pójdą w górę. Część polskich sieci telefonii komórkowych zapowiedziało już jak będą wyglądały ich cenniki od stycznia 2021 - na portalu branżowym Money.pl zaprezentowano nowe cenniki trzech telekomów - Orange, Plusa i Play`a.

ORANGE

W nowych "brexitowych taryfach" sieci Orange Wielka Brytania została zaliczona do krajów drugiej grupy, a więc państw europejskich nie należących ani do UE, ani do EOG. Oznacza to, że dzwonienie z Polski do UK po 1 stycznia 2021 będzie kosztowało 4,94 zł za minutę rozmowy. Za wysłanie SMS`a zapłacimy do 1,51 zł, a za wysłanie MMS`a - do 3,03 zł. Trzeba również dodać, że użytkownik "polskiego" telefonu w UK za odebranie połączenia z Polski zapłaci 2,02 zł na minutę. Koszty internetu mobilnego sięgną 31,76 zł za każdy pobrany MB na terenie UK.

Oficjalnie potwierdzono, że pojawią się również pakiety promocyjne, które obniżą koszty dzwonienia do UK.

PLUS

Cennik usług Plusa jeszcze nie został ujawniony, ale jak czytamy na łamach Money.pl polska sieć ma przygotować specjalną promocję. "Od 1 stycznia, gdy Wielka Brytania znajdzie się formalnie poza UE, klienci Plusa będą mogli korzystać z promocji, dzięki której będą mieli stawki na takich poziomach, jak dotychczas" - komentował Arkadiusz Majewski dla Money.pl. "Promocja będzie ogłoszona pod koniec grudnia, bo wówczas będzie jej dokładny regulamin. Na pewno będziemy wtedy o niej informować".

Jak zdrożeją SMSy i MMSy z Polski do UK, ile będzie kosztowała minuta rozmowy?

PLAY

Wielka Brytania została zaliczona do "Strefy 1". Minuty rozmowy z "polskiej" komórki z kartą SIM z logiem sieci Play kosztować będzie 2,50. Za wysłanie SMS`a zapłacimy 0,60 zł, a za wysłanie MMS`a - 3 złote. Każdy pobrany MB na terenie UK to koszt 36 złotych. "Relacje ekonomiczno-gospodarcze pomiędzy UE a Wielką Brytanią po brexicie nadal są przedmiotem ustaleń. Dopóki nie ma nowych, oficjalnych decyzji, sytuacja pozostaje bez zmian. W razie wprowadzania zmian – będziemy o nich informować" - czytamy w oficjalnym komunikacie Play wystosowanym do Money.pl

