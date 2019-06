Ile będzie kosztował roaming w przypadku twardego Brexitu?

Fot. Getty Już ponad 3 tysiące osób podpisało się pod petycją Amy Jackson, która wezwała posłów do pozostania w pracy w okresie świątecznym i do uzgodnienia stanowiska ws. Brexitu....

Brytyjski parlament przyjął ustawę zmuszającą Theresę May do opóźnienia Brexitu. Cel – uniknięcie NO DEAL 12 kwietnia

Wczoraj późnym wieczorem Izba Gmin przyjęła ustawę zmuszającą Theresę May do opóźnienia Brexitu. Co prawda premier już w zeszłym tygodniu zapowiedziała, że zawnioskuje do UE o wydłużenie Brexitu do 30...