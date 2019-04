Ile będzie kosztował Brexit? Wyliczenia idą w SETKI miliardów!

Według ekspertów z Fundacji Schumana z powodu twardego Brexitu Unia Europejska w ciągu kilku najbliższych lat może stracić setki miliardów euro. Ale jeszcze gorzej sytuacja będzie wyglądała w samej Wielkiej Brytanii.

Odpowiednie wyliczenia odnośnie tej kwestii zostały przedstawione w specjalny raporcie przygotowanym przez Polską Fundacje Schumana. - Prześledziliśmy chyba wszystkie dostępne raporty na temat konsekwencji Brexitu. I to, co nas absolutnie uderzyło, to że nawet w raportach rządu brytyjskiego - w żadnym - nie ma wskazanych korzyści z Brexitu. To znaczy, że to był wybór między złym a bardzo złym scenariuszem - komentował dla Radia ZET doktor Bartłomiej Nowak, współautor raportu.

A konkretne liczby? Otóż od referendum w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, brytyjska gospodarka "straciła od 2 do 2,5 proc. PKB, realne dochody gospodarstw domowych ucierpiały o 4 proc., a dziura w finansach publicznych powiększa się w tempie 26 mld funtów rocznie lub 500 mln funtów tygodniowo" - czytamy w raporcie.

Z drugiej jednak strony unijny budżet również ucierpiał. Brytyjska składka do wspólnej kasy sięgała 11 miliardów euro. Jeśli dojdzie do Brexitu bez umowy to w latach 2019-20 straty z powodu nieobecności UK w UE mogą sięgnąć nawet 16,5 mld euro. W dalszej perspektywie (2021-27) unijny budżet będzie mniejszy o około 50 miliardów euro.

- 27. państw stanęło przed wyborem ograniczenia budżetu albo zwiększenia składek członkowskich - komentuje doktor Monika Sus, druga autorka raportu - Obecnie proponowane rozwiązanie obejmuje jedno i drugie, czyli zwiększenie dobrowolne składek członkowskich - co zadeklarowały już Niemcy, Czechy i Słowacja - ale równocześnie proponowane jest zmniejszenie nakładów - o mniej więcej 5 procent - na Wspólną Politykę Rolną czy Politykę Spójności - podsumowuje.