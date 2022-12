Ile będzie kosztować świąteczna kolacja na Boże Narodzenie w 2022 roku?

Jak wynika z analizy przytaczanej przez serwis informacyjny BBC, świąteczna kolacja na Wyspach będzie w tym roku o prawie 22% droższa niż w 2021 roku. Cena siedmiu kluczowych produktów potrzebnych do przyrządzenia tradycyjnego posiłku z okazji Bożego Narodzenia wzrosła o 5,36 GBP w ciągu roku.

Brytyjskie rodziny zmagające się z rosnącymi kosztami utrzymana na Wyspach w perspektywie zbliżających się Bożego Narodzenia i świątecznych wydatków związanych choćby z przygotowanie tradycyjnej kolacji będą z pewnością szukać oszczędności. Niestety, jak wynika wyników badań, na które powołują się dziennikarze BBC, to właśnie takie gospodarstwa domowe zostaną mocno uderzone przez wzrosty cen, ponieważ właśnie koszty zakupu podstawowych produktów spożywczych rosły najszybciej, w porównaniu choćby do ich odpowiedników z segmentu „premium".

Jak bardzo zdrożała tradycyjna, świąteczna kolacja w 2022?

Firma badawcza Assosia, zajmująca się badaniem handlu detalicznego, przeanalizowała średnią cenę siedmiu produktów dostępnych w najpopularniejszych brytyjskich sieciach handlowych (Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons i Lidl). W założeniach uznano, że świąteczna kolacja dla pięciu osób będzie składać się ze średniej wielkości indyka (mrożonego), brukselki, pieczonych ziemniaków, stuffing balls (klopsików z farszem), wieprzowych kiełbasek w postaci pigs in blankets, sos cebulowego i tradycyjnego ciasta (mince pie). W 2021 roku je średni koszt wyniósł 24,67 funta, a w 2022 - 30,03 funta.

Jak można skomentować ten wynik? W zasadzie ciężko dziwić się takiemu wzrostowi cen. Przypomnijmy, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) będący podstawowym miernikiem inflacji wzrósł we wrześniu do poziomu 10,1 proc., co oznacza, że mamy do czynienia z największym od 40 lat rocznym wzrostem cen żywności. Co więcej, cena każdej pozycji z ujętej na świątecznej liście poszła w górę znacznie powyżej stopy inflacji, która w październiku osiągnęła 11,1%.

Ceny, których produktów poszły w górę najbardziej?

Najostrzejszy wzrost cen zanotowały kiełbaski chipolatas, których używa się do przyrządzania pigs in blankets. Jeszcze w zeszły roku koszt opakowania zawierającego 12 sztuk wynosił przeciętnie 2,13, a teraz, w 2022 poszedł on górę prawie o połowę (dokładnie 42,7 proc.)

O ile wzrosły pozostałe produkty na „świątecznej” liście przygotowanej przez firmę Assosia? Mrożony indyk o wadze 4.65 kilogramów kosztował rok temu 20.23 funta, a teraz jego cena poszybowała w górę o 21%. Ziemniaki zdrożały o 32.9 proc., brukselka — o 7.5 proc., stuffing balls — o 11.6 proc., sos cebulowy — o 16.2 proc., mince pie — o 30.8 proc.

Z czego wynika ten wzrost cen?

Nick Allen, dyrektor naczelny Brytyjskiego Stowarzyszenia Przetwórców Mięsa (British Meat Processors Association), mówi, że przemysł wieprzowy został boleśnie dotknięty przez kolejne wzrosty kosztów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niektóre z nich – ceny energii i koszt paszy dla zwierząt na bazie zboża – są powiązane z rosyjską inwazją na Ukrainę, podczas gdy inne wynikają z Brexitu, na przykład utrzymującego się niedoboru siły roboczej po zakończeniu swobody przemieszczania się. Fakt ten przyczynił się do wzrostu płac w tym sektorze. Jaki to wszystko miało wpływ na kupujących? „Myślę, że obserwujemy mniejszy popyt na produkty o wyższej jakości” – komentował Allen.

Co ciekawe, jego obserwacje nie do końca znajdują potwierdzenie w badaniach Assosia. Eksperci, przyglądając się wzrostowi cen poszczególnych artykułów spożywczych, zwrócili uwagę, że w perspektywie wartości uśrednionych bardziej podrożały te najtańsze produkty, wzrost cen tych droższych, lepszej jakości, z półki klasy „premium” nie jest aż tak dynamiczny.

Ile (średnio) wydamy na christmas dinner w tym roku?

Podczas gdy przemysł indyczy stoi przed takimi samymi wyzwaniami jak producenci wieprzowiny, w tym roku został szczególnie dotknięty ptasią grypą, która doprowadziła do uboju setek tysięcy ptaków. „To najgorszy rok, z jakim musiałem sobie jakoś poradzić” - komentował dla BBC Paul Kelly, hodowca indyków z wolnego wybiegu. Farma, którą prowadzi, została założona przez jego rodzinę w hrabstwie Essex ponad pół wieku temu. „Wyzwania, którym mieliśmy sprostać w tym roku, były wręcz niewiarygodne”.

