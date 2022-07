Ile alkoholu dziennie można bezpiecznie spożywać? Oto szokujące wyniki najnowszych badań

Fot. Getty

Najnowsze badania wskazują, że dotychczasowe limity bezpiecznego picia alkoholu wymagają zmiany. Mężczyźni przed 40. rokiem życia powinni pić znacznie mniej, niż dotąd sądzono - jeśli zależy im na własnym zdrowiu.

Naukowcy wzywają do zaostrzenia wskazań zdrowotnych w kwestii bezpiecznych limitów spożywania alkoholu. Mężczyźni do 39. roku życia nie powinni pić więcej niż jedno piwo dziennie - twierdzą badacze. Naukowcy apelują, aby wytyczne NHS dostosować do poszczególnych grup badawczych, podaje Sky News.

Bezpieczne dawki alkoholu do 39. roku życia

W najnowszym badaniu ustalono, że ilość alkoholu, która może stanowić zagrożenie zdrowotne dla młodszych mężczyzn jest niższa niż sądzono. Dość szokujące wyniki wskazują, że mężczyźni do 39. roku nie powinni dziennie pić więcej niż jeden mały shot piwa o pojemności zaledwie 38 ml. Kobiety w tym samym przedziale wiekowym mogą pić nieco więcej - dwie stołowe łyżki wina lub 100 ml piwa dziennie.

Badanie jest drastycznie niezgodne z aktualnymi wytycznymi NHS w kwestii bezpiecznych dla zdrowia dawek alkoholu. Przypomnijmy, że obecne zalecenie dla Brytyjczyków głosi, że należy unikać regularnego picia alkoholu przekraczającego 14 jednostek tygodniowo, czyli sześciu litrów piwa o średniej mocy lub 10 małych kieliszków słabszego wina.

Picie alkoholu od 40. roku życia

Wiele zmienia się natomiast od momenty ukończenia 40 lat. Badanie wskazuje bowiem, że dla osób z tej grupy, bezpieczne jest dzienne spożywanie 1-2 standardowych drinków. Co więcej, takie umiarkowane picie po czterdziestce może być nawet prozdrowotne - zmniejszając ryzyko związane z chorobami serca, udarami czy cukrzycą. Z kolei dla osób powyżej 65. roku życia ryzyko „utraty zdrowia spowodowanej spożyciem alkoholu” jest osiągane dopiero od czwartego standardowego drinka.

