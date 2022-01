Ikea tnie pensje chorobowe dla niezaszczepionych pracowników zmuszonych do izolacji po kontakcie z osobą zarażoną Covid-19

Fot. Getty

Gigant meblowy tnie wysokość zasiłku chorobowego dla niektórych nieszczepionych pracowników zmuszonych do poddania się samoizolacji po bliskim kontakcie z chorym na Covid-19. To oznacza, że nieszczepieni pracownicy będą mogli otrzymać zaledwie £96,35 tygodniowo w ramach ustawowego zasiłku chorobowego Statutory Sick Pay.

Średnia płaca pracowników sklepu Ikea w Anglii wynosi £404 za standardowy tydzień pracy poza Londynem (lub £10,10 za godzinę pracy) i £452 w stolicy (lub £11,30 za godzinę pracy). Ikea posiada 21 dużych sklepów w UK, w których pracuje ponad 10 000 pracowników, a ostatni wzrost zachorowań na Covid-19 powoduje w firmie coraz większe problemy kadrowe. I właśnie dlatego gigant meblowy zdecydował się na zaostrzenie podejścia do nieszczepionych pracowników, informując ich, że jeśli będą oni zobowiązani do poddania się samoizolacji z powodu bliskiego kontaktu z osobą chorą na Covid-19, to Ikea nie wypłaci im dodatkowego wynagrodzenia i otrzymają oni tylko i wyłącznie kwotę należną im w ramach ustawowego zasiłku chorobowego Statutory Sick Pay.

Przypomnijmy bowiem, że od sierpnia ubiegłego roku ludzie, którzy zostali podwójnie zaszczepieni, nie są już w Anglii prawnie zobowiązani do izolowania się w razie bliskiego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Osoby niezaszczepione z kolei, które otrzymały powiadomienie z aplikacji NHS Test and Trace, są zobowiązane do przejścia samoizolacji.

Wraz z nową polityką Ikea dołącza do szeregu firm w UK, takich jak Santander czy Asda, które aktywnie zachęcają pracowników do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi, oferując także płatny urlop w celu wykonania szczepienia.