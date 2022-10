IKEA podnosi ceny nawet o 80 proc.! Gigant broni się rosnącymi kosztami surowców i transportu, ale czy można mu wierzyć?

Co za tym stoi i czy podwyżki mają racjonalne uzasadnienie?

Klienci IKEI coraz częściej przecierają oczy ze zdumienia – w końcu ceny u szwedzkiego giganta wzrosły o wiele bardziej, niż wskazuje na to inflacja. IKEA broni się, że wszystkiemu winne są rosnące koszty surowców i transportu, ale czy można wierzyć w to, że stoją one za tak drastycznymi podwyżkami?

Meble IKEA już nie są takie tanie?

Z badania przeprowadzonego przez analityków Retail Week wynika, że od grudnia ubiegłego roku IKEA podwyższyła ceny przynajmniej kilkunastu swoich artykułów o wskaźnik ponad dwukrotnie przekraczający inflację w Wielkiej Brytanii. Na przykład cena zestawu Jokkmokk, składającego się ze stołu i czterech krzeseł, wzrosła z £99 do £179, cena dwuosobowej sofy Glostad wzrosła o dwie trzecie - z £90 do £150, a rama łóżka dla dwóch osób Slattum jest teraz droższa o prawie 50 proc. - jej cena skoczyła ze £129 do £189. A przecież wskaźnik cen towarów i usług dla Wielkiej Brytanii, choć nadzwyczaj wysoki, wciąż waha się w okolicach 9-10 proc., a w nie w granicach 20 proc., nie mówiąc już o wyższych wartościach.

Z analizy przeprowadzonej przez Retail Week wynika także, że podwyżki cen rzędu co najmniej 22 proc. dotknęły pięć głównych linii produktowych IKEI – są to meble do jadalni, szafy z szufladami, łóżka, sofy i materace.

IKEA broni się i tłumaczy z podwyżek

IKEA zarzeka się, że utrzymanie niskich cen „pozostaje w centrum jej uwagi”, ale też informuje, że firma pod wieloma względami ma teraz związane ręce. Ustami rzecznika gigant argumentuje, że za tak drastycznymi podwyżkami podstawowych i lubianych produktów IKEA stoją „rosnące koszty surowców i transportu”. Na razie IKEA nie przedstawiła oficjalnych dancyh dotyczących tego, o ile droższe w tym roku stały się jej produkty. Dotychczas przyznano tylko, że w grudniu zeszłego roku IKEA podniosła ceny o średnio 9 proc., natomiast w połowie października pojawiła się informacja, że obniżone zostaną ceny niektórych najbardziej popularnych produktów szwedzkiego gigamta. Z pewnością natomiast IKEA miała w ostatnim czasie problem z utrzymaniem na tym samym poziomie dostępności niektórych ze swoich popularnych produktów, a to ze względu na problemy z łańcuchem dostaw w Europie. Firma straciła też prawie 5 proc. całej sprzedaży na skutek wojny w Ukrainie i zamknięcia placówek w Rosji.

W zeszłym roku IKEA osiągnęła rekordowy zysk

Trudno trochę wierzyć w tłumaczenia IKEI, gdy weźmie się pod uwagę przychody wygenerowane przez firmę w okresie od sierpnia 2021 do sierpnia 2022. W tym czasie przychody IKEI rekordową kwotę 44,6 mld euro (38,7 mld funtów), czyli o 6,5 proc. więcej, niż w roku poprzednim. A jednak rzecznik IKEA tłumaczy, że firma nie jest odporna na obecne turbulencje w gospodarce. - Nie jesteśmy odporni na zmiany makroekonomiczne, z którymi borykają się obecnie przedsiębiorstwa, detaliści i społeczeństwo, od zwiększonych kosztów materiałów i transportu po wojnę na Ukrainie i inflację. Musieliśmy dostosować nasze ceny, aby odzwierciedlić tę zwiększoną bazę kosztową. Nasze podejście w tym okresie miało na celu ochronę cen najbardziej lubianych przez naszych klientów i najtańszych produktów i w związku z tym rodzin – mówi rzecznik.

Inflacja w UK wszystkim daje się we znaki

Według najnowszych danych stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii utrzymuje się na najniższym poziomie od prawie 50 lat, ale za to podwyżki regularnych płac nie nadążają za rosnącymi kosztami życia. Stopa bezrobocia, zgodnie z przewidywaniami, wynosi 3,6 proc., ale presja, jaka wywierana jest na płace, nadal rośnie, co wynika z tego, że wysokość pensji nie nadąża za galopującą inflacją. Jak podało ONS, biorąc pod uwagę wzrost cen, wartość regularnych wynagrodzeń spadła o 2,9 proc. Brytyjski urząd statystyczny poinformował niedawno, że regularnie wynagrodzenie – z wyłączeniem premii – rosło w tempie 5,4 proc. rocznie w okresie od czerwca do sierpnia. Stanowi to najsilniejszy wzrost regularnych wynagrodzeń obserwowany poza okresem pandemii, a jednak podwyżki płac nadal pozostają w tyle za inflacją (czyli tempem wzrostu cen), która obecnie wynosi 9,9 proc.

Z przeprowadzonego w sierpniu badania Royal London wynika, że 5,2 mln pracujących mieszkańców UK zdecydowało się w ostatnim czasie na podjęcie zatrudnienia w jednym lub większej liczbie dodatkowych miejsc pracy. Natomiast 10 milionów osób zastanawia się nad podobnym ruchem.

