Igrzyska Tokio 2020: Polscy siatkarza faworytami do medalu - gdzie można oglądać ich mecze?

Polscy siatkarze są faworytami do złotego medalu na IO Tokio 2020

Arykuł sponsorowany

Już wkrótce czekają nas emocje sportowe z najwyższeh półki! Na igrzyskach w Tokio będziemy mogli dopingować polskich siatkarzy, którzy są jednymi z głównych faworytów do olimpijskiego złota. Z kim zagrają biało-czerwoni? Gdzie i kiedy będzie można oglądać ich mecze? Czytajcie dalej, aby się dowiedzieć!

Dziś, o godzinie 12:00 czasu londyńskiego miała miejsce ceremonia otwarcia XXXII. Letnich Igrzysk Olimpijskich, które odbywają się w japońskim Tokio. Wyjątkowo długo czekaliśmy na tę imprezę! W związku z pandemią COVID-19 prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach oraz premier Japonii Shinzō Abe podjęli wspólnie decyzję o przełożeniu daty igrzysk na rok 2021 (choć nazwa "Tokio 2020", podobnie zreszta jak w przypadku nie dawno zakończonego Euro 2020, została zachowana). Polski Komitet Olimpijski do Japonii wysłał w sumie 211 sportowców, którzy będą toczyć boje w 28 dyscyplinach olimpijskich.

Jak wyglądają nasze szanse na medale? Całkiem nieźle! Z Rio de Janeiro, Londynu i Pekinu biało-czerwoni przywieźli po 11 medali, ale tym razem krążków z drogocennych kruszców może być jeszcze więcej! Według AP mamy szanse na aż 22 medale, w tym aż na 5 złotych. Młociarz Paweł Fajdek, wioślarska czwórka mężczyzn, Sandra Bernal, startująca w strzeleckim trapie, koszykarze 3x3 oraz siatkarze - oto faworyci do najwyższego miejsca podium, jeśli patrzeć na prognozy amerykańskiej agencji prasowej. Za nich będziemy trzymać kciuki najmocniej!

W gronie faworytów do złota wymieniani są nasi siatkarze, którzy znajdują się obecnie w świetne formie. Mistrzowie świata z 2014 i 2018 roku, wicemistrzowie Ligi Narodów sprzed dosłwnie kilku tygodni z pewnością należą do najlepszych ekip biorących udział w turnieju. Zespół prowadzony przez Vitala Heynena będzie groźnym rywalem dla każdego, a według ekspertów w finale zagrają z reprezentacją Brazylii. Czy tak się stanie? Oby!

Olimpiada Tokio 2020: Siatkówka mężczyzn - z kim grają Polacy?

W turnieju w piłce siatkowej mężczyzn weźmie udział w sumie 12 drużyn, podzielonych na dwie grupy (A i B), z których każda będzie liczyć po sześć drużyn. Zespoły grać będą systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu), a po cztery najlepsze zespoły uzyskały awans do ćwierćfinału. Od tej fazy poszczególne ekipy będą rywalizować w systemie pucharowym - jedno spotkanie, przegrywający odpada, a zwycięzca kwalifikuje się do kolejnej fazy. I tak aż do wielkiego finału.

Grupa A:

Polska

Włochy

Japonia

Kanada

Iran

Wenezuela

Grupa B:

Brazylia

Rosja

Stany Zjednoczone

Francja

Argentyna

Tunezja

Olimpiada Tokio 2020: Siatkówka mężczyzn - kiedy grają Polacy?

Terminarz rozgrywek polskich siatkarzy - już jutro, w sobotę 24 lipca zagramy z Iranem, a harmonogram meczy w Tokio przedstawia się następująco:

Faza grupowa

24 lipca 2021: Polska - Iran, godzina 12:40

26 lipca 2021: Polska - Włochy, godzina 7:20

28 lipca 2021: Polska - Wenezuela, godzina 9:25

30 lipca 2021: Japonia - Polska, godzina 7:20

1 sierpnia 2021: Polska - Kanada, godzina 2:00

Faza pucharowa

3 sierpnia 2021: Ćwierćfinały - początek meczów o 2:00, 6:00, 10:00 i 14:30

5 sierpnia 2021: Półfinały - początek meczów o 6:00 i 14:00

7 sierpnia 2021: Mecz o trzecie miejsce - 6:30, Finał - 14:15

UWAGA!!!! Mecze polskich siatkarzay w trakcie igrzysk olimpijskich 2020 w Tokio można oglądać przez internet na stronie WEEB TV.

WEEB TV umożliwia nie tylko oglądanie mnóstwa kanałów bez ponoszenia kosztów abonamentowych, ale także na stworzenie swojego własnego kanału multimedialnego! Dzięki temu WEEB TV to miejsce gdzie znajdziesz polską telewizję przez internet. Ważne transmisje na żywo czy popularne kanały telewizyjne prowadzone przez użytkowników z całego świata!