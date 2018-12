Idzie zima. Sprawdź komu przysługuje dodatkowy zasiłek na ogrzewanie?

Sezon zimowy oficjalnie można uznać za rozpoczęty, a wraz z nim rozpoczyna się sezon grzewczy. Sprawdź jak uzyskać państwowe wsparcie na ogrzewanie w zimie.

Zasiłek, który można nazwać "zimowym" jest wypłacany tym osobom, których nie stać na opłacenie ogrzewania zimą. Okres w jakim może on zostać wypłacany zaczyna się 1 listopada, a kończy 31 marca. Wtedy średnia temperatura powietrza musi wynosić zero stopni lub mniej. Zasiłek ten wynosi 25 funtów na tydzień. Jest on wypłacany tylko w pewnych okresach, w których jest naprawdę zimno. Jak są określane te warunki? Dokładnie tak jak pisaliśmy wyżej, czyli jeśli średnia temperatura dobowa wynosi zero stopni lub mniej, to w czasie tego spadku można liczyć na wypłatę zasiłku.

Jedziesz do Polski na święta? Oto miejsca, które warto odwiedzić

Wypłata następuje w ciągu 14 dni od zakończenia takiego okresu. Jest ona wypłacana na to samo konto bankowe, na które wypłacane są inne zasiłki.

Kto kwalifikuje się do zasiłku?

Przede wszystkim osoby, które pobierają w Wielkiej Brytanii emeryturę (pension credit) oraz nie przebywają w domu opieki. Jednakże do pobierania zasiłku na ogrzewanie kwalifikują się osoby, które pobierają:

- Income support

- Income-based jobseeker’s allowance

- Income-related Employment and Support Allowance

- Universal Credit

- Support for Mortgage Interest

Równocześnie zasiłek na ogrzewanie mogą otrzymać osoby, które pobierają zasiłek dla osób niepełnosprawnych, zasiłek na dzieci oraz na dzieci niepełnosprawne. Oprócz tego osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą wykonywać pracy zawodowej również otrzymają zasiłek na ogrzewanie.

Szef Banku Anglii ostrzega: Ceny jedzenia mogą wzrosnąć nawet o 10 procent po Brexicie

Jak należy aplikować?

O zasiłek na ogrzewanie nie trzeba składać żadnych specjalnych i dodatkowych aplikacji, ponieważ zostaje on wypłacony automatycznie. Jeśli uważasz, że należysz do grupy osób, której przysługuje zasiłek, a nie został on wypłacony, to zgłoś się do najbliższego biura job centre plus i powiadom o tym fakcie pracowników.