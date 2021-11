Idealna praca w UK - jakie powinna mieć cechy?

Co jest najważniejszą cechą "idealnej pracy" w Wielkiej Brytanii?

Fot: Pixabay

Wspierający szef, tłusta wypłata i krótkie godziny pracy - jakie cechy powinna mieć praca marzeń w Wielkiej Brytanii? Sprawdzcie, jak wiele waszej pracy brakuje do "idealnego" zatrudnienia w UK według tej ankiety.

Jak wygląda posada idealna? Według badań, brytyjska "perfect job" to nie więcej niż 30 godzin pracy (4 dni w tygodniu), z wypłatą na poziomie £44,355 rocznie i spędzaniem nie więcej, niż 17 minut na dojazd do biura. Takie właśnie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej przez Raja Workplace. Badanie to objęło ponad 2000 pracowników zatrudnionych Wielkiej Brytanii. Poza najważniejszymi kwestiami dotyczącymi wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy, zwrócili oni uwagę również na kilka innych istotnych czynników. W pierwszym rzędzie wymieniono regularne podwyżki, dodatkowy dzień wolny w dniu urodzin oraz bezpłatne gorące napoje w miejscu pracy. W drugim rzędzie zwrócono uwagę na przyjemny widok z okna biura, sympatycznych kolegów, dobrą lokalizację oraz 29 dni płatnego urlopu w ciągu roku.

"Jest tak wiele różnych rzeczy, które pracodawcy muszą wziąć pod uwagę projektując miejsce pracy i środowisko dla swoich pracowników" - czytamy na łamach badania. "Od wygodnych krzeseł, przez układ biura i zapewnienie, że jest ono zaopatrzone w dużą ilość herbaty i kawy".

Warto również poświęcić choć jeden akapit temu, jak powinien zachowywać się przełożony w takiej "idealnej" pracy. Jaki powinien być szef? Przede wszystkim jego rolą jest wspieranie swoich pracowników. Jednocześnie idealny menedżer to ktoś, kto traktuje wszystkich członków zespołu sprawiedliwie i równo. Wykazuje zainteresowanie tym, czym się zajmują i ma wiedzę na temat tego, co robią.

Na czym najbardziej zależy pracownikom?

Co ciekawe, jak wynika z badania, aż co trzeci Brytyjczyk jest przekonany, że obecnie pracuje w swojej wymarzonej pracy! A czy w waszym przypadku teżtak jest? Jesteście zadowoloni ze swojego obecnego zatrudnienia? Dajcie znać co na ten temat sądzicie!

Dodajmy, że na podstawie badania opracowano też zestawienie 10 bonusów w pracy idealnej. Oto one:

Regularne podwyżki Doskonała emerytura Bonusy za odpowiednie wyniki pracy Dzień wolny w twoje urodziny Ubezpieczenie zdrowotne/dentystyczne Rozwój umiejętności Bezpłatna kawa/herbata Szanse na awans Możliwości dodatkowych szkoleń Luźny ubiór w pracy