Huragan Kyle zbliża się do Wielkiej Brytanii. Met Office wydało już alerty pogodowe

Od godziny 20:00 w środę do północy w czwartek będzie obowiązywał żółty alert pogodowy w Kornwalii, wybrzeży Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej w związku z uderzeniem huraganu Kyle, wraz z którym siła wiatru w UK wzrośnie do 70 mil na godzinę.

Już w środę wieczorem mieszkańcy Wysp – zwłaszcza wybrzeży – odczują nadejście huraganu Kyle, z którego powodu Met Office wydało żółte alerty pogodowe, które będą obowiązywać do czwartku do północy.

Uderzenie huraganu Kyle

Najsilniejsze porywy wiatru dochodzące nawet do 70 mil na godzinę wystąpią w Kornwalii, zachodniej Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej. Mieszkańcy Wyspy Man także odczują nadejście huraganu Kyle. Zmiany pogodowe mogą wywołać pewne problemy na drogach oraz mieć wpływ na przerwy w dostawach prądu.

Met Office podało: „Porywy silnego południowego wiatru nasilą się w środę w nocy w południowo-zachodniej Anglii i przesuną się w kierunku północno-zachodniej Walii, południowo-zachodniej Szkocji oraz Irlandii Północnej w czasie wczesnych godzin w czwartek. (…) Siła wiatru na lądzie będzie dochodzić do 65 mil na godzinę, a w okolicach wybrzeży i w górach do 70 mil na godzinę”.

Według Met Office wiatr może czasowo osłabnąć w czwartkowy poranek, jednak obfite ulewy przesuną się na wschód po południu oraz wieczorem, którym znowu będzie towarzyszył wiatr.

Ulewne deszcze

We wtorek natomiast Met Office wydało żółte alerty pogodowe dla Szkocji i części Anglii związane z zagrożeniem wystąpienia powodzi. Obowiązują one od godziny 13:00 do 21:00. Ulewy mogą doprowadzić do miejscowych podtopień, a te z kolei do zamknięcia niektórych dróg i opóźnień w transporcie. Obfite deszcze mają ustąpić we wtorek wieczorem.