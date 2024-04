Życie w UK Huragan Kathleen nadciąga nad Wyspy. Weekend będzie wietrzny

Do Wielkiej Brytanii zbliża się huragan Kathleen, który przyniesie ze sobą silne wiatry i wichury. Będą one w sobotę szczególnie odczuwalne w Irlandii Północnej, południowej Szkocji oraz zachodniej części Anglii i Walii.

Huragan Kathleen nazwała tym razem nie Met Office, ale irlandzka Met Éireann, gdyż największe jego skutki będą odczuwalne właśnie w Irlandii. Silny południowo-zachodni wiatr może także przynieść najcieplejszy – jak dotąd – dzień w roku.

Huragan Kathleen nadciągnie w ten weekend

Met Office wydało w związku z huraganem Kathleen ostrzeżenia pogodowe dotyczące trudnych warunków. Będą one w mocy od godziny 08.00 do 22.00 w sobotę. Wiatr w porywach może osiągnąć prędkość 80 km/h. Natomiast na bardziej odsłoniętych obszarach przybrzeżnych mogą wystąpić porywy dochodzące nawet do 113 km/h. Mieszkańcy wybrzeży muszą liczyć się także z wystąpieniem dużych fal.

Problemy w podróżowaniu

Ze względu na silny wiatr mogą pojawić się także problemy w podróżowaniu. Niektóre rejsy promowe mogą zostać odwołane i może dojść do zakłóceń na drogach, a także w lotnictwie. Met Office radzi, aby przygotować się na wszelki wypadek na dłuższy czas podróży. Istnieje także ryzyko przerw w dostawach prądu.

W nocy piątku na sobotę na obszarze niskiego ciśnienia może dojść do opadów deszczu. Później ulewy rozprzestrzenią się na północny-wschód, zwiększając sumę opadów. To z kolei zwiększy ryzyko powodzi.

Temperatury powyżej średniej

Mimo że w najbliższych dniach będzie wietrznie, to konsekwencją huraganu Kathleen będzie także wzrost temperatur, które utrzymają się na poziomie powyżej średniej. Sobota może być najcieplejszym dniem w roku. Od 20 do 21 stopni Celsjusza może być we wschodniej Anglii.

Im dalej na północ i zachód – temperatura będzie spadać do 13 – 16 stopni Celsjusza. W niedzielę temperatura spadnie o kilka stopni, ale nadal będzie ciepło i wietrznie.

Huragan Kathleen to 11. nazwany huragan w sezonie 2023–2024, co czyni ten czas najbardziej burzliwym okresem od 2015 roku, kiedy to zaczęto nadawać nazwy huraganom.