Huragan Francis okazał się gorszy niż podejrzewano. W wielu rejonach padł rekord siły wiatru

Ulewne deszcze doprowadziły do podtopień, a silny wiatr dochodzący prawie do 80 mil na godzinę wywołał chaos na drogach, przerwy w dostawach prądu oraz powalił drzewa – to skutki uderzenia huraganu Francis we wtorek.

Policja w Cardiff przeszukuje rzekę Taff w związku z doniesieniami dotyczącymi zaginięcia dwóch mężczyzn, którzy zignorowani ostrzeżenia o zakazie zbliżania się do rzek w związku z uderzeniem huraganu Francis. W poszukiwania dwójki zaginionych zaangażowano też helikopter ratowniczy.

Huragan Francis silniejszy niż się spodziewano

Siła huraganu Francis okazała się silniejsza niż zakładano i we wtorek siła wiatru wzrosła do prawie 80 mil na godzinę, co pobiło sierpniowy rekord dla Anglii i Walii.

Jak podało Met Office w Lake Vyrnwy w Powys (Walia) zarejestrowano siłę wiatru dochodzącą do 74 mil na godzinę, co jest największą wartością odnotowaną w tym rejonie od 1994 roku. W Aberdaron odnotowano siłę wiatru o wartości 71 mil na godzinę – najsilniejszą od 1996 roku, z kolei w Pembrey Sands – 68 mil na godzinę, 52 mil na godzinę w Shobdon (Herefordshire) i 49 mil na godzinę w Pershore (Worcestershire).

Podtopienia i problemy na drogach

W wielu rejonach ze względu na obfite deszcze doszło do podtopień, połamane zostały drzewa, odcięte dostawy prądu oraz wystąpiły problemy w transporcie drogowym i kolejowym.

W Carmarthenshire ratownicy musieli ewakuować grupę osób na kempingu po tym, jak niebezpiecznie wzrósł poziom rzek w okolicy. Jak poinformowała straż pożarna – dziewięcioro osób i dwa psy zostały uratowane z zalanego przez wodę kempingu. Ponadto podtopione zostały także domy w Walii – w Llanelli, Neath, Whitland i Tonyrefail.