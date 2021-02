Huragan Darcy: Bursztynowe i żółte alerty Met Office aż do piątku. Gdzie spadnie śnieg, a gdzie będą powodzie?

Zobacz, jak do tej pory wyglądało uderzenie huraganu Darcy w UK i obejrzyj prognozę Met Office na ten tydzień.

Fot. Getty

Met Office wydało alerty pogodowe, ostrzegające przed śniegiem i mrozem co najmniej do piątku. We wtorek w niektórych rejonach obowiązuje podwyższony - bursztynowy - alert. Gdzie spadnie jeszcze więcej śniegu, a gdzie możliwe będą powodzie?

Za nami najzimniejsza jak dotąd noc tej zimy - ogłosiła Carol Kirkwood z BBC Weather - a na tym na razie raczej nie koniec. Met Office ostrzega, że w najbliższych dniach w niektórych częściach UK wciąż będzie mroźnie, a śnieg pojawi się w jeszcze większej obfitości. Z kolei w innych rejonach obowiązują ostrzeżenia powodziowe.

Huragan Darcy. Gdzie spadnie śnieg, a gdzie będą powodzie?

Wtorkowe alerty Met Office dotyczące intensywnych opadów śniegu, a także bardzo niskich temperatur i oblodzeni dotyczą głównie większości Anglii, a także wschodniej Szkocji i Irlandii Północnej. W przeważającej części alerty Met Office są żółte, jednak dla środkowo-wschodniej Szkocji (okolice Edynburga, Stirling, Perth i Dundee) wtorkowe ostrzeżenie ma kolor bursztynowy. Oznacza to możliwe przerwy w dostawie prądu, a także odcięcie niektórych miejscowości z powodu intensywnych opadów śniegu. W rejonie objętym bursztynowym alertem we wtorek może spaść nawet 20 cm śniegu.

Alerty pogodowe na wtorek. Żródło: Met Office

Bursztynowy alert pogodowy na wtorek. Żródło: Met Office

Od środy do piątku alerty są na razie tylko żółte, jednak wraz z upływem czasu sytuacja może ulec zmianie. Ponadto, w czwartek i w piątek ostrzeżenia obejmują znacznie mniejszy obszar - przede wszystkim wschodnią Szkocję i północno-wschodnią Anglię. We wskazanych rejonach przelotne lub stałe opady śniegu będą możliwe przez cały najbliższy czas.

Uderzenie huraganu Darcy w UK. ZOBACZ WIDEO:

Alerty powodziowe w Anglii. Utrudnienia w podróżach

We wtorek w całej Anglii obowiązuje łącznie aż 125 alertów powodziowych - z czego 19 ostrzeżeń dotyczy poważnych powodzi, a 106 ostrzeżeń dotyczy mniejszych podtopień. Liczba alertów jest na bieżąco modyfikwana na stronie gov.uk. Policja apeluje, by w najbliższych dniach powstrzymać się od podróżowania. Zarówno na drogach, jak i na torach możliwe będą zakłócenia, a w konsekwencji opóźnienia dla podróżujących.