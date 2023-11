Życie w UK Huragan Ciaran uderzył w UK. Uwaga na ogromne utrudnienia na południu kraju

Zgodnie z zapowiedziami meteorologów, huragan Ciaran uderzył w Wielką Brytanię od strony południowo-zachodniej. Najwyższy stopień zagrożenia obowiązuje na Wyspach Normandzkich, ale kilkadziesiąt alertów pogodowych – pomarańczowych i żółtych, obowiązuje także w całej Wielkiej Brytanii.

Huragan Ciaran jest już nad Wielką Brytanią

Od kilku dni meteorolodzy ostrzegają, że huragan Ciaran będzie „paskudny”. Porywy wiatru mogą dochodzić do ponad 200 km/h, natomiast rozbijające się o wybrzeże fale mogą mieć wysokość ponad 20 metrów. Na Wyspach Normandzkich i na północno-zachodnim wybrzeżu Francji (w Bretanii i Normandii) wiatr wieje już miejscami z prędkością nawet 207 km/h. Na tych obszarach, a także na terenie Devon, Kornwalii i Hampshire, zamknięto lotniska i szkoły. Z kolei ludzie zachęcani są do pozostania w domach. Przy tak silnym wietrze i ulewnych deszczach nie trudno jest bowiem o wyrwane drzewa czy podtopienia.

Storm Ciarán has brought strong winds to the south of the UK Here are the highest gusts so far Stay #WeatherAware pic.twitter.com/uDcIAT39tY — Met Office (@metoffice) November 2, 2023

Przeczytaj też:

Ciaran będzie „paskudny”. Met Office wydało 26 alertów alerty

Już teraz na wyspach Guernsey i Jersey, a także w Walii i południowej Anglii, nieprzejezdnych jest wiele dróg. Na niektórych leżą powalone drzewa, a inne znalazły się pod wodą z powodu ulewnego deszczu. Ciaran rozciąga się na szerokości ok. 500 km i w ciągu dnia będzie się przemieszczał w kierunku południowego-wschodu. W Anglii, Szkocji i Walii wciąż obowiązuje aż 29 ostrzeżeń powodziowych.

Huragan Ciaran spowodował ogromne utrudnienia na kolei

Z uwagi na bardzo silny wiatr i ulewne deszcze, wstrzymany został ruch wielu pociągów. Wiemy już, na których trasach już teraz należy się spodziewać „znacznych opóźnień” spowodowanych powalonymi drzewami i gruzem na torach. Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez przewoźników kolejowych, pasażerowie powinni dziś unikać następujących tras:

Southeastern Railway

Ashford – Londyn przez Maidstone East lub Tonbridge

Dover – Londyn przez Canterbury East lub Tonbridge

Faversham – Londyn przez Chatham

Hastings – Londyn przez Tunbridge Wells lub Tonbridge

Ramsgate – Londyn przez Canterbury West

Faversham lub Dover

Paddock Wood – Strood

Southern Railway

Ore – Hastings

Londyn Victoria – Southampton

Londyn Victoria – Portsmouth

Gatwick Express

Gatwick – Brighton

Thameslink

Three Bridges – Brighton

CrossCountry

Taunton – Plymouth

South Western Railway

Londyn Waterloo – Weymouth

Londyn Waterloo – Salisbury

Brockenhurst – Lymington Pier

Ryde Pier Head – Ryde St Johns Road

Great Western Railway

Taunton – Exeter St Davids

Salisbury – Southampton

Reading – Gatwick przez Redhill

Ograniczone połączenia na lotnisko Heathrow

West Midlands Railway

Wolverhampton – Telford

Northern

Newcastle – Carlisle

Ciaran oznacza bezpośrednie zagrożenie dla życia

Meteorolodzy ostrzegają, że w wielu regionach huragan Ciaran oznacza bezpośrednie zagrożenie dla życia. W związku z tym eksperci wzywają, by pozostać w domu. A do tego, jeśli istnieje taka możliwość, to żeby pracować z domu. Poza tym na baczności muszą się mieć mieszkańcy terenów przybrzeżnych, gdzie fale mogą mieć nawet ponad 20 metrów wysokości. – Na wybrzeżu panować będą bardzo niebezpieczne warunki, będą duże fale. Apelujemy do ludzi, aby nie zbliżali się do brzegu. Obowiązują ostrzeżenia dotyczące deszczu. Ziemia będzie bardzo nasycona wodą, co stworzy dodatkowe zagrożenie – powiedział rzecznik Met Office Oliver Claydon.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

10 zmian finansowych, które wchodzą w życie w listopadzie 2023

Co czwarta osoba korzysta z pożyczek na pokrycie bieżących wydatków

Zapłaciła 10 000 funtów, żeby wziąć ślub z samą sobą