Hull: Podczas suto zakrapianych urodzin 37-letni Polaka zapił się na śmierć

Do czego doszło w Hull?

Tragiczne wydarzenia w Hull - 37-letni Polak zmarł z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. W jaki sposób do tego doszło? Jakie były szczegóły tego wydarzenia?

Polak mieszkający w Hull dosłownie zapił się na śmierć - i jest to jak najbardziej oficjalne stanowisko wynikające z przeprowadzonych badań! Te tragiczne wydarzenia miały miejsce jeszcze w zeszłym roku, 12 października 2020 roku, gdy między godziną 2, a 3 w nocy w jednym z mieszkań w Hull znaleziono ciało polskiego imigranta. Jak relacjonują lokalne brytyjskie media nasz rodak był tak pijany, że nie był w stanie wrócić do swojego własnego domu. Gospodarze postanowili pozwolić mu zostać u siebie. Po pewnym czasie okazało się jednak, że "imprezowicz" nie daje żadnych śladów życia. Postanowiono wezwać ratowników medycznych. Niestety, okazało się, że jest za późno. 37-letni mężczyzna nie żył, a na miejscu stwierdzono jego zgon.

Tragiczna śmierć Polaka, który zapił się na śmierć

Po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania ustalono, że przyczyną śmierci Polaka, który w UK był zatrudniony jako rzeźnik, ustalono, że przyczyną śmierci było nadmierne spożycie alkoholu. Obliczono, że w jego organizmie znajdowało się 366 mg alkoholu na 100 ml krwi.

"Zmarły przed śmiercią spożył znaczne ilości etanolu" - komentował tę sprawę profesor Paul Marks z lokalnego biura koronera. "[...] urodził się w Polsce i przyjechał do Anglii do pracy. Obracał się w gronie przyjaciół, którzy także pochodzili z Polski i pracowali jako rzeźnicy w Hull. 12 października 2019 roku [...] udał się do domu jednego ze swoich przyjaciół na urodziny. Pito na nich obfite ilości alkoholu, głównie wódki" - dodaje Marks.

Przed sądem Hull Coroner's Court ustalono, że nikt nie przyczynił się do śmierci Polaka z Hull była tragicznym wypadkiem.

Warto w tym miejscu dodać, że w mieście Hull w ostatnim czasie doszło do wielu wydarzeń z udziałem Polaków, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na (przynajmniej!) lokalną opinię o naszych rodakach na Wyspach. Polak, który zgwałcił i zabił Libby Squire, inny Polak, które został oskarżony o zamordowanie swojej współlokatorki z Polski, a teraz to...