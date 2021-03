Hull: Dwójka klientów robiła zakupy w sklepie Waitrose ubrana w kombinezony ochronne

Ochronne rękawice, specjalne gogle oraz ochrona od stóp do głów

Fot: Twitter @mattjamesmedium

Wybrali się na zakupy ubrani od stóp do głów w pełne kombinezony ochronne. Dwójka klientów jednego ze sklepów należących do popularnej sieci Waitrose w Hull bardzo poważnie potraktowała kwestię zabezpieczenie się przed zakażeniem koronawirusem.

Klienci jednej z placówek Waitrose w Willerby, zlokalizowanej w mieście Kingston upon Hull (potocznie zwanego Hull, położonego w hrabstwie East Riding of Yorkshire) pojawili się na zakupach w kombinezonach ochronnych zapewniających osłonę całemu ciału (tzw. "hazmat suits").

Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego "Metro" mieli przygotowaną wcześniej listę zakupów oraz wyposażeni byli we własne siatki. Jak można się domyślić, ich pojawienie się w sklepie wzbudziło niemałe zainteresowanie. Za parą ubraną w niebieskie stroje ochronne oglądali się nie tylko inni klienci, ale również członkowie personelu Waitrose.

Maksymalnie bezpieczne zakupy w czasach pandemii

Zobaczie sami jak to wyglądało:

Jak widać dla niektórych maseczka ochronna, dezynfekcja rąk i zachowanie bezpiecznego dystansu to zbyt mało, aby zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem...

Trudno oceniać czy w tym przypadku nie mamy do czynienia z jakimś żartem lub prowokacją, czy te dwie osoby robiące zakupy tak poważnie traktowały obostrzenie obowiązujące w Anglii. A co Wy na ten temat sądzicie? Jak odniesiecie się do tego dość dziwacznego zdarzenia? Czekamy na Wasze komentarze na naszym profilu na FB!

Warto w tym miejscu dodać, że w sklepach na terenie Wielkiej Brytanii obowiązkowe jest noszenie wyłącznie maseczek.