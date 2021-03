Hull: 20-letni Polak oskarżony o zamordowanie 30-letniej Polki, z którą mieszkał

20-letni Polak został oskarżony zamordowanie 30-letniej kobiety z Polski, z którą mieszkał wspólnie w jednym domu. Do zbrodni doszło w sobotę, a już w poniedziałek nasz rodak stanął przed sądem.

Do tragedii doszło w minioną sobotę, 27 marca 2021 roku w Hull (hrabstwo East Riding of Yorkshire w północno-wschodniej Anglii). We wczesnych godzinach porannych, około godziny szóstej, w jednym z domów znaleziono ciężko ranną kobietę. Było to Polka w wieku 30 lat. Jej obrażenia okazały się śmiertelne, a wezwani na miejsce medycy nie byli w stanie uratować jej życia. Więcej szczegółów dotyczących tego zajścia nie zdradzono. Jak czytamy w relacji opublikowanej na łamach lokalnego serwisu "Hull Live" już dzień później policja aresztowała podejrzanego o zabicie naszej rodaczki. To 20-letni Polak, który mieszkał w tym samym ze swoją ofiarą.

Polak zabił Polkę

Jak widać, dochodzenie w tej sprawie toczy się bardzo szybko. Brytyjskiej policji wystarczył dzień wytężonej pracy, aby zebrać na tyle silny materiał dowodowy, aby oskarżyć naszego rodaka o dokonanie morderstwa. W niedzielny wieczór oskarżony usłyszał zarzuty w swojej sprawie, a przed obliczem Hull Magistrates' Court stanął w poniedziałek. Przed sądem wyższej instancji, a więc Hull Crown Court, 20-letni Polak stanął (rzecz jasna, jedynie wirtualnie) już we wtorek, 30 marca 2021 roku. Podano, że towarzyszył mu tłumacz.

Datę pierwszej rozprawy w tej sprawie wyznaczono na 1 listopada 2021 roku. Przewiduje się, że wszystko potrwa przez około tydzień. Z kolei na 16 lipca zaplanowano posiedzenie, na którym obrona przedstawi swoje oświadczenie, a oskarżony, po usłyszeniu zarzutów, będzie musiał zadeklarować czy jest winny, czy też nie. Sprawę będzie prowadził sędzia John Thackray QC.

Co wydarzyło się w jednym z domów w Hull?

Do czasu rozpoczęcia rozprawy nasz rodak pozostanie w areszcie.

"[...] była bardzo dobrą osobą - była jak promień słońca" - opowiada o ofierze morderstwa na łamach "Hull Live" jedna z jej przyjaciółek. "Była pełna życia, chciała kochać i być kochaną. Była taka piękna, jak modelka. Cały czas się uśmiechała. Zawsze się uśmiechała, nawet gdy sprawy nie układały się dobrze w pracy, śmiała się z tego i nas rozśmieszała".