Hugh Grant zaatakował Priti Patel, nazywając ją „najgorszym Ministrem Spraw Wewnętrznych w historii Wielkiej Brytanii”. Dlaczego?

Fot. Getty

Znany aktor Hugh Grant nie wytrzymał i okrzyknął Priti Patel „najgorszym Ministrem Spraw Wewnętrznych w historii Wielkiej Brytanii”. Powodem złości Granta są „nieludzkie” warunki, jakie panują na lotnisku Heathrow, szczególnie w trakcie kontroli paszportowej osób wjeżdżających na Wyspy.

Hugh Grant zamieścił zdjęcie długiej kolejki turystów próbujących powoli dostać się do jednego ze stanowisk kontroli granicznej na lotnisku Heathrow. „Drodzy Goście [wjeżdżający do] Wielkiej Brytanii, przepraszam za sposób, w jaki jesteście traktowani po przyjeździe. Terminal 3 Heathrow jest teraz hańbą i [miejscem] nieludzkim. Obawiam się, że mamy najgorszego Ministra Spraw Wewnętrznych w historii Wielkiej Brytanii” - w takich słowach aktor opisał sytuację w stołecznym porcie lotniczym na Twitterze.

Dear Visitors to the UK, I apologise for the way you are treated on arrival. Terminal 3 Heathrow just now was a disgrace and inhumane. I’m afraid we have the worst Home Secretary in British history. pic.twitter.com/eIRgN9ZeqJ