Hrabstwo Essex: Pies wzniecił pożar w sypialni w wigilię — jak zwierzak doprowadził do wypadku?

Uważa się, że pies spowodował pożar w domu w wigilię Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. Zwierzę miało przypadkowo włączyć suszarkę do włosów, która leżała na łóżku pod nieobecność domowników.

Do tych tyle dziwacznych, co jednak tragicznych wydarzeń doszło w jednym z domów zlokalizowanych w Hockley, dużej wiosce położonej w hrabstwie Essex. Informacja na temat tego zdarzenia przekazały lokalne służby ratownicze w mediach społecznościowych. W oficjalnym komunikacie Essex County Fire and Rescue Service, który pojawił się na Facebook`u, w sobotę, 24 grudnia 2022 roku, czytamy, iż mieliśmy do czynienia z prawdziwe „freak accident” („dziwacznym wypadkiem”), którego skutkiem był pożar w domu. „Pies wskoczył na łóżko i włączył suszarkę do włosów, ostatecznie powodując, że doszło do zaprószenia ognia na materacu” - jak czytamy.





Dziwaczny incydent w hrabstwie Essex

Strażacy Essex Fire Service pojawili się po tym, jak zgłoszono, iż z jednego domu wydobywa się dym. Sytuację szybko udało się opanować, po tym, jak we wspomnianej sypialni zlokalizowano źródło ognia. Akcja została przeprowadzona sprawnie. Żywioł nie zdołał się rozprzestrzenić i objął tylko sypialnię.

„Właścicielka domu wyszła i wróciła, aby zastać swój dom pełen dymu” — komentował Gary Shinn, ze straży pożarnej w Essex, cytowany przez lokalny portal „Manchester Evening News”. „Uważamy, że pożar wybuchł, ponieważ suszarka do włosów została podłączona do prądu i leżała na łóżku. Obecny w domu pies mógł wskoczyć na łóżko i włączyć suszarkę do włosów, ostatecznie powodując, że zapaliła się na pościeli i zajął się materac łóżka” - zaznaczał Shinn.

Zwierzę spowodowało pożar w sypialni

Szkody były niewielkie, a i nikomu nic poważnego się nie stało. Pies czekał przy drzwiach wejściowych, gdy właścicielka domu wróciła. Zarówno człowiek, jak i zwierzę zostali poddani leczeniu z powodu zatrucia dymem.

„Po zakończeniu pracy z urządzeniami elektrycznymi odłącz je. Właścicielka domu ani przez chwilę nie pomyślałaby, że jej pies włączy suszarkę do włosów, ale odłączenie czegoś od prądu zapewnia spokój ducha” - ostrzeżenie takiej treści zostało wystosowane przez Essex County Fire and Rescue Service na FB. Dodajmy w tym miejscu, iż nie znamy żadnych szczegółów co od tego, jakiej pies był rasy, ani w jakim był wieku.

Co stało się w Hockey?

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż straż pożarna ostrzega mieszkańców UK, by bardzo uważali, gdy tej zimy będą starali się korzystać z alternatywnych źródeł ciepła bądź światła. Chodzi tu przede wszystkim o używanie świec do oświetlania pomieszczeń, a także palników na drewno czy przenośnych grzejników elektrycznych do ich dogrzewania. Obniżanie rachunków za energię w Święta Bożego Narodzenia i w ciągu kolejnych miesięcy zimowych jest nadzwyczaj istotne, ale trzeba robić to z głową.

Niestety strażacy donoszą o kolejnych domach, które trawią pożary na skutek nieumiejętnego korzystania z alternatywnych źródeł ciepła bądź światła albo ze zwykłej bezmyślności. Tylko w tym miesiącu doszło na przykład do pożarów mieszkań w Uxbridge i Harwich, które spowodowane zostały przez świece.

Straż pożarna ostrzega, jak uniknąć podobnych wypadków

Z kolei w Kumbrii, Hereford i Worcester strażacy walczyli z ogniem, w domach, których właściciel nie czyścili kominów i też używali do oświetlania pomieszczeń świec. Wreszcie w Wakefield do pożaru doszło w wyniku zapalenia się suszarki bębnowej, którą domownicy nastawili na godziny nocne, w celu zaoszczędzenia pieniędzy w nocnej taryfie. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: „W UK może dojść do fali pożarów? Eksperci ostrzegają przed nieumiejętnym korzystaniem z alternatywnych źródeł ciepła i światła”.

Z kolei na wyspie Jersey doszło do tragicznego w skutkach wypadku — silna eksplozja kompletnie zniszczyła trzypiętrowy budynek mieszkalny. W wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby. Sądzi się, iż przyczyną wybuchu był ulatniający się gaz. Do tych fatalnych w skutkach zdarzeń doszło w sobotę, 10 grudnia 2022 roku, około czwartej nad ranem.

Wybuch miał miejsce przy ulicy Pier Road w stolicy Baliwatu Jersey, dependencji korony brytyjskiej na Wyspach Normandzkich. Bezpośrednio ucierpiał trzypiętrowy budynek mieszkalny w Saint Helier, który został niemal doszczętnie zniszczony w wyniku zawalenia. Pośrednio uszkodzone zostały także nieruchomości z nim sąsiadujące. W wyniku eksplozji wybuchł pożar. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: „Wybuch na Jersey — nie żyją trzy osoby, akcja ratunkowa weszło w nową fazę”.

