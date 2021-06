Hrabstwo Devon: "Bezgłowe" zwłoki zostały znalezione w lesie w Salcombe

W niedzielę 27 czerwca 2021 roku w lesie, w cichym nadmorskim miasteczku Salcombe w hrabstwie Devon policja znalazła ciało - według źródeł, na jakie powołują się brytyjskie media, miało ono być pozbawione głowy.

W tej sprawie lokalna policja prowadzi już odpowiednie czynności mające na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia. Oficjalnie Devon and Cornwall Police traktuje tę śmierć jako wymagającą wyjaśnienia, ale nie prowadzi śledztwa pod kątem morderstwa. Niemniej, społeczność spokojnego, angielskiego miasteczka położonego nad ujściem Kingsbridge, pozostaje w szoku, jak donoszą brytyjskie media. Jak czytamy na łamach "The Daily Mirror" źródła w strukturach policyjnych donoszą, że odnalezione w lesie ciało było pozbawione głowy.

Służby prowadzą swoje działania, a lokalna społeczność "jest w szoku"

Na miejscu, po odnalezieniu zwłok, przez dwa dni prowadzono "bardzo intenswynie" czynności w tej sprawie. Oprócz policji nad tą sprawą pracowały również jednostki straży pożarnej oraz ratownicy medyczni. W związku z tym przez pewien czas niektóre drogi - konkretnie Bennett Road i Cliff Road - pozostawały zamknięte, jak donosi lokalny portal "Devon Live". W ramach prowadzonego dochodzenia w lesie nieopodal Salcombe nadal przebywają członkowie zespołów kryminalistyki sądowej.

Jeśli tak duża obecność policji i innych służb nadal będzie konieczna, to można spodziewać się, że lokalna policja spotka się z lokalnymi władzami, a następnie wyda oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Czy ta sprawa ma związek z niewyjaśnionym zaginięcie Patricii Allen w 1975 roku?

Warto również zwrócić uwagę, że w chwili obecnej w Salcombe w ramach wakacyjnego "staycation" przebywa wielu turystów z Anglii. Mogą oni czuć się zaniepokojeni tą sytuacją.

Według źródeł, na jakie powołują się lokalne media, znalezione ciało NIE należy do Patricii Allen, która zniknęła w mieście 46 lat temu. Prawie pół wieku temu doszło w Salcombe do wydarzeń, które do dziś pozostają niewyjaśnione. W 1975 roku 39-letnia kobieta oraz jej dwójka dzieci - siedmioletni Jonathan oraz pięcioletnia Victorii - po prostu zniknęli.