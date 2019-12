Housing Benefit: Czym jest zasiłek mieszkaniowy i kiedy możemy się o niego ubiegać?

Fot. Getty

Masz problem z opłaceniem części lub całości czynszu? Zobacz, kto i w jakich okolicznościach może ubiegać się o przyznanie brytyjskiego zasiłku mieszkaniowego housing benefit.

Housing benefit jest zasiłkiem, który można pobierać łącznie z innymi świadczeniami socjalnymi i nie wpływa to na prawo do pobierania jakichkolwiek benefitów. Zasiłek może pokryć część lub nawet całą opłatę czynszową.

Kto może ubiegać się o housing benefit?

Podstawowe wymagania:

Twoje oszczędności nie mogą być większe niż 16 000 funtów, jeśli nie ukończyłeś 60. roku życia;

właścicielem domu lub mieszkania, w którym mieszkasz, nie jest żaden członek Twojej najbliższej rodziny;

nie jesteś studentem studiów odbywających się w pełnym wymiarze czasu (wyjątkiem są osoby niepełnosprawne oraz studenci mający dzieci);

nie ubiegasz się o azyl;

Twój pobyt w UK jest przez kogoś sponsorowany.

Dodatkowe wymagania:

jeżeli mieszkasz ze współmałżonkiem lub partnerem to tylko jedno z Was może uzyskać housing benefit;

jeżeli jesteś osobą samotną i nie ukończyłeś 25. roku życia, możesz otrzymać housing benefit tylko dla wynajmu pojedynczego pokoju (np. jeśli razem z innymi osobami wynajmujesz dom lub mieszkanie).

Nie przegap: Osoby pobierające Universal Credit mogą liczyć na świąteczny bonus. Zobaczcie, kto się do niego kwalifikuje

Jakie dokumenty należy złożyć razem z wnioskiem o housing benefit?

Jeśli zdecydujesz się aplikować o zasiłek mieszkaniowy, to pamiętaj, by do swojej aplikacji dołączyć poniższe dokumenty:

zaświadczenie o dochodach, np. P60 lub payslip;

kopię umowy najmu;

dowód tożsamości (np. paszport lub prawo jazdy);

NIN (National Insurance Number).

Formularz można pobrać na stronie gov.uk. Wypełniony wniosek oraz dołączone do niego powyższe dokumenty należy złożyć w lokalnym Counsilu.

Co wpływa na wysokość otrzymanego housing benefit?

Nie ma żadnej z góry ustalonej kwoty zasiłku mieszkaniowego. Możesz otrzymać pieniądze na pokrycie całości lub części czynszu. Wysokość przyznanego zasiłku zależy od wielu czynników, a jednym z głównych jest to, czy wynajmujesz od osoby prywatnej czy jest to mieszkanie należące do Councilu. Z innych czynników, które mogą (ale nie każdy z nich musi) wpłynąć na ostateczną wysokość zasiłku można wymienić np.:

wysokość czynszu;

wysokość dodatkowych opłat (np. za windę lub plac zabaw);

dzielnica, w której wynajmujesz;

dochody Twoje i Twojego partnera;

niektóre zasiłki i ulgi podatkowe oraz emerytura;

zgromadzone przez Ciebie oszczędności i oszczędności Twojego partnera;

Twój wiek;

wielkość Twojej rodziny i wiek poszczególnych członków rodziny, a także ilość osób niepełnosprawnych w rodzinie;

czy czynsz który płacisz jest adekwatny do warunków mieszkaniowych i czy jest to kwota standardowa dla okolicy w której wynajmujesz;

czy wielkość wynajmowanego lokum jest odpowiednia dla Ciebie i Twojej rodziny.

Gorący temat: Gwałtowny wzrost kursu funta! Szterling podskoczył do najwyższego poziomu od dwóch lat

Przy obliczaniu wysokości zasiłku urzędnicy nie wezmą pod uwagę m.in.:

opłaty za wodę, ogrzewanie, ciepłą wodę, oświetlenie itp.;

kosztów wyżywienia, jakie ponosisz.

Ważne: Pamiętaj, że w przypadku, jeśli zajdą jakiekolwiek zmiany w Twojej sytuacji finansowej, mieszkaniowej (np. przeprowadzka, zmiana wysokości czynszu) lub rodzinnej (np. dziecko się wyprowadzi), to musisz natychmiast powiadomić do tym council, by nie zostać posądzonym o wyłudzenie. Więcej informacji znajdziesz na stronach rządowych.

>> WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIVERSAL CREDIT. POBIERZ PORADNIK<<