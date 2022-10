Horror w centrum Londynu: Trzy osoby zostały dźgnięte nożem, gdy próbowały powstrzymać ulicznych bandytów

Fot. Getty

Do przerażającego incydentu doszło dziś nad ranem przy Bishopsgate, niedaleko stacji Liverpool Street Station. Trzy osoby zostały dźgnięte nożem, gdy próbowały zatrzymać ulicznego bandytę uciekającego z miejsca rabunku.

W błyskawicznym tempie rozegrały się dziś nad ranem sceny rabunku w pobliżu Liverpool Street Station. Świadkowie groźnie wyglądającego incydentu zeznali, że dwóch podejrzanych poruszających się na rowerach elektrycznych zostało zatrzymanych przez dzielnych przechodniów po tym, jak dokonali oni wyrwania mężczyźnie telefonu komórkowego. Wówczas jeden z podejrzanych wyciągnął nóż i „zaczął dźgać” przechodniów na oślep, by utorować sobie drogę do ucieczki. - Pracowałem w sklepie, gdy zobaczyłem kilka walczących osób. Facet krzyczał „Oi Oi”, gdy przechodził obok sklepu. Coś mu ukradziono. Kilka osób próbowało mu pomóc, dla mnie wyglądał on jak pracownik biurowy. Zobaczyłem dwie osoby, które próbowały zatrzymać złodziei w pobliżu sygnalizacji świetlnej. Nie mogłem wyjść ze sklepu, aby pomóc. Następną rzeczą, jaką usłyszałem, było dźganie nożem. Zobaczyłem cztery osoby leżące na ziemi. To było naprawdę przerażające – opisał całą sytuację pobliski sklepikarz.

Atak nożownika w Londynie – nie dokonano aresztowań

Dwóm bandytom udało się zbiec z miejsca incydentu, ale policja szybko wszczęła śledztwo, żeby ich ująć. - To wszystko wydarzyło się w ciągu minuty, a potem [podejrzany] zniknął. Dotarłem tam i zobaczyłem mężczyznę na ziemi, z kolei inna osoba krzyczała w agonii. Wszyscy dookoła próbowali pomóc ratownikom i policji – powiedział w mediach policjant kierujący w pobliżu ruchem ulicznym, który jako jeden z pierwszych zjawił się na miejscu. A rzecznik policji City of London dodał: - Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące trzech dźgnięć nożem i osoby pchniętej na ziemię na Bishopsgate o 9:46, a funkcjonariusze przybyli na miejsce o 9:51. Trzy ofiary zostały zabrane przez at London Ambulance Service do pobliskiego szpitala na leczenie. Sytuacja jest rozwojowa, ale nie traktujemy jej jako powiązanej z terroryzmem.

