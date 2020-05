Horror na lotnisku - Polak przez 4 dni był "uwięziony" w Pradze i nie mógł wrócić do Polski

Polak na cztery dni utknął na lotnisku w Pradze - niczym Tom Hanks w filmie "Terminal", Paweł Jurski, który do czeskiej stolicy przyleciał z Amsterdamu był "uwięziony". Skończyło się na interwencji konsula RP w Pradze.

Jednym z nielicznych połączeń, jakie zostały wznowione na czeskim lotnisku Vaclava Havla w czeskiej Pradze były loty do holenderskiego Amsterdamu. Właśnie stamtąd przyleciał Paweł Jurski, który następnie próbował dostać do swojej ojczyzny tranzytem przez Czechy, ale... został zatrzymany przez funkcjonariuszy czeskiej straży granicznej. Uniemożliwili mu oni opuszczenie terenu lotniska. Powód? Nie zdradzili go! Polak po prostu został zatrzymany i tyle.

"Straż graniczna powoływała się na MSW, a MSW na straż graniczną" - komentował nasz rodak w rozmowie z czeską agencją CTK. W tej spawie nie obyło się bez interwencji polskich władz. Konsul RP w Pradze Artur Łukiańczyk wystosował notę dyplomatyczną, w której proszono o zgodę na tranzyt wracającego do kraju polskiego obywatela zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli Unii Europejskiej.

Koniec końców Jurskiemu udało się wrócić do domu. Łukiańczyk odebrał go z lotniska i zorganizował podróż przez Czeski Cieszyn do Polski. Dodajmy, że podobny problem miał również inny Polak, ale także i jemu udało się zorganizować przejazd do przejścia granicznego do kraju.

Co na to strona czeska? Rzeczniczka straży granicznej Renata Grecmanova nie skomentowała incydentu. "Ze względu na RODO nie możemy udzielać informacji o podróżach konkretnych osób" - przekazała Polskiej Agencji Prasowej. Problem zatacza jednak szersze kręgi, bo kolejni Polacy są "zatrzymywani" na lotnisku w Pradze, a lokalne władze nic sobie nie robią z akcji podejmowanych przez konsula.

Konsul podkreślił, że przypadek Jurskiego nie jest odosobniony, a czeskie urzędy z nieznanych przyczyn nie rozpatrują pozytywnie wszystkich not polskiej placówki. "KLM sprzedaje bilety i nie martwi się tym, co następuje dalej. Nie uprzedza podróżnych o przepisach obowiązujących w Czechach, a na lotnisku Vaclava Havla nie działa przedstawicielstwo tej firmy, które mogłoby rozstrzygnąć kwestię ewentualnego powrotu do Holandii" - tłumaczył Łukiańczyk.

Jak czytamy w depeszy PAP`u w związku z epidemią koronawirusa Czechy ograniczyły możliwość wjazdu cudzoziemców na swoje terytorium. Po terytorium ich kraju mogą poruszać się posiadacze stałego lub czasowego prawa pobytu, ale muszą oni legitymować się negatywnym testem na Covid-19.

"W wyjątkowych sytuacjach, na 72 godziny w celach biznesowych lub naukowych, mogą wjechać obywatele krajów UE. Przepisy dopuszczają także tranzyt obywateli państw UE wracających do swoich krajów. W takiej sytuacji zamiar podróży musi być jednak notyfikowany przez przedstawicielstwo dyplomatyczne" - czytamy.