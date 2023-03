Horrendalne ceny wynajmu. Lepiej już mieć dom i spłacać kredyt, niż wynajmować w UK

Pomimo wzrostu stóp procentowych właściciele domów w Wielkiej Brytanii i tak mają się lepiej niż najemcy. Średni miesięczny koszt posiadania domu z trzema sypialniami jest o 500 funtów niższy niż koszt wynajmu. Co jednak ciekawe – różnica ta maleje.

W okresie do lutego ceny nieruchomości spadły o 1,1 proc. osiągając najniższy poziom od ponad dekady, jednak stopy procentowe bardzo wzrosły, ale – jak się okazuje - to najemcy najbardziej cierpią z powodu obecnych warunków. Właściciele podnoszą czynsze, aby zrekompensować rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych.





Wynajem mieszkania lub domu w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Londynie, jest nieopłacalny w porównaniu z kupnem nieruchomości i spłatą kredytu. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Halifax wynika, że właściciele domów finansowo wychodzą lepiej na kupnie nieruchomości - nawet przy konieczności spłaty kredytu hipotecznego - niż najemcy, którzy płacą za wynajem landlordowi.

Koszt kupna domu mniejszy niż wynajmu

Średni miesięczny koszt posiadania domu z trzema sypialniami dla osób kupujących nieruchomość po raz pierwszy wynosi obecnie 971 funtów, czyli o 42 funty mniej niż średni koszt wynajmu podobnej nieruchomości. Najemcy płacą średnio 1013 funtów miesięcznie – czyli 4 proc. więcej. W skali rocznej właściciele nieruchomości są zatem o 500 funtów do przodu w porównaniu z najemcami. Co jednak istotne, różnica ta zmniejszyła się od roku 2016, kiedy to właściciele domów oszczędzali rocznie aż 1567 funtów.

Właściciele domów na plusie

Zmniejszenie się tej różnicy wynika z wysokich kosztów kredytów hipotecznych. Przypomnijmy, że od grudnia 2021 roku Bank Anglii podniósł stopy procentowe 10 razy, aż do 4 proc.

- Nasza najnowsza analiza pokazuje, że bycie właścicielem domu do wynajęcia może przynieść ludziom znaczne oszczędności. Chociaż przewidywany spadek cen domów w tym roku będzie mile widzianą wiadomością dla tych, którzy chcą kupić swój pierwszy dom, nie zmienia to faktu, że kupno nieruchomości pozostaje drogie – problem, który potęguje się, gdy czynsze są wysokie, wpływając na zdolność oszczędzania - powiedziała Kim Kinnaird, dyrektor ds. kredytów hipotecznych w Halifax.

Horrendalne ceny najmu w Londynie

Różnica jest najbardziej widoczna w Londynie, gdzie właściciele domów płacą prawie 3000 funtów mniej rocznie niż osoby, które muszą płacić za wynajem podobnych domów. W ujęciu procentowym jednak największa różnica występuje w Szkocji, gdzie najemcy płacą średnio 918 funtów miesięcznie w porównaniu z 727 funtami w przypadku właścicieli domów – oszczędność rzędu 21 proc. dla właścicieli.

Jedynym regionem, w którym wynajem jest tańszy, jest wschodnia Anglia. Właściciele domów płacą tam średnio 90 funtów miesięcznie więcej niż ci, którzy wynajmują.

Ceny nieruchomości spadają a wynajmu rosną

Podczas gdy ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły w ostatnich miesiącach, czynsze wzrosły i przewiduje się, że będą nadal rosły, napędzane rosnącym popytem ze strony najemców i niedoborem nieruchomości na wynajem. Wielu mniejszych właścicieli domów sprzedaje nieruchomości z powodu rosnących kosztów kredytów hipotecznych i zmian podatkowych.

Tom Bill, szef badań mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii w agencji nieruchomości Knight Frank, powiedział:

- Ku frustracji najemców, czynsze prawdopodobnie pozostaną wyższe przez dłuższy czas w tym roku ze względu na odporność rynku sprzedaży (…). Co więcej, landlordzi nadal opuszczają ten sektor ze względu na zmiany podatkowe w ostatnich latach i perspektywę kolejnych. Polityka, która przyciąga właścicieli i opiera się na zasadzie, że wyższa podaż oznacza niższe czynsze, złagodziłaby część bólu najemców.

Najnowsze dane z Halifax dotyczące kupującego po raz pierwszy pokazują, że w ujęciu finansowym depozyty zbierane na północnym-wschodzie są najniższe w Wielkiej Brytanii i wynoszą 32 920 funtów, czyli około 19 proc. średnich cen nieruchomości w okolicy.

Natomiast poza Londynem – gdzie osoby kupujące pierwszy dom zbierają średni depozyt na poziomie 188 663 funtów – nieruchomości w południowo-wschodniej i wschodniej Anglii również wymagają dużych depozytów od nowych właścicieli domów, odpowiednio w wysokości 97 320 funtów i 87 157 funtów.

