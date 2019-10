Horoskop słowiański na przełom października i listopada - SPRAWDŹ, co czeka cię w tym miesiącu

Fot: PixaBay

Sprawdź, jak to, co została zapisane w gwiazdach zostało zinterpretowane przez naszych słowiańskich przodków - prezentujemy horoskop dla osób urodzonych między 16 października, a 8 listopada.

Według słowiańskich wierzeń osoby urodzone między 16 października, a 8 listopada to dzieci Marzanny. Jest to słowiańska bogini związana z zimą, śmiercią, ale również wiecznie odnawiającym się życiem i wiosennym urodzajem. Według niektórych badaczy nie była ona boginię, ale jedynie pomniejszym demonem słowiańskiego panteonu.

Obecnie kojarzona jest ze zwyczajem topienia kukły zwanej Marzanną wraz z przyjściem wiosny. Śmierć Marzanny wraz z końcem zimy przeciwstawia ją symbolizującemu wiosnę Jaryle, który rodził się wraz z nadejściem wiosny.

Osoby urodzone w tym okresie to ludzie, którzy bardzo umiejętnie kontrolują swoje emocje, co pozwala im sprytnie manipulować otoczeniem. Są uparci i niezwykle zdyscyplinowani. Prędzej czy później dopną swego. Nic ich nie powstrzyma. Mogą imponować swoją determinacją w dążeniu do celu, jednak ich perfekcjonizm może być uciążliwy - także dla nich samych.

Według słowiańskiego horoskopu ludzie urodzeni między 16 października, a 8 listopada. dysponują niezwykłą, wewnętrzną mocą. Mają bardzo silną, dominującą osobowość. Potrafią podejść do wielu rzeczy ze spokojem ducha. Niewiele rzeczy jest w stanie wyprowadzić ich z równowagi. Świetne radzą sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu, które stają na ich drodze. Są metodyczni i racjonalnie podchodzą do wyzwań dnia codziennego.

Stawiają przed współpracownikami duże wymagania, czym narażają się niektórym z nich. Są indywidualistami i praca w zespole nie jest ich mocną stroną, najlepiej radzą sobie w pojedynkę.

Miłość traktują dość przedmiotowo, ale lubią zawalczyć o swojego partnera. Nie lubią wydawać pieniędzy i są straszliwie oszczędni. Lubią odpoczywać nad wodą. Świetnie odnajdują się w żywiole rywalizacji z innymi oraz... z samymi sobą.