Horoskop słowiański na październik - SPRAWDŹ, co czeka cię w tym miesiącu

Sprawdź, jak to, co została zapisane w gwiazdach zostało zinterpretowane przez naszych słowiańskich przodków - prezentujemy horoskop dla osób urodzonych między 28 września, a 15 października.

Według słowiańskich wierzeń osoby urodzone między 28 września, a 15 października to dzieci Swarożyca. Był to słowiański bóg ognia ofiarnego i miru domowego, czczony szczególnie na Połabiu. Był synem Swaroga, bóstwa nieba i ognia, patrona kowalstwa, jednego z najważniejszych w panteonie naszych przodków. Niektórzy badacze uważają, że Swaróg (czczony na Rusi) i Swarożyc (jak napisaliśmy wyżej, czczony na Połabiu), to w istocie ten sam bóg słowiański, zaś imię Swarożyc to jedynie zdrobnienie.

Osoby urodzone w tym okresie są miłośnikami wszelkiej sztuki i piękna. Odkrywają go dla siebie i potrafią nim zainteresować innych, którzy doceniają ich jako znawców sztuki. W miłości się nie spieszą i długo szukają odpowiedniego partnera, ale gdy już go znajdą, to robią wszystko, żeby z nim zostać na stałe.

Potrafią zawalczyć o swoją miłość i oddać się jej w całości. Są osobami zazdrosnymi i uczulonymi na to. W pracy są wszechstronni i kreatywni czym zaskarbiają sobie uwagę przełożonych. Praca, podobnie jak miłość jest dla nich walką i wyzwaniem, z którym chcą się zmierzyć.

W życiu kierują się nie uczuciami, ale twardą logiką i niezaprzeczalnymi faktami. To raczej osoby racjonalne, a nie niepoważni romantycy. Dzieci Swarożyca to osoby rozsądne, postępujące zgodnie z wcześniej ustalonym planem, które nieustannie się rozwijają, podejmują wyzwania i prą do przodu.