Horoskop słowiański na maj - SPRAWDŹ, co czeka cię w przyszłości!

Sprawdź, jak to, co została zapisane w gwiazdach zostało zinterpretowane przez naszych słowiańskich przodków - prezentujemy horoskop dla osób urodzonych między 17 kwietnia, a 14 maja.

Jarowit lub Jaryło jest zachodniosłowiańskim bogiem wojny, szczególnie czczonym w Wołogoszczy i Hobolinie. Jego imię powstało z połączenia słów jar(o) – „siła, surowość” oraz wit – „pan”. Jednocześnie jest to bóstwo związane z płodnością, młodością, odradzaniem się i wiosną, którego trzeba kojarzyć z kultem solarnym i procesem wegetacyjnym.

To właśnie on patronuje wszystkim, którzy urodzili się między 17 kwietnia, a 14 maja.

Urodzeni w znaku Jarowita/Jaryły są osobami walecznymi i pewnymi siebie. Mają duży temperament i są zdeterminowani w działaniu, osiągają założone przez siebie cele. Zdarza się, że niesłusznie postrzegani są jako osoby despotyczne, które nie znoszą sprzeciwu, ale to jedynie pozory. Ich natura jest co prawda dość gwałtowna, ale to ludzie ceniący sobie wierność, stateczność, godni zaufania.

Osoba spod znaku Jaryły zawsze będzie dążyła do stabilizacji życiowej, ale nigdy nie będzie mógł jej do końca osiągnąć, ponieważ nie leży ona w jego naturze. W pracy są konsekwentni i dobrze sprawdzają się w zarządzaniu ludźmi. W związku z tym doskonale poradzą sobie z założeniem i prowadzeniem własnej firmy. Cechują ich duże zdolności przywódcze. Niestety, nierzadko są bardzo uparci, ciężko idzie im podporządkowywanie się innym

