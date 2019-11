Horoskop słowiański na listopad - SPRAWDŹ, co czeka cię w tym miesiącu!

Fot: Pixabay

Sprawdź, jak to, co została zapisane w gwiazdach zostało zinterpretowane przez naszych słowiańskich przodków - prezentujemy horoskop dla osób urodzonych między 9 listopada, a 28 listopada.

Simargł lub Siemargł wciąż pozostaje jednym z najbardziej zagadkowym pośród bóstw z panteonu słowiańskiego. Jego funkcje są nieznane, a według Aleksandra Brücknera mamy wręcz do czynienia z dwoma różnymi bogami, o imionach Siem i Rgieł. Siem, z imieniem wywodzonym od "semja" – "rodzina", miałby być bóstwem domowym opiekującym się obejściem. Z kolei Rgieł, z imieniem opartym na rdzeniu "reż" – "żyto" byłby bóstwem urodzaju. Świadectwem kultu Siema i Rgła miałyby być nazwy miejscowe takie jak Rgielsko i Siemianowo, a także imiona Siemowit i Siemomysł.

Osoby, które urodziły się pod tym znakiem, to ludzie pewni siebie, aktywni i posiadające duże umiejętności interpersonalne, które wykorzystują w kontaktach. Nastawieni są bardziej na rozwój duchowy niż materialny i nie dla nich jest powierzchowna wiara. Dla swoich partnerów życiowych są namiętnie kochającymi osobami, które liczą na długi związek.

Są wierni, uczciwi i godni zaufania drugiej połówki. Lubią pomagać ludziom nie tylko w pracy, ale także i na co dzień. Znani są jako osoby dbające o swoje otocznie i podwładnych. Dzięki temu, że ich opiekunem jest Simargł, odczuwają oni silną motywację do robienia tego, co naprawdę słuszne.

W tym okresie warto zadbać o swój związek, porozmawiać ze swoim partnerem, zwrócić uwagę na potrzeby drugiej osoby, ale również dostrzec błędy w swoim postępowaniu. Daj z siebie to, co najlepsze, zadbać o relację, a druga strona z pewnością to doceni.