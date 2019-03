Horoskop słowiański na kwiecień - SPRAWDŹ, co czeka cię w przyszłości!

Z okazji 59. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w Kopenhadze (Dania), pracownicy DFDS Seaways nagrali specjalny teledysk do hitu grupy Bucks Fizz. Do stworzenia klipu w formule "lip-sync”...

Choryskop prawdę Ci powie

Zapowiedziany w kalendarzu Majów koniec świata nie nastąpił, pozostaliśmy więc cudownie przy życiu. Tylko co tu z nim począć? Jak je żyć i co robić, by zdobyć szczęście? Odpowiedź na to da niezawodna para:...