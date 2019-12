Horoskop słowiański na grudzień - SPRAWDŹ, co czeka cię w ostatnim miesiącu roku!

Sprawdź, jak to, co została zapisane w gwiazdach zostało zinterpretowane przez naszych słowiańskich przodków - prezentujemy horoskop dla osób urodzonych między 29 listopada, a 23 grudnia.

Według horoskopu słowiańskiego osobom urodzonym w tym właśnie okresie patronuje Żmij. Jest to potężny skrzydlaty smok, który uosabia prastere, sięgające jeszcze źródeł indoeuropejskich, siły chaosu i zamętu, ale nie tylko. To wieczne przeciwieństwo Peruna, które jest związane ze sferą chtoniczną i siłami żywiołu wody. Według części badaczy wierzeń słowiańskich Żmij stanowi zoomorficzne wcielenie władcy zaświatów Welesa.

CZYTAJ TAKŻE: Horoskop słowiański na 2019 rok. Zobacz, co Cię czeka w nadchodzącym roku

Żmij znany był na obszarze całej Słowiańszczyzny, a najpełniejsze podania w związku z nim zachowały się u Słowian wschodnich i południowych. W wierzeniach naszych przodków ze wschodu był on postacią przychylną ludziom. Opiekował się wodami i zasiewami, toczył walkę ze smokami powietrznymi. W południowosłowiańskim folklorze Żmij wchodził w związki z kobietami. Z nich rodzili się synowie o nadzwyczajnej sile i zdolnościach, walczący z potworami zagrażającymi ojczystej ziemi.

Osoby, którym patronuje Żmij to ludzie, którym w życiu nic nie przychodzi łatwo, a na to, co maja, muszą sami solidnie zapracować. Jest w nich jednocześnie skłonność do eskapizmu, do uciekania od rzeczywistości i problemów życia codziennego w świat fantazji. Jeśli przekłada się to na pęd ku przygodzie i podróżowaniu to nie ma w tym nic złego. Problem pojawia się wtedy, gdy zaniedbują z tego powodu codzienne obowiązki...

CZYTAJ TAKŻE: Nowe brytyjskie paszporty będą drukowane w… POLSCE! - Twierdzi przedstawicielka brytyjskich związków zawodowych

Pomimo ich trudnego charakteru, tego że są ciężcy w obyciu, zrzędliwi i uparci, dzieci Żmija nie są samotnikami. Potrzebują mieć kogoś obok siebie, bo tylko wtedy czują się dobrze. Mają świetne poczucie humoru. Ze swoimi żartami doskonale potrafią odnaleźć się w każdym towarzystwie.

Lubią pracować dużo i ciężko. Dzieci Żmija to osoby ambitne i odpowiedzialne. Lubią podejmować zawodowe wyzwania, a szkodzi im bezczynność. Pozbawieni zajęcia mogą łatwo popaść w depresję.