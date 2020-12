Horoskop słowiański na 2021 rok - co nasi przodkowie przewidują w nadchodzącym roku? [HOROSKOP]

Sprawdź co czeka cię w zaczynającym się za kilka dni roku 2021! Nasi przodkowie dokładnie tak samo jak my byli ciekawi, co zdarzy się w przyszłości. Jednak słowiańskie znaki zodiaku nieco różnią się od ich zachodnich odpowiedników

Słowiańskie horoskopy to jedna z pozostałości wierzeń przodków żyjących na naszych ziemiach. Niestety, wszelkie informacje o religijności Słowian w okresie przed chrystianizacją w nikłym stopniu dotrwały do dnia dzisiejszego. Dość powiedzieć, że zachowały się żadne źródła bezpośrednie. Polegamy zatem na zapośredniczonej wiedzy chrześcijan. Relacje ich historyków bywały stronnicze i lakoniczne, a w dodatku spisywane kilkaset lat po chrystianizacji! Pełna rekonstrukcja wierzeń słowiańskich nie jest możliwa, ale to może sprawia, że są one dla nas tak fascynujące?

Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że w przypadku horoskopy słowiańskiego nie mamy do czynienia ze stricte horoskopem, a bardziej z pewnym studium charakteru. Według naszych przodków osoby urodzone pod określonym znakiem - czy w tym przypadku będące "dzieckiem" określonego bóstwa - mają pewne określone cechy. Znajomość tych cech, uwarunkowań naszego charakteru, słabych i mocnych stron, pozwala po prostu na bardziej świadome życie.

Sprawdź zatem jaki jest twój znak w słowiańskim horoskopie. Dowiedz się, jakie cechy się z nim wiążą i jak żyć pełniejszym życiem!

Czarnobóg 24 grudnia - 30 stycznia

Osoby urodzone w tym czasie mają naturę wojownika i są nieustraszone. W miłości są raczej spokojni i stabilni. Nie szukają przygód i jeśli się zakochują to na zabój i na zawsze. Wytrwale dążą do wybranego przez siebie celu i są w tym szalenie konsekwentni. Nigdy nie patrzą się za siebie i częściej wybiegają w przyszłość dokładnie ją planując. Cechuje ich duży optymizm.

Rok 2021 będzie dla nich rokiem spokoju i stabilizacji, sukcesywnego pokonywanai kolejnych barier, choć nie braknie przeszkód. Z natury waleczny Czarnobóg zrobi wszystko, żeby poradzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Weles 31 stycznia - 21 marca

Dzieci Welesa to osoby, które łatwo ulegają pokusom i różnym zachciankom, dlatego powinny one szczególnie zwracać uwagę na ich ograniczenie. W miłości chodzą za wyjątkowo gorących kochanków, którzy doskonale znają potrzeby partnera. W pracy są często samotnikami, dlatego praca w grupie nie jest dla nich przyjemnością.

Niestety, urodzeni pod znakiem Weles ludzie to lekkoduchy, którym zawsze brakuje kilka funtów w portfelu. Pomimo to są tak obrotni, że potrafią wychodzić na swoje tylko sobie znanym sposobem. Jeśli w przyszłym roku obawiasz się problemów związanych z finansami to kto jak nie ty będziesz potrafił sobie z nimi poradzić!

Dziewanna 22 marca - 16 kwietnia

Urodzeni w tym okresie najlepiej czują się przebywając na łonie natury. Dziewanna to bogini wiosenna, która jest opiekunką wszelkiej przyrody. Jej dzieci sprawdzają się jako nauczyciele i opiekunowie, ponieważ mają dużo cierpliwości i wewnętrznej harmonii. Dzieci dziewanny są kochający i stali w uczuciach. Preferują stałe związki. W pracy lubią być drobiazgowi i dokładni, czym imponują współpracownikom i przełożonym.

Co czeka ich w 2021? Jeśli jesteście samotni to wypatrujcie prawdziwej miłości, a jeśli jesteście w związku to oczekujcie na "odnowienie" swoich uczuć.

Jarowit 17 kwietnia - 14 maja

Jaryła zawsze będzie dążył do stabilizacji życiowej, ale nigdy nie będzie mógł jej do końca osiągnąć, ponieważ nie leży ona w jego naturze. W pracy są konsekwentni i dobrze sprawdzają się w zarządzaniu ludźmi. W związku z tym doskonale poradzą sobie z założeniem i prowadzeniem własnej firmy. Urodzeni w znaku Jarowita lub Jaryły są osobami walecznymi i pewnymi siebie.

Wieczni wojownicy Jaryły powinni zadbać w 2021 roku nie tylko o swoje zdrowie, ale również o odpowiednią dawkę relaksu i wypoczynku. Wiemy, że nie będzie to łatwo, ale jest to bardzo istotne.

Lela 15 maja - 2 czerwca

Lela to bogini lata. Jej postać związana jest z nadchodzącym dla Słowian czasem żniw i wytężonej pracy. Dzieci leli są doskonałymi kompaniami do wszelkich rozrywek. Długo nie usiedzą w jednym miejscu, ponieważ szybko poczują przygnębiającą i szarą rzeczywistość. Nie lubią się nudzić, dlatego biorą się za realizowanie wielu pomysłów w tym samym czasie.

Co czeka elastyczne i nieprzewidywalne dzieci Leli w 2021? Radzimy im aby twardo stąpali po ziemi i nie zapominali o tym, co w ich życiu naprawdę ważne.

Kostroma 3 czerwca - 12 czerwca

Urodzeni w tym słowiańskim znaku są osobami obdarzonymi wieloma talentami. Niestety często mają też przykre doświadczenia, które blokują rozwinięcie ich talentów. Mają w sobie dużo empatii i lubią pomagać innym. Dzieci Kostromy dość późno zakładają rodzinę. Są też nadmiernie ufni, co może czasem skutkować przykrymi doświadczeniami.

Jak będzie im się układało w 2021 roku?

Dodola 13 czerwca - 6 lipca

Spokojni i nieco flegmatyczni - tak można określić osoby urodzone pod słowiańskim znakiem Dodoli. Są to ludzie, którzy lubią wykorzystywać wolny czas na kontemplowanie i rozważanie najgłębszych sekretów własnego ja. Mają nieco odmienne poglądy na miłość i rodzinę, więc ich życie miłosne jest bardzo zmienne. Wierzą w przeznaczenie i wiara ta przynosi im szczęście w życiu.

Nie zapominajcie o dobrej zabawie w 2021. Wiadomo, życie wymaga pracy, ale urodzeni pod Dodolą zbyt często skupiają się choćby na pracy i zapominają o przyjemnościach.

Kupała 21 lub 22 czerwca

Osoby urodzone w czasie letniego przesilenia byli zawsze szczególnie traktowani przez Słowian, dla których najkrótsza noc w roku była jednym z najważniejszych świąt. Z łatwością nawiązują kontakty, ale choć rodzina nie jest dla nich najważniejsza, to starają się należycie dbać o najbliższych. Urodzeni pod tym znakiem jawią się jako osoby posiadające wyjątkowy dar przekonywania. Dlatego często sprawdzają się jako przywódcy lub szefowie.

Rok 2021 przyniesie urodzonym w noc Kupały nowe doświadczenia. Nie bójcie się ich. Warto spróbować tego, czego jeszcze się nie próbowało.

Łada 7 lipca - 1 sierpnia

Świętowanie, wesela i inne rozrywki to chleb powszedni dla dzieci Łady. Kochają wszelką sztukę i przyrodę, na łonie której czują się najlepiej. Znani są też z abstrakcyjnego myślenia, które popycha ich często w zaskakujących kierunkach. Posiadają przy tym dużą fantazję i wyobraźnię, co pozwala im osiągać spore sukcesy w pracy zawodowej.

W 2021 roku warto pilnować swoich finansów. Dzieci Łady powinny często sprawdzać stan swojego konta i nie pakować się w ryzykowne projekty finansowe

Perun 2 sierpnia - 28 sierpnia

Najważniejszy słowiański bóg stojący na czele panteonu słowiańskich bóstw. Z racji tego, że jest przywódcą, to i jego dzieci mają wrodzone cechy przywódcy. Waleczne i władze dzieci Peruna zrobią też wszystko, żeby zadbać o swoją rodzinę. Nie spodziewaj się od dziecka Peruna, że wyzna szybko miłość. Jeśli już to zrobi, to wyznanie to będzie szczere. W pracy są dokładni i tego samego wymagają od innych, co może budzić wrogość niektórych współpracowników.

W przyszłym roku trzymajcie się wytyczonego kursu. Nie dajcie się zwieść. Wiecie co robicie i róbcie to z całym sercem.

Żywa 29 sierpnia - 13 września

Osoby urodzone pod tym znakiem są skromne, życzliwe i uczynne. Lubią cieszyć się z małych rzeczy, dzięki czemu najczęściej są uśmiechnięci czym zarażają swoje otoczenie. pracy są osobami sumiennie wypełniającymi obowiązki i robią to z dużym poświęceniem. Muszą jednak uważać, bo łatwo popadają w pracoholizm i zapominają o swoich najbliższych.

Czego mogą spodziewać się po 2021? To będzie dla nich bardzo niejednoznaczny rok. Niech spodziewają się niespodziewanego i będą gotowi na zaskakujące wydarzenia.

Mokosz 14 września - 27 września

Urodzeni pod znakiem Mokosza są ludźmi spokojnymi i nad wyraz poukładanymi. Często są przewidywalni, więc nie są skorzy do spontanicznych i romantycznych gestów. Cenią sobie spokojne życie rodzinne, w którym czują się idealnie. Związek i rodzina są dla nich największą świętością.

Co czeka ich w najbliższej przyszłości? Wyzwanie godne ich charakteru. Nie obawiajcie się go, dacie radę z pomocą najbliższych!

Swarożyc 28 września - 15 października

Dzieci Swarożyca czy też Swaroga potrafią zawalczyć o swoją miłość i oddać się jej w całości. Są osobami zazdrosnymi i uczulonymi na to. W pracy są wszechstronni i kreatywni czym zaskarbiają sobie uwagę przełożonych. Praca, podobnie jak miłość jest dla nich walką i wyzwaniem, z którym chcą się zmierzyć. Kochają sztukę.

Jaki mamy dla nich horoskop? To, co ważne i istotne wymaga pracy. Nie nie przychodzi samo. Sukces wykuwa się w porażkach.

Marzanna 16 października - 8 listopada

Dzieci Marzanny są osobami upartymi i niezwykle zdyscyplinowanymi i potrafią podejść do wielu rzeczy ze spokojem ducha. Stawiają przed współpracownikami duże wymagania, czym narażają się niektórym z nich. Są indywidualistami i praca w zespole nie jest ich mocną stroną, najlepiej radzą sobie w pojedynkę.

W 2021 roku w związku z tym, że dzieci Marzanny nie lubią wydawać pieniędzy i dość przedmiotowo mogą traktować swoich partnerów, czekają ich ciężkie czasy. Warto zwrócić uwagę w tym czasie na te dwa aspekty.

Siemargł 9 listopada - 28 listopada

Ludzie urodzeni w tym znaku są to osoby pewne siebie, aktywne i posiadające duże umiejętności interpersonalne, które wykorzystują w kontaktach z innymi. Nastawieni są bardziej na rozwój duchowy niż materialny. Są wierni, uczciwi i godni zaufania drugiej połówki. Dla swoich partnerów życiowych są namiętnie kochającymi osobami, które liczą na długi związek. Są wierni, uczciwi i godni zaufania drugiej połówki.

W 2021 nie wolno im zapomnieć o konkretach. Niech duchowe poszukiwania nie zasłonią im twardej i często nieprzyjemnej rzeczywistości.

Żmij 29 listopada - 23 grudnia

Zakochani w luksusach dzieci Żmija to osoby, którym w życiu nic nie przychodzi łatwo i na wszystko co mają muszą sami zapracować. Dzieci Żmija to osoby ambitne i odpowiedzialne. Nie są samotnikami i zawsze muszą mieć kogoś obok siebie, bo tylko wtedy czują się dobrze. Mają trudny charakter i często jest to powodem rozstań i zmian partnerów, ale nigdy nie przestają szukać drugiej połówki.

Czego mogą spodziewać się po 2021? Niech wytrwale robią to, co robili do tej pory. Po ciężkiej i uczciwej pracy mogą spodziewać się adekwatnej nagrody.

