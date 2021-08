HOROSKOP NA WRZESIEŃ 2021 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka we wrześniu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.



Baran (21.03-19.04)



Pewna osoba, którą znałeś w przeszłości teraz pojawi się w Twoim życiu i narobi niezłego bałaganu. Będziesz teraz większą część wolnego czasu poświęcać na wspomnienia, odwiedzanie miejsc, w których od dawna nie byłeś, a także na spotkania z bliskimi. Na szczęście w sprawach zawodowych nastąpi okres stabilizacji. Postaraj się cały czas panować nad sytuacją, ale nie wychodź naprzód z nowymi pomysłami, w szczególności wtedy, kiedy co do ich skuteczności nie jesteś w stu procentach pewien. Gwiazdy nakazują zachowanie rozwagi w wielu codziennych sprawach. To właśnie we wrześniu wyjdzie na jaw Twoja skłonność do jedzenia, zaczniesz więcej czasu spędzać w kuchni i rozkoszować się przyrządzaniem całkiem nowatorskich dań, dlatego zapraszaj do swojego domu gości, aby delektowali się razem z Tobą. Nie zapominaj jednak, że na jesienne wieczory dobrze jest coś dobrego upichcić, ale trzeba też pamiętać o kaloryczności dań. Jeśli więc skupisz się na delektowaniu pysznościami, kup sobie rower lub wejściówkę na siłownię. W miłosnych sprawach stabilizacja, tak jak i w sprawach zawodowych, gwiazdy nie przewidują ani burz, ani wojen w Twoim związku.



Byk (20.04-20.05)

Dosyć już się naodpoczywałeś Byczku, czas wracać na ziemię. Przed Tobą dużo zawodowych wyzwań, którym podołasz, bo kto jak kto, ale Ty umiesz sobie radzić w sprawach, które są dla Ciebie ważne. Na horyzoncie widać duży projekt, który da Ci nie tylko satysfakcję, ale i dobre pieniądze. Może to być również awans. Skup się więc na zadaniach, ale nie zapominaj o bliskich. Oni też Cię potrzebują. Bądź czujny w sprawach administracyjnych, bo będziesz mieć do rozwiązania jakiś zadawniony problem. Samotne Byczki niech teraz skupią się na gromadzeniu energii na zimę, bo wokół pojawi się kilka ciekawych osób, jednak nie da się pogodzić wszystkiego naraz i trzeba wybierać. Wrzesień będzie więc dla Ciebie czasem budowania kariery, a nie miesiącem szukania miłości. W związkach uważajcie na to, żeby pod wpływem stresu nie obarczać drugiej połówki swoimi humorami, nie wytykać błędów, bo może Wam to jako parze bardzo zaszkodzić i rzutować na przyszłość związku. Zdrowie w dobrej kondycji, ale nie zaszkodzi skupić się na lepszej diecie niż dotychczas.

Horoskop na wrzesień dla Bliźniąt (21.05-21.06)

We wrześniu łatwo popadniesz w powakacyjne rozleniwienie. Dopiero teraz poczujesz, jak przez ostatnie miesiące różne sprawy Cię zajmowały, a nawet zmęczyły. Ale to nie czas na odpoczynek od wszystkich i wszystkiego. Mimo potrzeby odpoczynku nie zaniedbuj wszystkich swoich domowych obowiązków, a w pracy nie narzekaj i pilnuj swoich tajemnic. Chwila nieuwagi, a zazdrosna koleżanka lub ambitny kolega sprzątnie Ci sprzed nosa dobry kontrakt lub hojnego klienta. Gromadź siły na przyszły miesiąc, ale już teraz zawieraj znajomości i zacieśniaj więzy z tymi, którzy mogą Ci bardzo pomóc w karierze. Od drugiej połowy września poczujesz duży przypływ energii. Nikt i nic nie będzie w stanie Cię powstrzymać przed zrobieniem tego, na co masz ochotę. Single staną się bardziej niż zwykle czujni i zaczną zauważać, że życie singla już trochę im się znudziło, zatem zaczną się skupiać na osobach w swoim otoczeniu. To dobre podejście, bo właśnie gdzieś w pobliżu jest ktoś, kto zasługuje na Waszą uwagę. W związkach Bliźnięta będą czuć potrzebę lekkiego oddalenia, być może wspólne wakacje dały Wam za dużo obecności tej drugiej osoby i chcecie od siebie trochę... odpocząć. Jeśli druga strona też tego potrzebuje - wyjdzie Wam to na dobre jako parze.

Rak (22.06-22.07)

We wrześniu zadbaj o swoje zdrowie i nie forsuj sił. Początek września sprzyja decyzjom, które mają na celu poprawę Twojej kondycji i samopoczucia. Odwiedź spa, wybierz się na wycieczkę, a szybko odzyskasz dobry humor. W miłości spokojnie, partner chętnie z Tobą odpocznie. Jeśli jesteś singlem, to szykuj się na dużo ciekawych znajomości. Wykorzystaj swoje atuty, nie bój się szukać tam, gdzie inni nie szukają: daj szansę osobom nieśmiałym i delikatnym i wrażliwym. Podczas interesującej rozmowy czy spaceru dostrzeżesz wyjątkową osobę, która już niedługo może stać Ci się bardzo bliska. W pracy zyskasz wiele dzięki własnym umiejętnościom i dobrej organizacji. Pewien niewykorzystany wcześniej pomysł teraz otworzy Ci drogę do awansu. Unikaj konfliktów z szefem, bo może czepiać się szczegółów, a Ty idziesz po złoto. Skup się i nie rozmieniaj na drobne. Przyjaciele zmuszą Cię we wrześniu do wykazania się towarzyską aktywnością. Szybko okaże się, że dobrze się bawisz i w głębi duszy jesteś im wdzięczny, że wyciągają Cię z domu.

Lew (23.07-22.08)

W tym miesiącu nie zawiedzie Cię miłość, ale w sprawach zawodowych i finansowych nie możesz liczyć na szczęście. Trudności, straty i nieuzasadnione oczekiwania zburzą Twój spokój. Gwiazdy uspokajają jednak, że te problemy są tymczasowe. Układ planet wskazuje na konieczność podjęcia pewnych decyzji. Kwestie miłości przeważają nad wszystkimi innymi. Od drugiej połowy września, przyjdzie czas na sformalizowanie związku. Szczęście wkroczy w Twoje życie pod koniec miesiąca. Dla singli też dobra wiadomość: nagle, nie wiadomo skąd pojawi się obok Ciebie ktoś, kto przewartościuje Twoje życie, oczekiwania i zburzy uśpioną potrzebę dzielenia się życiem z kimś innym. Miej oczy szeroko otwarte i nie bój się zaangażować, bo to może być miłość długodystansowa i ważna. Wtedy też rodzina wróci na pierwszy plan, pewne sytuacje powinny się rozwinąć, więc nie czekaj, aż będzie za późno. Czas uruchomić swoją kreatywność w sprawach zawodowych, bo to w niedalekiej przyszłości może dać Ci ogromną satysfakcję i to zarówno pod względem ambicjonalnym, jak i finansowym. Nie bój się łamać stereotypów.



Panna (23.08 – 22.09)

Możliwości we wrześniu będzie całe mnóstwo. Jeśli szukasz pracy, będziesz miała, Panno, możliwość spotkania wielu bardzo pomocnych osób. Nie krępuj się, mów, na czym Ci zależy, bo one muszą wiedzieć, czego oczekujesz, same się nie domyślą. Jeśli masz pracę, a chcesz ją zmienić na lepszą czy lepiej płatną lub to i to - właśnie we wrześniu gwiazdy podpowiadają, aby zrobić ten krok. Nie bój się, uwolnij w sobie wszystkie potrzeby i zacznij się zastanawiać jak je zaspokoić. Co sobie obmyślisz we wrześniu na pewno Ci się powiedzie. W tym miesiącu może dochodzić między Tobą a Twoim partnerem do spięć, które trudno będzie wyjaśnić. Jeśli to możliwe, staraj się łagodzić wszelkie konfliktowe sytuacje. Nie warto prowadzić podchodów i małych wojenek. Szczera rozmowa zawsze da dobre efekty i konflikty nie będą niepotrzebnie się kumulować. W sercach singli zagości też ktoś, kto ma szansę zostać z Wami na dłużej. Nie zamykajcie się na osoby, które od dłuższego czasu kręcą się koło Was. Warto wykorzystać szansę na lepsze poznanie: wyjść na kawę czy drinka. Może to być pierwszy krok do poznania kogoś naprawdę wartościowego. Uważajcie na zdrowie, bo początek jesieni może być dla Panny czasem przeziębień i grypy.

Waga (23.09-22.10)

W pierwszych dniach września będziesz bardziej wyciszony i spokojniejszy niż zwykle. Z daleka omijać będziesz huczne przyjęcia i towarzyskie spotkania. Zapragniesz więcej ciszy i spokoju. W pracy także nie będziesz w stanie się przyzwyczaić do codziennych, nużących obowiązków. Wciąż czuć będziesz zapachy i smaki minionego lata. Nie martw się, bo już od połowy września czeka Cię wielki przypływ energii. Każdego dnia pojawiają się coraz lepsze okazje do tego, żeby zrobić coś kreatywnego, zaplanować najbliższe miesiące. Już niedługo wszystkie sprawy ruszą ostro do przodu, a Ty poczujesz się jak nowo narodzony. Bądź uważny i otwarty na ludzi, a zawrzesz bardzo korzystny sojusz, który może się w niedalekiej przyszłości zakończyć awansem, wyższym stanowiskiem i lepiej płatną pracą, dającą sporo satysfakcji. W miłości masz powodzenie, ale możesz za bardzo idealizować partnera. Pamiętaj, że i on ma wady, a nie rozczarujesz się i postawisz na swoim. Single we wrześniu niech skupią się raczej na budowaniu formy: zarówno fizycznej, jak i siły psychicznej.



Skorpion (23.10-21.11)

Wydarzenia tego miesiąca umożliwią Skorpionowi zaprezentowanie swoich wyjątkowych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nabyta wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie, pomogą Wam znaleźć nietuzinkowe rozwiązania dla zaistniałych problemów, co bardzo pozytywnie wpłynie na Wasz wizerunek w miejscu pracy. W dziedzinie uczuciowej z kolei, zachowanie zdrowego egoizmu i stawianie na swoim, wyjdą Wam na dobre. Najwyższy czas, by zaprowadzić w życiu porządek i zadbać o własne interesy. Warto zamknąć za sobą przeszłość i nie wracać do tego, co było. Propozycjom odnowienia starych znajomości, lepiej powiedzieć stanowcze "nie". Ktoś bardzo chce się do Ciebie Skorpionie - singlu zbliżyć, ale to raczej nic trwałego i wartego Twojej energii. Ktoś kto lubi być w centrum uwagi bardzo szuka Twojej atencji, ponieważ jak na razie tylko Ty mu się opierasz. Uważaj na tego gagatka, bo chce się jedynie pobawić Twoim kosztem. Uważaj na dietę, bo ostatnio mocno sobie folgowałeś, a waga pokazała kilka kilogramów więcej niż trzy miesiące temu. Dieta z dużą ilością warzyw i codzienny ruch powinny załatwić sprawę.

Strzelec (22.11-21.12)

Planety potwierdzają, że chęć izolacji i potrzeba samotności, jaką możecie odczuwać we wrześniu, spowoduje, iż wiele osób urodzonych w znaku Strzelca nabierze sporego dystansu do spraw uczuciowych. Taka postawa może negatywnie wpłynąć na istniejące relacje, dlatego zamiast wymyślania kolejnych wymówek, warto postawić na szczerą rozmowę, dzięki której unikniecie niepotrzebnych napięć i konfliktów. Single, które szukają swojej drugiej połówki, będą co prawda miały okazje do nawiązania nowych znajomości, ale Wasze niezdecydowanie oraz uprzedzenia, mogą już na wstępie skutecznie przekreślać szanse na stworzenie trwałego związku. Nic straconego jednak, gdyż najlepsze ciągle jeszcze przed Tobą. Skup się we wrześniu na realizacji planów, które miałeś przed wakacjami. Jeśli teraz nie zaczniesz ich realizować, planety marnie widzą szansę na powodzenie w przyszłości. W pracy może się okazać, że szef obarczy Cię najgorszym z możliwych zadaniem i będzie pewien, że sobie poradzisz. I poradzisz sobie! Doda Ci to skrzydeł i zwiastować to będzie szybki awans i duże pieniądze.

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

We wrześniu Koziorożce muszą ze zdwojoną siłą próbować wyzbyć się swoich wad i skupić na rozwijaniu zalet. Im więcej zalet rozwiniecie, tym łatwiej będzie Wam nabrać pewności siebie. Wytyczenie ram pomoże w znalezieniu dobrej perspektywy w najbliższych miesiącach. Koziorożce, zarówno te w związkach, jak i single będą musiały się nauczyć, że bez samoakceptacji i zdrowego egoizmu nie jest możliwe obdarzenie kogokolwiek dojrzałym uczuciem. Na szczęście refleksja i snucie nowych planów pomogą zrozumieć, że życie bez wewnętrznej miłości i pielęgnowaniu ego jest pozbawione wyrazu, ale przede wszystkim ograniczające. Koziorożce we wrześniu bardziej powinny się skupić na sobie niż na innych. Powinnyście się wystrzegać w tym miesiącu spotkań z ludźmi, którzy będą chcieli pożyczyć pieniądze lub prosić Was o pomoc w sferze zawodowej, bo to może być pułapka, z której trudno będzie potem wyjść. Jeśli jesteście w trwałych związkach - może się pojawić jakaś rysa. Nie rozdrapujcie tego, przeczekajcie. Single za to będą bardzo pożądane w towarzystwie płci przeciwnej, jednak nie wskakujcie na główkę od razu w nowy związek, starajcie się być rozważni, żeby piękne jezioro za chwilę nie okazało się zwykłym bajorem.



Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Ostatnie wydarzenia w Waszym życiu sprawiły, że życie przypominało trwającą o wiele za długo przejażdżkę rollercoasterem. Nieoczekiwane wyzwania, trudne decyzje do podjęcia, przygnębiające wiadomości napływające z wielu stron nie dały Wam odpocząć, ani nawet złapać oddechu. Pora z tym skończyć i wziąć głęboki oddech. Aktualny czas będzie dla osób spod tego znaku zodiaku dobrym momentem na odpoczynek. Co prawda na wiele czynników, z którymi musimy się zmierzyć w codziennym życiu nie mamy wpływu, ale warto zminimalizować wyzwania, które się na siebie bierze. Z nowymi wyzwaniami lepiej poczekać chociaż kilkanaście dni, pozwolić sobie usiąść, odpocząć i o niczym nie myśleć. Życie w ciągłym biegu potrafi doprowadzić do niebezpiecznej zadyszki. Nie rzucajcie pracy, która tak ostatnio wyssała z Was energię. Przeczekajcie kilka miesięcy, spróbujcie porozmawiać z szefem, niech zobaczy, że ilość pracy nie jest równa produktywności. Uważajcie też na sprawy w banku, nie bierzcie żadnych kredytów, bo to nie jest dla Wodników odpowiedni czas na zadłużanie się. Jeśli planowaliście wziąć duży kredyt, wstrzymajcie się z tym. Zrezygnujcie też z drobnych pożyczek i zakupów ratalnych, choćby nie wiadomo jak korzystne Wam się one wydawały. Odpocznijcie, weźcie głęboki oddech, zapiszcie się na jogę. Życie już niebawem szykuje Wam wielką nagrodę.



Ryby (19 lutego - 19 marca)

To ostatni dzwonek, aby zadbać o swoje ciało, narażone ostatnio na nadmierne stresy. Do połowy września, macie czas, aby wykonać wszystkie badania i zatroszczyć się o stan zdrowia. Warto też zadbać o psychiczną równowagę, czemu sprzyjać powinny spacery, miłe towarzystwo wokół, jak również zakupy czegoś, co może nie jest niezbędne, ale jest piękne. Przygotujcie się na zmiany w miejscu pracy. Najbardziej napięte chwile przeżyjecie w połowie września, a naciski ze strony szefa okażą się trudne do wytrzymania, ponieważ obowiązków przybędzie, a wynagrodzenie przez jakiś czas pozostanie takie samo. Zamiast skarżyć się w domu, gwiazdy radzą postawić się i jasno określić swoje granice. Asertywność przyda się Wam się w negocjacjach, może i trudno będzie zapanować nad emocjami, ale skupiając się na nich nic nie ugracie. W związkach zapanuje atmosfera wzajemnego oskarżania się o najmniejsze nawet rzeczy, ma to związek z napiętą sytuacją w pracy zarówno Twojej jak i Twojego partnera. Single niech również nerwowo nie zabierają się za szukanie swojej drugiej połówki, bo już niebawem wpadniecie na siebie, ale zupełnie nieoczekiwanie. Pod koniec września wszystko obierze lepszy bieg i Wy będziecie silniejsi.