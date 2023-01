HOROSKOP NA STYCZEŃ 2023 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w styczniu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)





Twoim odwiecznym wrogiem jest zarówno pośpiech, jak i nietrzymanie się swoich planów, a te przecież wychodzą Ci znakomicie. Niestety lubisz też za dużo innym obiecywać, a potem ciężko Ci się wyrobić z danymi obietnicami. Staraj się od nowego roku nieco zmienić swoje złe nawyki, bo bardzo Ci to pomoże w organizacji życia - tak swojego, jak i najbliższych. Dzięki dalekowzroczności i ostrożności w “rzucaniu się na głęboką wodę” osiągniesz więcej, niż wszyscy się spodziewają. Nie obiecuj więc koleżankom, sąsiadom, współpracownikom za wiele, tylko skup się na tym, co najważniejsze. Jeśli będziesz zbyt ugodowy i zgodny, to ktoś sprytny szybko "wejdzie Ci na głowę" i załatwi swoje sprawy Twoimi rękoma. Pod koniec stycznia znajdzie się koło Ciebie ktoś, kto bardzo pomoże Ci w realizacji Twoich planów. Już sam początek miesiąca będzie dla Ciebie nieco sentymentalny, będziesz mieć ochotę na odnowienie relacji z dawno niewidzianymi znajomymi i daleką rodziną. W sprawach uczuciowych pięknie się zaczyna nowy rok: wprawdzie single muszą jeszcze poczekać trochę na znalezienie swojej drugiej połówki, jednak warto uzbroić się w cierpliwość, bo to nie będzie byle jaka znajomość, za to w związkach będzie stabilnie, uczuciowo i bardzo… emocjonalnie.

Horoskop na styczeń dla Byka (20.04-20.05)

Już na początku stycznia w pracy zapowiadają się całkiem niemałe sukcesy. Będziesz tak pracowity, że nawet szef będzie przecierał oczy ze zdumienia. Znajdź jednak czas, aby odpocząć i spotkać się z przyjaciółmi, bo inaczej dopadnie Cię ogólne zniechęcenie, a poprzez narzucone sobie za szybkie tempo - niebawem możesz się zniechęcić. W ostatnim tygodniu stycznia możesz liczyć na jakąś doskonałą wiadomość z zagranicy, która przyniesie Ci całkiem wymierne - prawdopodobnie finansowe - korzyści. W miłości bardzo sprzyja Ci układ planet i wszystko będzie się dobrze układać, jest jednak jedno “ale”. Byczek nauczony swoimi doświadczeniami zacznie mieć w tym roku znacznie większe wymagania co do wyglądu, stanu posiadania, poziomu intelektualnego niż w latach poprzednich. Starającym się o Twoje względy (jeśli jesteś singlem) stawiać będziesz wymagania, których mogą nie być w stanie spełnić. Daj wreszcie szansę temu, kto wytrwale stara się o Twoje względy, przestań go traktować jak kogoś, kto ma zostać z Tobą na całe życie, nie sprawdzaj jej/go pod każdym względem, raczej daj się ponieść wspaniałej aurze, która jest wokół tej osoby, a na pewno nie będziesz żałować. W stałych związkach raczej bez trzęsienia ziemi w tym miesiącu, ale skupcie się bardziej na lepszej komunikacji.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Już na samym początku stycznia poczujesz ogromny przypływ siły i ponadprzeciętnej chęci do działania. Będziesz bardzo konsekwentny w dążeniu do celów, jakie sobie wyznaczyłeś w tym miesiącu. Nikt i nic nie odwiedzie Cię od tego, co sobie postanowisz. W pracy taka postawa pomoże Ci szybko osiągnąć sukces i zostaniesz doceniony przez szefa, co błyskawicznie przełoży się na Twoje zarobki, ale też - jeśli kontynuować będziesz tę strategię - silny awans z całą rzeszą benefitów z tego płynących. Uważaj tylko, aby nie walczyć o swoje za wszelką cenę. Współpracuj, a nie wojuj z innymi i zamiast się z nimi ścigać czy jałowo dyskutować i forsować na siłę swoje zdanie - wyciągnij od nich co najlepsze. W stałych związkach będziecie sobie na początku stycznia niemalże"spijać z dziubków", co może Bliźniętom zacząć przeszkadzać pod koniec miesiąca i zaczną się nudzić takim “słodkim” stanem rzeczy. Bliźnięta nie lubią jak jest za słodko, bo ich dwudzielna natura ma w sobie i diabełka i aniołka. Powstrzymajcie się jednak od wywoływania sztucznych zamętów w domu. Skupcie się raczej na priorytetach i konsekwencji w działaniu. Single za to w drugiej połowie miesiąca niech się szykują na randkę z kimś, przy kim będą musiały wejść na wyżyny swoich umiejętności lingwistycznych i… flirciarskich. Ta randka może być początkiem szalonego romansu. Szalonego wcale nie znaczy, że krótkotrwałego…

Rak (22.06-22.07)

W drugiej połowie stycznia znajdzie się wspaniała okazja do porzucenia niechcianych spraw, rozwiązania niekorzystnych umów, a nawet zakończenia niektórych znajomości, co będzie dla Ciebie niosło tylko korzyści. Problemy starego roku wreszcie przestaną Ci doskwierać, uwolnisz się od tych spraw, które nie dawały Ci ostatnio spokoju i zaburzały dobry sen. Styczeń nie będzie sprzyjał ani dalekim podróżom, ani rozwijaniu udanych interesów, ale postaraj się teraz jak najwięcej zrobić, żeby zebrać owoce w najbliższym kwartale. Sprzyja Ci teraz szczęście, chociaż na początku miesiąca trudno Ci będzie uwierzyć we własne siły. Ktoś może ograniczać Twoje możliwości i stawiać przeszkody, które wydają się teraz trudne do pokonania, jednak skoncentruj się na priorytetach i potraktuj to po prostu jako pewien test, który musisz zdać. Niech styczeń będzie czasem odzyskiwania starych długów oraz załatwiania ważnych spraw w bankach i innych instytucjach - poczujesz się niebawem wolny i lekki na duchu (a nie w kieszeni). W miłości czeka Cię powodzenie. Zbliżą się niebawem do Ciebie osoby nieszczęśliwe i nieco pokrzywdzone przez los czy innych ludzi. Będziesz chciał im pomóc, jednak nie bierz na siebie odpowiedzialności za cudze decyzje. Możesz wplątać się - całkiem niechcący - w miłosną aferę, która tak naprawdę wcale nie będzie Ciebie dotyczyć. Skup się nieco na swoim zdrowiu, bo będziesz potrzebować w najbliższych tygodniach mnóstwo energii. Zarówno single, jak i Raczki sparowane niech się bardziej teraz skupią na innych sprawach niż wielkie porywy serca.

Horoskop na styczeń dla Lwa (23.07-22.08)

W pracy lekkie stany napięcia, ale podołasz, jeśli nie dasz się nikomu prowokować, rób dalej swoje, nie daj się szefowi, który może ma gorszy od Ciebie początek nowego roku. Zadbaj o bliskich, zapytaj jak się czują, wesprzyj ich, jeśli tego potrzebują. Zdrowie w jak najlepszym porządku, więc nie ma się czym martwić, co nie znaczy, że po folgowaniu sobie z nadwyżką podczas świąt Bożego Narodzenia i Sylwestrze nie trzeba myśleć mocniej o ilości spożywanych kalorii. Nie zapowiada się na razie żaden zagraniczny wyjazd, skup się na tym co tu i teraz, na wypoczynek pod palmami przyjdzie jeszcze czas. Jeśli jesteś singlem - możesz niedługo spotkać kogoś, kto mimo początkowo wcale nie najlepszego wrażenia, które na Tobie zrobi - zaskarbi sobie swoją upartością Twoje względy. W parach względny spokój, zadbaj o dobry nastrój zarówno swój, jak i wszystkich, z którymi mieszkasz. Zadbaj o swój stan psychiczny: zacznij systematycznie biegać, spacerować czy pływać. To pomoże ci oczyścić złą energię. Pilnuj diety i nie zajadaj stresu, a owoce tych drobnych zmian dadzą niebawem o sobie znać.

Panna (23.08-22.09)

W styczniu pracuj jeszcze bardziej wytrwale niż zwykle, bo już wkrótce Twoja ciężka praca będzie wynagrodzona. Styczeń to nie będzie najlepszy miesiąc dla tych Panien, które są w związkach. Jeśli nie dążysz do zakończenia relacji, w której jesteś - zrób wszystko, aby powstrzymać eskalację niepotrzebnych pretensji o nic nieznaczące drobiazgi. Nie narzucaj swojej drugiej połówce swojej woli, nie okazuj swojego niezadowolenia i emocjonalnego chłodu. Zastanów się czy sam nie jesteś bez winy, przestań obarczać wszystkich swoimi nie do końca przemyślanymi pretensjami. Zakomunikuj jasno (bo w Waszej parze to Ty masz większe problemy z mówieniem wprost o problemach), że nie jest Ci teraz najlepiej, ale chcesz to wszystko naprawić, wytłumaczyć co Ci nie pasuje, ale z pomocą drugiej połówki. Jeśli Ci na kimś prawdziwie zależy nie stawiaj tej osoby wobec wyboru, wedle którego będzie tak jak Ty chcesz, albo wcale, bo to nie wybór, a bardziej szantaż. Jeśli nie chcesz słuchać, co myśli i czuje druga osoba, bo nie masz na to jeszcze siły, powiedz to otwarcie, inaczej relację można uznać za skończoną. Jeśli jesteś singlem, to nie czekaj, aż spadnie Ci książę czy księżniczka z nieba. Sam też musisz wykazać się entuzjazmem i wolą walki o kogoś, kto Ci się podoba.

Waga (23.09-22.10)

Styczeń będzie podzielony u Was na dwie równe części: w pierwszej wszystko się będzie walić i palić. Terminy będą Was gonić, brak Wam będzie samodyscypliny, dobrego planowana, konsekwencji w ich realizacji, a kasa będzie się kończyć - jak u prawie każdego na początku roku i po świętach. Szef będzie na Was zły o niedotrzymanie terminów, druga połówka będzie mieć pretensje o brak zainteresowania sprawami domowymi… ale co tak źle będzie działać na początku miesiąca, w drugiej jego połowie zupełnie się odmieni. Dotyczy to zarówno pracy, relacji, jak i innych aspektów Twojego życia. Skup się tylko, żeby niczego nie przeoczyć. To co się zawali na początku miesiąca, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki będzie działać idealnie pod sam koniec miesiąca. Bądź więc gotów na duże zmiany i nie poddawaj się początkowym niepowodzeniom. Jest możliwy ważny wyjazd w służbowych spawach, który da Ci w późniejszej perspektywie dużo możliwości, w tym pozyskania ogromnego zastrzyku gotówki. Bądź więc uważny, nie poddawaj się złemu nastrojowi, skup się na celach. Bądź przygotowany na wszystko, co może niebawem nastąpić. To będą rewolucyjne, ale bardzo pozytywne zmiany.

Horoskop na styczeń dla Skorpiona (23.10-21.11)

Ten miesiąc będzie czasem pozytywnych przełomów, na które od dawna czekasz. Masz szansę na dokonanie znaczących zmian, ale musisz sam podjąć zdecydowane działania, w które powinieneś zaangażować całą swoją energię. Nie pozwól sobie na rozdrabnianie się i wspominanie jak to dawniej wszystko było łatwiejsze, a świat przyjazny. Jest jak jest. Skup się na tym, co sobie zaplanowałeś, bo gwiazdy sprzyjają wszystkim Twoim planom. Pamiętaj o samodyscyplinie i nie dawaj się wyprowadzać z równowagi, szerokim łukiem omijaj kłótnie, nie daj się wciągać w spory. To, jak poprowadzisz swoje sprawy w styczniu, zaraz na początku nowego roku będzie miało długofalowy rezultat przez kolejne miesiące. Wszystko, co dobrze sobie teraz przygotujesz ma szansę na szybką realizację. Nie podejmuj więc się w styczniu zadań, które wykraczają poza Twój konkretny plan, po prostu działaj konsekwentnie. Początek roku, a szczególnie jego pierwszy miesiąc sprzyja zarówno nauce, jak i rozwojowi. Zapisz się więc na jakiś kurs, bo da Ci on wiele satysfakcji i będzie przynosił profity długoterminowo. Single niech dobrze się przyjrzą swojemu otoczeniu, bo jest tam ktoś, kto do Was wzdycha już od dawna i warto tego nie przeoczyć.Uważaj w tym miesiącu na dobre relacje partnerskie, bo są nieco zagrożone. Twoje związki zepsuć mogą nieszczerość oraz kłótnie o byle co. W parach ochłodzenie, widać też możliwe burze, których konsekwencje będą poważniejsze niż Ci się wydaje.

Strzelec (22.11-21.12)

Strzelce do najcierpliwszych znaków nie należą, co akurat w przypadku tego miesiąca będzie z dużą dla nich szkodą, bo właśnie cierpliwością i skupieniem się na swoich planach, a nie trwonieniem czasu na nieistotne działania mogłabyś/mógłbyś wiele dokonać. Gwiazdy sprzyjają w styczniu każdemu dziełu, którego chciałbyś Strzelcu dokonać. Nie zmarnuj więc dobrej energii i weź się do konkretnej roboty, skup się na priorytetach, nie zastanawiaj się czy się opłaca, ile to zajmie i czy w ogóle warto. To bardzo Ci się opłaci, a jak bardzo - zobaczysz niebawem na swoim koncie. Jeśli pokonasz wewnętrznego lenia - żaden inny znak w tym miesiącu nie osiągnie tyle, ile Ty możesz. Nie myśl za dużo o "za" i "przeciw" - po prostu działaj. W miłosnych związkach lekkie zawirowania, ktoś próbuje zalecać się do Twojej drugiej połówki i Ty to odkryjesz. Nie unoś się gniewem, nie gorączkuj się i nie wyzywaj innych na pojedynek - to nie Twoja druga połówka wdaje się w ten flirt, tylko ktoś się nim/nią zauroczył. Usiądź spokojnie i porozmawiaj o tym. Jesteś jedyną osobą w centrum zainteresowania Twojego partnera. Dla singli styczeń jest okresem lekkiego rozleniwienia i rzadkiej raczej chęci na randomowe randkowanie. Większość znaków w styczniu stopuje w sprawach uczuciowych, czując przesilenie po ostatnim - nie do końca udanym roku pod względem uczuciowym.

Koziorożec (22.12 – 19.01)

Możliwe, że ten miesiąc będzie wymagał od Ciebie większego wysiłku intelektualnego, niż w poprzednich miesiącach. Ktoś powierzy Ci ogromny projekt, z którego realizacją doskonale sobie poradzisz, pod warunkiem, że nie będziesz się rozmieniać na drobne. Unikaj podejmowania nieprzemyślanych decyzji. W tym miesiącu los się do Ciebie uśmiechnie i pomoże Ci finansowo, być może właśnie skończony projekt przyniesie Ci dużo nadprogramowych pieniędzy. Zachowaj jednak ostrożność przy jej wydawaniu. W Twoich relacjach z najbliższymi będzie w styczniu dominować spokój i harmonia. Będziesz mieć też szansę lepiej zrozumieć swoje perspektywy na przyszłość. W miłości pięknie się będzie układać, bo związki, które miały jeszcze niedawno lekkie problemy dostały nową energię i siłę. Będziecie jeszcze bardziej zgodni i czuli dla siebie wiedząc, że świat jest tak kruchy i uczucia powinny być tym, co daje nam wielką siłę przetrwania. U singli pojawi się możliwość poznania arcyciekawej osoby, która wywrze na Was ogromne wrażenie. To właśnie na nią/niego czekaliście. Dajcie więc szansę na rozwój tej znajomości, uważajcie, żeby jej nie przeoczyć. Zdrowie w dobrym stanie, skupcie się jednak na zróżnicowanej i zdrowej diecie oraz wzmożonym wysiłku fizycznym.

Wodnik (20.01 – 18.02)

Wodnikiw styczniu będą bardzo spontaniczne, ale może, właśnie dlatego ten miesiąc zapowiada tak wiele niespodzianek. Możecie się spodziewać atrakcyjnych propozycji finansowych, ale będą one związane też z pewnym ryzykiem. Jeśli nieco zaryzykujecie - możecie niedługo stać się całkiem bogaci. Warto jednak, żeby wesprzeć się pomocą kogoś bliskiego lub też kogoś, kto zna się na biznesie - nie warto w to ryzyko iść bez żadnej wiedzy na temat proponowanego biznesu. W uczuciach za to nie musicie kierować się ostrożnością, tylko możecie w styczniu iść na całość. Niech Was nie uwiera bycie w związku, bo jest on silny i ma przesłanki na ustabilizowanie Waszego życia uczuciowego. Single za to niech mają się w styczniu na baczności, bo pokusa goni pokusę, jednak nic z tych znajomości raczej nie ma szans na przetrwanie, a co może wyniknąć z takich szybkich i naprędce zorganizowanych znajomości - dużo rozczarowań.

Ryby (19.02 - 19.03)

Styczeń będzie dla Ciebie miesiącem dużej liczby satysfakcji. Czeka Cię wiele dobrych i zasłużonych przez ostatnie miesiące chwil. Naprawdę, jak rzadko kiedy - będą one teraz dla Ciebie na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, w jakiej znajdziesz się sytuacji, nie będziesz miał problemów z pozytywnym nastawieniem innych ludzi do Ciebie i Twoje nastawienie do wszystkich i wszystkiego wokół będzie Cię parło do przodu. Każdy plan, postanowienie czy projekt mają szanse na szczęśliwy i satysfakcjonujący finał. Jest to być może również czas na nowe znajomości, będące w harmonii z wartościami, którymi się kierujesz. Miłość wyciąga do Ciebie ręce i to zarówno do tych, którzy żyją w parach, jak i do tych, którzy długo byli singlami. Ci ostatni mają właśnie w styczniu, czyli na samym początku miesiąca największe szanse na znalezienie swojej drugiej połówki. Jest to też idealny czas, aby zadeklarować swoje uczucie ukochanej osobie lub zakończyć te związki, które i tak od dawna nie działały. Lepiej dla wszystkich żyć w zgodzie z sobą, niż udawać i przedłużać coś na siłę. Zaczniecie widzieć Rybki wszystko bardzo wyraźnie i zrozumiecie, że pewnych spraw lepiej nie naprawiać, tak jak niektórym ludziom należy dać po prostu odejść.

