Horoskop na sierpień 2022 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w sierpniu ? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.



Baran (21.03-19.04)

Sierpień to będzie miesiąc, w którym może się zdarzyć wszystko. Możecie nabrać chęci na przeprowadzkę do innego miasta, albo zmienić pracę. Do głowy może wpaść Wam nawet pomysł, żeby porzucić Wyspy i osiąść w innym kraju, albo mieście. Będziecie mieć ogromny apetyt na zmiany i nowe przygody. Będziecie chcieli uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach, eksperymentować z nowymi rzeczami, ryzykować i dobrze się bawić. Nagle wszystko wyda Wam się lekkie, łatwe i przyjemne - zamarzycie o nowym "ja". Poznacie w sierpniu swoją stronę, której do tej pory nie mieliście okazji poznać, bo wiele rzeczy i ludzi Wam do tej pory w tym przeszkadzało. W miłości zdarzą się Wam takie sytuacje, o których nigdy nawet nie śniliście. Dajcie się więc ponieść fantazji - czy to będąc w związku, czy to będąc singlem. Spróbujcie się nie strofować za te zmiany i chęć porzucenia rutyny. W pracy spróbujcie poddać jakiś pomysł szefowi, okaże się, że to był strzał w dziesiątkę. Uważajcie też na przeziębienie, aby nie przerodziło się w coś poważniejszego.

Byk (20.04-20.05)

Byczki w sierpniu będą mogły dokonać w gruntownych zmian, które pozytywnie wpłyną na Wasze życie. Zapowiada się ciekawy miesiąc, pełen wydarzeń towarzyskich, ale i zawodowych. "Dobre wiatry" i układy planet umożliwią Wam sfinalizowanie rozpoczętych wcześniej projektów i pozamykanie starych spraw. Warto śmiało i odważnie podejmować wszelkie decyzje, ponieważ takie działania pomogą Wam osiągnąć wymarzone cele. Dobrze będzie Wam się wiodło również w życiu miłosnym. Wasza charyzma i wdzięk, jakim będziecie emanować, przysporzy Wam wielu adoratorów, którzy nie będą mogli oderwać od Was wzroku i będą próbować swoich "podchodów". To świetna okazja dla singli na znalezienie wymarzonego partnera i próba ogarnięcia stanu wiecznego singla, z jakim jesteście kojarzeni. Wyjątkowo silnie będą pociągać Was osoby na wysokich stanowiskach, bądź ludzie sztuki, ale możecie się zdziwić, co los dla Was przygotował. Byczki mogą otrzymać też w tym miesiącu propozycję objęcia wyższego stanowiska. Przełożeni docenią Wasze dotychczasowe poświęcenie i będą chcieli powierzyć Wam nieco bardziej odpowiedzialne zadania. Sierpień to doskonały miesiąc na przeprowadzenie diety oczyszczającej lub obniżenie dziennej dawki wakacyjnych kalorii.



Bliźnięta (21.05 – 20.06)



Środek wakacji będzie dla Was dobrym czasem i możecie się spodziewać przyjemnych wydarzeń niemal we wszystkich dziedzinach Waszego życia. Przede wszystkim ważne będzie to, że właśnie teraz znajdziecie odpowiedź na wiele ważnych pytań, a dzięki temu na pewno poczujecie ulgę. Pokażcie ludziom ze swojego otoczenia, że nie jesteście wcale tak oderwani od rzeczywistości, jak czasem może im się wydawać i że można na Was polegać. Nie łapcie wszystkich "srok za ogon", skupcie się na systematyczności. Poza tym musicie znaczne bardziej realistycznie podchodzić do Waszego życia i skupić się na tym, co rzeczywiście ma miejsce i czemu koniecznie musicie poświęcić swoją uwagę. Przede wszystkim ważne jest, abyście udowodnili to na gruncie zawodowym, bo jeśli przełożony nie będzie miał na Wasz temat dobrego zdania, może Was ominąć podwyżka, albo awans. Czeka Was w sierpniu wiele ciekawych uczuciowych zawirowań. Jeśli jesteście w stałych związkach, powinniście znaleźć czas, by spędzać go jak najczęściej ze swoją połówką, zaś jeśli jesteście singlami, macie własnie okazję poznać kogoś interesującego już w połowie miesiąca. Musicie jednak uważać, kogo spotykacie na swojej drodze, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że spotkacie kogoś, kogo pierwotnie pominiecie i stracicie okazję, aby zauważyć jaka to wyjątkowa osoba. Druga taka szansa może się już nie powtórzyć. Ze zdrowiem wszystko w porządku.



Rak (21.06 – 22.07)

W sierpniu Raczki, już po okresie urodzinowym, będą radosne, pełne optymizmu i bardzo zadowolone ze swojego życia. Dużo czasu poświęcą Raki przyjemnościom i zabawom oraz spotkaniom towarzyskim. Pomimo tego, że sierpniowa i wakacyjna aura nie będzie sprzyjać skupieniu się na pracy i obowiązkach, to jednak możecie liczyć na sukcesy w zadaniach, które związane są z wszelkimi negocjacjami, umowami czy niełatwymi transakcjami. Będzie mieć dobrą energię w tym miesiącu. Wasz optymizm szybko przełoży się na konretne osiągnięcia, bo działać będziecie z łatwością wszędzie tam, gdzie ważne są kontakty międzyludzkie. Jak wiecie, wszystkiego mieć naraz nie można, jednak będziecie teraz nastawione na życie uczuciowe, a Wasza towarzyska atrakcyjność sprawi, że będziecie bardzo na siebie zwracać uwagę niemal w każdym otoczeniu. Raczki - single mają w sierpniu szansę przeżyć emocjonujący romans, a wiele z Was trafić może teraz na miłość swojego życia. W stałych związkach Raków też będzie namiętnie, a rutynę zastąpią gwałtowne przypływy uczuć i namiętności. Zdrowie w znakomitej formie, widać, że ostatnio nie próżnowaliście i zamiast leżeć na kanapie zabraliście się za jakieś akywności fizyczne. Tak trzymać!

Horoskop na sierpień dla Lwa (23.07 – 22.08)

Dla Lwów pierwsza połowa sierpnia to najlepszy czas na załatwianie trudnych spraw, za to w drugiej połowie wpadniecie na mnóstwo znakomitych pomysłów. Gwiazdy podpowiadają, że właśnie teraz możecie całkiem niespodziewanie wybrać się w podróż za granicę, poznać tam kogoś wyjątkowo interesującego lub też zdecydować się naukę za granicą, która poszerzy Wasze horyzonty i możliwości rozwoju. Uważajcie jednak na pewnych ludzi, którzy bardzo się do Was ostatnio zaczęli uśmiechać. Bo to może być bardzo fałszywy uśmieszek. Okazuje się, że macie więcej ukrytych wrogów, niż podejrzewaliście. Nie przejmujcie się, jesteście w tym momencie niepokonani, starajcie się swoją siłę wykorzystać w sposób konstruktywny, z wrogami rozprawicie się szybko i bezboleśnie. Ciekawie też druga połowa wakacji zapowiada się pod względem uczuciowym. Lwy - single na swojej drodze spotkają kogoś tak interesującego, że pierwszy raz stracicie zdziwicie się jak mocno potraficie się poddać urokowi kogoś dopiero co poznanego. To ma jednak szanse na długi, pełen komplikacji i namiętności związek, więc warto zaryzykować. W związkach pojawią się zgrzyty i nieporozumienia, które miną dopiero pod koniec miesiąca przy mocnym udziale osób z rodziny, które pomogą Wam dojść do porozumienia. Uważajcie na siebie na drodze i zażywajcie witaminy.

Panna (23.08 – 22.09)

W sierpniu możliwe będą zmiany we wszystkich sferach życia. Przygotujcie się więc na nowe, ciekawe doświadczenia, liczne niespodzianki, atrakcje, ale i nieoczekiwane zmiany planów. Panny w tym miesiącu nie mogą być niczego pewne, a to wytrąci Was ze sfery Waszego komfortu. Będzie się dużo działo, często także poza Waszą kontrolą i wbrew Waszym wcześniejszym oczekiwaniom i scenariuszom. To spontaniczny miesiąc, obfitujący w liczne przygody, kontakty towarzyskie i rozrywkowe sytuacje. Sierpień może sprzyjać różnym eskapadom, podróżom, a także różnego rodzaju znajomościom. Ilość nie przełoży się jednak na jakość, więc uważajcie na znajomości, które zabiorą Wam więcej niż dadzą. Mogą się też okazać bardzo nietrwale i złudne. Nie znaczy to, że powinnyście się zamknąć w domu. Przeciwnie - możecie w tłumie pochlebców znaleźć nieoszlifowany diament. Tak na gruncie towarzyskim, jak i miłosnym. Jeśli jesteście singlami, możecie ryzykować, jeśli jednak mielibyście poświęcić stary i sprawdzony związek - gwiazdy Was przed tym przestrzegają. W sprawach zawodowych lekkie zawirowania, niedopowiedzenia, plotki, ale pod koniec miesiąca wszystko wróci na właściwe tory. Zdrowie bez zmian, ale warto zrobić podstawowe badania.



Waga (23.09 – 22.10)

W tym miesiącu los będzie Wam zdecydowanie sprzyjał, dlatego nie musicie się szczególnie wysilać, aby wszystko układało się po Waszej myśli. Możliwe nawet, że w jakiejś dziedzinie swojego życia wielu z Was odniesie wielki sukces, o jakim dawno już marzyliście, ale do tej pory nie mieliście możliwości, aby po to sięgnąć i dostać laur zwycięzcy. Nie bez znaczenia będzie też na pewno fakt, iż Wasza intuicja będzie bardziej niż do tej pory wyostrzona i na pewno to dzięki niej będziecie mieć farta oraz podejmować słuszne decyzje. Jednak nawet jeśli będzie Wam się wydawało, że los wyjątkowo Wam sprzyja, musicie wykazywać się zdrowym rozsądkiem i nie możecie podejmować żadnej decyzji bez gruntownego jej przemyślenia. W drugiej połowie sierpnia zaczną nabierać rozpędu także Wasze sprawy uczuciowe i na pewno będzie to miało wielki wpływ na Wasze ogólne samopoczucie. Single, które po wielu złych doświadczeniach bały się wchodzić w nowe związki, teraz poczują, że znów mogą i chcą się zakochać i pozostaje tylko czekać, aż pojawi się ku temu okazja. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to już niebawem. Uważajcie na przeziębienia.



Skorpion (23.10 – 21.11)

Dla uczuciowych z natury Skorpionów sierpień szykuje wiele wspaniałych niespodzianek. Planety wskazują, że wielu z Was ma teraz szansę na spotkanie wielkiej miłości właśnie teraz. To, czego się tak obawialiście, może się właśnie dokonać w drugiej połowie wakacji. Zaangażowanie, myśli o drugim człowieku. Fascynacja. Myśli niejednego Skorpiona będą krążyły wokół jednej osoby, z którą będzie chciał spędzać każdą chwilę i będzie rozmyślać godzinami o swoim obiekcie uczuć. Kim będzie osoba, która tak bardzo zawróci Wam w głowie? Całkiem mozliwe, że pojawi sie ktoś z kręgu znajomych lub sąsiedztwa. Ale niewykluczone, że Skorpion spotka tę osobę na zakupach, w drodze do pracy, w samolocie czy na plaży. Dlatego nie zamykajcie się w domu Skorpiony, rozglądajcie się uważanie w najbliższych miesiąchach, bo miłość, której szukacie i pragniecie tak bardzo może być blisko. Dla tych Skorpionów, które mają już drugą połówkę - w sierpniu nastąpi rozkwit nieco zapomnianych uczuć za sprawą znalezienia jakiejś wspólnej pasji. Jeśli chodzi o pracę i karierę - też nie będziecie narzekać. Nagłych przypływów gotówki nie macie się wprawdzie co spodziewać, jednak systematyczne i należyte wykonywanie obowiązków przyniesie Wam niebawem owoce. Uważajcie na problemy gastryczne, może warto chociaż w maju przejść na lekkostrawną dietę i włączyć do niej więcej warzyw.



Strzelec (22.11 – 21.12)

W sierpniu nadarzy się nareszcie sposobność, aby Wasze marzenia doszły do skutku. Wymagać to jednak będzie ciężkiej pracy i Waszego zaangażowania. Problemy jakie Was spotkają, związane będą z nowym przedsięwzięciem, a więc na rezultaty trzeba będzie nieco poczekać. Należy się postarać aby nie zabrakło Wam pozytywnego nastawienia do życia, bo tylko ono przyczyni się do zrealizowania przedsięwzięć i ambitnych planów. Dobra organizacja również. Mogą się pojawić dużę możliwości rozwoju, ale też wiele okazji do zawierania znajomości. W stałych związkach druga połowa wakacji zapowiada się stabilnie i przyjemnie, czeka Was wzajemne zrozumienie i harmonia oraz dążenie do realizacji wspólnych planów na przyszłość. Nie wdawajcie się w kłopoty, starajcie się je albo rozwiązać polubownie od razu, albo przeczekajcie je. Wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem dlatego ważne są teraz kontakty z ludźmi. To czas poprawy życia zawodowego oraz kariery, który przyczyni się do wielkiego sukcesu. Warto się suplementować witaminami, pomyśleć o zdrowiu w szerszym znaczeniu. Czas stabilizacji nareszcie nadchodzi, więc da Wam Strzelce sierpień poczucie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju zawodowego oraz uczuciowego.



Koziorożec (22.12 – 19.01)

Dla Koziorożców druga połowa okresu wakacyjnego będzie czasem spotkań i przewartościowania pewnych poglądów. Ten miesiąc będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego, gdyż Koziorożce poczują nową energię, wiarę we własne siły i nabiorą chęci do kontaktów z ludźmi. Nowi partnerzy, którzy pojawią się w ich życiu pomogą im odkryć i rozwijać własne talenty. Sprawią też, że staną się one bardziej towarzyskie i wesołe. Te Koziorożce, które są w stałym związku popracują trochę nad partnerką/partnerem i będą się starały nieco zmienić jego charakter. Koziorożce będą też w sierpniu gromadzić wszelkie informacje, a ich intelekt i żądza wiedzy sprawią, że będą szukać nowych znajomości lub możliwości odbycia jakiejś dawno wymarzonej podróży. Dla niektórych będzie to też miesiąc romantycznych spotkań, miłosnych przygód, innym zaś da możliwość założenia rodziny lub stworzenia harmonijnego układu wzajemnego zrozumienia i ciepła w domu. Szczególnie obfita w rozmaite wydarzenia będzie druga połowa miesiąca, gdyż większość Koziorożców będzie się starać wprowadzić w czyn swoje dawne pomysły. W nawale zajęć zawodowych i osobistych Koziorożce powinny zająć się swoim zdrowiem, bo ostatnio więcej było folgowania sobie w kwestiach ilości alkoholu i ciężkostrawnych produktów niż aktywności fizycznej.



Wodnik (20.01 – 18.02)



Wodniki w sierpniu mogą mieć poczucie, że się rozleniwiły i niewiele im się chce, ale to chwilowe i wszystko idzie tak, jak powinno. Może będzie Wam brakować wypoczynku i relaksu, ale i wewnętrznej, psychicznej siły. Powstrzymajcie się od podejmowania jakichkolwiek wiążących i ważnych dla Was decyzji - przynajmniej w pierwszej połowie miesiąca. Dopiero po okresie wakacyjnym poczujecie się lepiej, będziecie dzielnie znosić wszelkie przeciwności. Wakacje i czas letni bardzo dobrze na Was wpłyną, dlatego w drugiej połowie miesiąca wszystko powinno się naprostować, a siły do Was wrócą. Najważniejsze będzie to, że zobaczycie światełko w tunelu. W sierpniu będziecie bardzo uczuciowe, będziecie wracać do tego co było, do wpomnień i historii z Waszego życia znacznie bardziej niż planować przyszłość. Będzie to sprzyjać rozwojowi uczuć w związkach, a Wodnikom singlom pozwoli poznać właściwą osobę. Niestety czasem będą Wodniki miały wrażenie, że nie bardzo rozumieją się z bliskimi osobami, jednak to minie. Zawodowo mogą mieć teraz sporo szczęścia, mogą mieć do czynienia z nieoczekiwanie korzystnym okolicznościami, ale brak sił i wiary we własne możliwości może sprawić, że nie będą się tym potrafiły cieszyć.



Ryby (19.02-20.03)

Ryby powinny w sierpniu być pewne, że trzeba się otworzyć na to, co i tak nieuniknione w tym miesiącu. Zaakceptujcie nowe drogi, bo okażą się bardziej interesujące oraz inspirujące niż poprzednie, a na ich końcu czeka Was rozwój i satysfakcja. Pokonując wszelkie przeszkody, które wydawały się nie do pokonania - poczujecie pod koniec miesiąca ogromną moc i siłę działania. Do 15 sierpnia skupicie się na sprawach zawodowych, chociaż kontakty z partnerami zarówno życiowymi, jak biznesowymi okażą się trudne i wymagające. Dla niektórych Ryb będzie to miesiąc pełen przemian i radykalnych zmian, do których będą musieli się przystosować bez względu na to, czy im się to podoba, czy nie. Pierwsza połowa miesiąca wiązać się będzie z trudnościami w komunikacji z niektórymi osobami w pracy, wystąpią też pewne trudności w porozumieniu, ale Wasza umiejętność w kwestii dyplomacji załagodzi spory. Najgorsze, co możecie w tej sytuacji zrobić, to zastosować presję oraz siłę, ponieważ napotkacie wtedy sprzeciw trudny do pokonania. Na szczęście możecie liczyć na na oddanych przyjaciół, którzy z cała mocą rzucą się, aby Wam pomóc w każdej trudnej i konfliktowej sytuacji. Dobra wiadomość jest taka, że kwitnąć będzie Wasze życie uczuciowe, czy jesteście w związku czy też poszukujecie drugiej połówki. Dobrze zrobi Wam wyjazd w głuszę i ciszę - to powinno zregenerować Wasz system nerwowy.