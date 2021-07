HOROSKOP NA SIERPIEŃ 2021 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w sierpniu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.



Baran (21.03 - 19.04)



Letnia, zabawowa atmosfera trwa nadal i należy ją w sierpniu maksymalnie wykorzystać. W końcu nastał dla Baranów czas wakacji, spotkań z ludźmi o dobrej energii. Bawcie się i korzystajcie z życia, bo po wakacjach możecie się zmierzyć z prozą powakacyjnego życia. W sprawach sercowych czeka Was dużo pokus: słońce, letnie stroje, wakacyjny nastrój, piękne widoki opalonych ciał, chętnych do zabawy każdego mogą nęcić, a już Barany - wymęczone ostatnim rokiem - są w sierpniu bardzo skore do flirtów. Jeśli więc jesteście singlami - nic nie stoi na przeszkodzie we flirtowaniu. Jeśli jesteście w związkach - uważajcie, bo są związki, które przejdą pewne zawirowania i podejrzenia, ale są i takie, dla których flirt drugiej połówki będzie tylko gwoździem do trumny związku. Pamiętajcie też o zdrowiu, które może być nieco nadszarpnięte brykaniem. Uważajcie na anginy, przeziębienia i sprawy grypowe. Pracą nie musicie się przejmować, ponieważ uda Wam się przed urlopem domknąć najważniejsze sprawy, a dzięki temu otrzymacie dużo czasu wolnego i... bez stresu możecie się oddawać wszelkim wakacyjnym uciechom.



Byk (20.04-20.05)



Los Ci w sierpniu wynagrodzi to, z czym ostatnio musiałeś się mierzyć. Ktoś, kto bardzo o Ciebie dba i żywi do Ciebie uczucia szykuje dla Ciebie wspaniałą niespodziankę. Może to być albo daleki wyjazd, gdzie będziecie się cieszyć swoim towarzystwem, pięknymi widokami i napawać cudowną atmosferą, dobrze jeść i pić wysublimowane drinki albo otrzymasz od tej osoby coś, co może zmienić kierunek, w którym do tej pory szliście razem. Może to być duży krok, więc niewykluczone, że ten ktoś Wam się oświadczy... W sprawach finansowych dobrze Wam się będzie wiodło, bo w ostatnich miesiącach mimo wielu przeciwieństw losu umieliście zadbać o stan konta, tak więc jeśli macie jakieś długi, niespłacone kredyty - właśnie w siepniu zadbajcie o to, aby w jakiś sposób się z nimi rozprawić. Zdrowie Wam nieco kulało w lipcu, dlatego sierpień wykorzystajcie na spokojny wypoczynek, miłe wieczory w towarzystwie ukochanej osoby, a jeśli jesteście singlami - również możecie się dobrze bawić, bo Byki zawsze umieją się bawić czy to w towarzystwie innych ludzi, czy to w swoim własnym. Planety będą Wam również sprzyjać w na pozór ryzykownych przedsięwzięciach. Jeśli więc macie jakiś pomysł na biznes, a baliście się go wprowadzić w czyn, teraz nie musicie się niczego obawiać. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.





Bliźnięta (21.05-21.06)



Teraz poczujesz, jak przez ostatnie miesiące różne sprawy Cię zajmowały, a nawet zmęczyły. Od spraw administracyjnych, tych w pracy, aż po związki z bliskimi ludźmi. W sierpniu łatwo popadniesz więc w wakacyjne rozleniwienie. Czas odpocząć, wyluzować się - chociaż tydzień, a najlepiej dwa. Mimo potrzeby odpoczynku nie zaniedbuj wszystkich swoich domowych obowiązków, a w pracy nie narzekaj i pilnuj swoich tajemnic. Chwila nieuwagi, a koleżanka lub ambitny kolega sprzątną Ci sprzed nosa dobry kontrakt lub klienta, ominie Cię awans albo podwyżka. Trzymaj więc rękę na pulsie. Gromadź siły na przyszły miesiąc, ale już teraz zawieraj znajomości i zacieśniaj więzy z tymi, którzy mogą Ci bardzo pomóc w karierze. Umiesz robić kilka rzeczy naraz, więc nie będzie dla Ciebie problemem umiejętne łączenie odpoczynku i jednoczesne pilnowanie swoich spraw związanych z karierą. Z bliskimi ludźmi, z którymi ostatnio się trochę droczyłeś i dąsałeś napraw relacje, bo nikt tak jak bliskie Ci osoby nie jest w stanie podnieść Cię na duchu, kiedy tego naprawdę potrzebujesz. Miłość w rozkwicie i mowa tu zarówno o Bliźniętach w wieloletnich związkach, jak i tych, którzy na swoją drugą połówkę długo czekali. To może być strzał w dziesiątkę. Zdrowie w jak najlepszym porządku.



Rak (22.06-22.07)



W sierpniu postaw raczej na chwilową przerwę w działaniu niż rzucaj się w wir załatwiań i spraw zawodowych. Zaczekaj, aż sprawy ponownie same nabiorą tempa. Skup się raczej na chilloucie: zrelaksuj się, odpocznij i zadbaj o swoje samopoczucie - zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Takie działania pomogą Ci przede wszystkim naładować akumulatory i zapewnią doskonałą formę przed czekającymi Cię już niebawem wyzwaniami. W sprawach uczuciowych gwiazdy zwiastują nadejście upragnionej miłości. Ktoś z przeszłości ciągle o Was pamięta, jednak kiedyś sam uwikłał się w związek, który nigdy nie przyniósł mu satysfakcji i nie miał siły, aby się z niego wyplątać. Teraz już ma tą siłę i ogromną chęć, aby znowu o Ciebie zawalczyć już z czystą kartą. Gwiazdy podpowiadają, że powiedzenie "stara miłość nie rdzewieje" może być wręcz tytułem piosenki sierpnia dla Ciebie. Uważaj jednak na zdrowie. Ważne, abyś zaczął aktywność fizyczną, może i przeszedł na niskokaloryczną dietę. Oprócz widocznych efektów i zachwytów bliskich, powinieneś przede wszystkim dostrzec poprawę samopoczucia i lekkość - widoczną na wadze, a na szczęście nie w portfelu. W sprawach zawodowych w sierpniu nie spodziewajcie się drastycznych zmian.

Horoskop na sierpień dla lwa (23.07-22.08)

W sierpniu oczujecie ogromny przypływ energii i życiowego optymizmu. Nie będzie dla Was rzeczy niemożliwych do załatwienia i osób wokół, na których nie zrobicie doskonałego wrażenia. Sprzyja Wam teraz szczęście, układ planet i doskonała energia. Zabierzcie się więc za za sprawy, które ciągle odkładaliście na później. Wszystko uda Wam się teraz załatwić, rozwikłać dotąd nie dające się rozwikłać stare sprawy. Lwy w stałych związkach poczują się bardziej niż zwykle odpowiedzialne za partnera. Będziecie mu doradzać, pomagać i przejmiecie się wszystkimi jego kłopotami. Bardzo sobie tym zaplusujecie na przyszłość. Podzielicie się z partnerem dobrą energią. Dla singli nie zabraknie propozycji randek, ale będziecie nieufni i bardzo wymagający. Szkoda Wam będzie czasu na nudne i nijakie rozmowy o niczym. W sprawach zawodowych zacznie się wszystko dobrze układać, niepotrzebny będzie pośpiech i stres. Skończycie jakiś ważny projekt, być może że szykuje się następny, ktory przyniesie Wam awans i duże pieniądze. Niewątpliwie sierpień będzie dla Was miesiącem kreatywnym szczęśliwym i energetycznym. Nie zmarnujcie tego!



Panna (23.08-22.09)



Panny w sierpniu mogą spodziewać się równowagi zarówno na polu zawodowym, jak i finansowym. W tym miesiącu będziesz też duszą każdego towarzystwa. Ludzie będą chcieli słuchać Twoich opowieści i rad, a na wszystkie swoje i cudze bolączki i nierozwiązane dotąd problemy znajdziesz receptę. Dzięki wrodzonemu optymizmowi i pozytywnemu myśleniu będziesz mógł zrealizować każdy, nawet najbardziej trudny plan. Wykorzystaj więc tę dobrą passę w sprawach zawodowych. Szef ma pewne plany związane z Tobą. Pokaż mu, na co cię stać, a wreszcie awansujesz i dostaniesz całkiem dużą podwyżkę. Jeśli nie będziesz za bardzo uparty i zadufany w sobie, wszystko pójdzie po Twojej myśli. W miłości spokojnie, ale w ostatnim tygodniu sierpnia nie bądź zbyt oschły i surowy dla swojej drugiej połowy. Jeśli chcesz mieć dobry związek, to musisz poświęcić miłości nieco więcej uwagi, bo też nie wszystko kręci się wokół Ciebie i Twojej pracy. Single niech wreszcie wyswobodzą się z tego myślenia, w którym już dawno doszły do wniosku, że zawsze będą same, bo nie ma nikogo ciekawego, z kim chciałyby iść na randkę. Ktoś właśnie się w sierpniu pojawi, trzeba mu tylko dać szansę. Uważajcie też Panny na sprawy zdrowotne, warto zrobić sobie podstawowe badania.



Waga (23.09 - 22.10)



Wagi w sierpniu, zwałszcza w początkach miesiąca będą się wykazywać olbrzymimi zasobami wewnętrznej energii. Jak nigdy będą wytrzymałe i doskonale poradzą sobie z życiem pełnym (własnych i nie tylko) dramatów i dramacików. Przyda Wam się Wagi w sierpniu dużo samozaparcia i wewnętrznej siły, bo Wasze życie uczuciowe zamiast się wyprostować jeszcze mocniej może się skomplikować. Lubicie życie na krawędzi, ale gwiazdy radzą, abyście właśnie teraz podjęli ważne decyzje, skupili się na jednej - najważniejszej dla Was osobie - i przestali komplikować sobie życie uczuciowe przelotnymi romansami i zauroczeniami. Single wpadną w wir randkowania i zamiast liczyć na jakość, pójdą jak w ogień w ilość. Nie warto. Single też powinny wykazać się większą rozwagą w doborze randkowiczów, bo planety nie przewidują w sierpniu spektakularnych efektów Waszych hurtowych randek. W sprawach finansowych również macie chaos i nad tym powinniście się skupić, bo krok pokroku, jeśli wykażecie się konsekwencją i siłą woli wyjdziecie z długów czy niespłaconych kredytów. Planujcie raczej jak ułatwić sobie życie, a nie utrudniać, bo czeka Was miesiąc pełen niewadomych, zatem dobrze jest uporządkować swoje życie, żeby w przyszłych miesiącach mieć trochę oszczędności i spokój wewnętrzny. W pracy na szczęście żadnych zawirowań, zdrowie też będzie Wam w sierpniu dopisywać.



Skorpion (23.10-21.11)



Sierpień będzie dla Skorpionów całkiem udany. Uporządkujesz swoje sprawy i znajdziesz rozwiązanie problemów, pod warunkiem jednak, że nie osiądziesz na laurach i poświęcisz nieco czasu na sprawy, które do tej pory odkładałeś na później. Szczęście Ci sprzyja i od ryzykownych spraw będziesz trzymać się z daleka. Masz w sierpniu dobry czas dla miłości. Plotki i domysły, jakie inni będą mieli na Twój temat, mogą wydać Ci się krzywdzące, ale ludzie przecież uwielbiają plotkować o kolorowych ptakach, kiedy sami mają marne życie. Podczas internetowych randek zachowaj teraz szczególny rozsądek. Pewna osoba może w realu wyglądać i zachowywać się zupełnie inaczej, niż Ci się wydawało podczas internetowych czatów. Nie trać czasu na ludzi, którzy udają kogoś innego, Ty kochasz prawdę. Znajdziesz też w sierpniu wreszcie czas, aby w spokoju przemyśleć wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach. Odróżnisz sprawy ważne od tych, którymi wcale nie warto się zajmować. Potrzebujesz też więcej odpoczynku i snu. Twoja odporność będzie teraz mniejsza, dbaj więc aby się nie przemęczyć. Daj sobie trochę wolnego od domowych obowiązków i znajdź czas na odpoczynek i relaks. Lato nie będzie trwało wiecznie. Zajmij się wreszcie swoimi sprawami.



Strzelec (22.11-21.12)



Wraz z nadejściem sierpnia ogarnie Cię uczucie swobody oraz energia. W pierwszej połowie miesiąca czeka Cię wiele spotkań towarzyskich, szalonych imprez oraz interesujących przygód. Otrzymasz również zaproszenie od kogoś, kto mieszka zagranicą. W szale imprez nie zapomnij jednak o najbliższych i o tym, co dla Ciebie najważniejsze. Czeka Cię niełatwy czas, przerywany przez zupełnie niepotrzebne konflikty, jakie od czasu do czasu będą wybuchać. Zamiast więc skupiać się na szukaniu odpowiedzi na czyjeś zaczepki, skup się na sobie i swoich zadaniach. Musisz wiedzieć, że uczestniczenie w wojnach i wojenkach, nawet jeśli będą Ci się wydawać mało poważne, mogą w długotrwałej perspektywie mieć poważny, negatywny wpływ na Twoje relacje z otoczeniem, bez względu na to, kogo z Twoich bliskich będą dotyczyć. Powinieneś więc postarać się nie wzniecać konfliktów, a jeśli ktoś będzie Cię do tego prowokował, wykazać się dojrzałością i być stroną łagodzącą spór, zamiast go zaogniać. Pod koniec miesiąca nastanie gorący okres w pracy. Jeśli przedstawisz swój projekt możesz zachwycić kogoś swoją pomysłowością, co może wpłynąć na Twoją dalszą karierę, rozwój i awans. Będziesz czekał na ważną wiadomość. Musisz jednak uzbroić się w cierpliwość. Nie przeceniaj też swojego doskonałego zdrowia. Wspomagaj się dobrą dietą i uprawiaj systematycznie sport, bo w dłuższej perspektywie uchroni Cię to przed jesiennym przesileniem.



Koziorożec (22.12-19.01)



W sierpniu nie będziesz raczej wzorem ani cierpliwości ani wyrozumiałości. Kto sądzi, że może Cię wykorzystywać lub poganiać, ten bardzo się myli. Właśnie w sierpniu staniesz się zdecydowany, uparty, a nawet trochę zbyt pewny siebie. Zanim na kogoś nakrzyczysz, upewnij się, że naprawdę masz rację. Sprawy finansowe będą najważniejsze. Chętnie zajmiesz się planowaniem większych inwestycji i lokowaniem oszczędności. Także sprawy, w które inwestują Twoi krewni, okażą się dla Ciebie źródłem nowych pomysłów i inspiracji. Zainteresuj się zaległymi sprawami urzędowymi i zadbaj o porządek w dokumentach. Unikaj tylko rozmów o uczuciach i romansach, które szokują lub interesują wszystkich znajomych. Ktoś poczuje się zaskoczony Twoimi krytycznymi uwagami, a nawet może trochę się obrazić. Nie pomagaj też ludziom nieproszony i nie pośrednicz w żadnych sporach. W miłości czas doskonały, zwłaszcza w długoletnich związkach. Już wiecie, że możecie na siebie liczyć, wiecie też kiedy umykać sobie z drogi i przeczekać nasilenie złych emocji u partnera. U singli będzie się działo. Nie zamykajcie się na nowe uczucie tylko dlatego, że ten/ta nie jest podobny/-a do celebryty/-tki z Instagrama. Odrzućcie niepotrzebny blichtr i skupcie się na charaktererze, a wtedy odniesiecie sukces w miłości.



Wodnik (20.01-18.02)



Sierpień będzie miesiącem przemyśleń i ogromnych życiowych zmian. Warto więc, abyś oszczędzał siły i relaksował się w gronie przyjaciół i rodziny. Usłyszysz wiele bardzo istotnych rad od pewnej osoby, która bardzo dobrze Ci życzy, a Ty z jakiegoś powodu nie chcesz słyszeć, co ma do powiedzenia. Warto jej posłuchać i wykorzystać te wskazówki w czasie zmian. Na początku miesiąca zaskoczy Cię wizyta niezapowiedzianego gościa. Brakuje Ci koncentracji, być może jesteś przemęczony i przydałby Ci się wypoczynek, jakiś wyjazd, ale będziesz mógł o tym pomyśleć dopiero wtedy, gdy już wykaraskasz się z opałów, w jakich obecnie się znajdujesz. Jeśli możesz, poproś o pomoc domowników, by odciążyli Cię w choć części obowiązków, gdyż praca powinna akurat teraz być dla Ciebie priorytetem. Pod koniec sierpnia możesz poczuć konflikt pomiędzy karierą, pracą a domem. Powinieneś postarać się go załagodzić i znaleźć równowagę między obowiązkami domowymi a tymi w pracy. Postaraj się włożyć większy wysiłek w to, co robisz, tak abyś już więcej nie zalegał ze swymi obowiązkami. Skoncentruj się na tym, co dokładnie chcesz osiągnąć, stać Cię na szybkie i konkretne działanie. Postaraj się również nadrobić to, co nawarstwiło Ci się w ostatnim czasie, bo nikt Cię w tym nie wyręczy, a jeśli w końcu nie dopniesz wszystkiego na ostatni guzik, możesz mieć z tego powodu poważne problemy. Zdrowie pozwoli Ci się oddać załatwianiu wszystkich spraw, więc postaraj się nie tracić czasu na malkontenctwo.



Ryby (19.02-20.03)



Do odważnych i ambitnych świat należy! Los w sierpniu okaże się dla Ciebie wyjątkowo łaskawy i spełni kilka Twoich marzeń, jeśli tylko trochę mu w tym pomożesz. Otrzymasz coś, na czym Ci zależało, albo jakaś ważna sprawa ułoży się dokładnie po Twojej myśli. Aby jednak w pełni skorzystać ze sprzyjających okoliczności, powinnyście Rybki dobrze wiedzieć, w jakim kierunku zmierzacie. Pamiętajcie też, aby nie oceniać spraw powierzchownie, lecz zwracać uwagę na ich prawdziwą wartość i ocenić szybko czy pomogą Wam się zbliżyć do wyznaczonego celu. Jeśli w sierpniu spotkacie miłość, upewnijcie się, że to miłość, a nie jej substytut. Jeżeli będzie to propozycja nowej pracy, przeanalizujcie, czy jej przyjęcie faktycznie będzie dla Was atrakcyjne, wziąwszy pod uwagę jej plusy i minusy. Być może wyjdziecie zwycięsko z jakichś zawikłanych spraw prawnych, na przykład zatriumfujecie w sądzie, może otrzymacie jakiś dokument uprawniający Was do otrzymania jakichś extra pieniędzy, może spadku z zagranicy. czeka Was też wyjazd na upragnione wakacje, na których nie będziecie musiały być dusigroszem. Starajcie się włączyć do swojego świata rzeczy piękne, harmonijne, wprowadzające równowagę. Ambicji, szczęścia i zdrowia Wam w sierpniu nie zabraknie!