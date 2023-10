Styl życia Horoskop na październik 2023 dla czytelników “Polish Express”

Co nas czeka w październiku? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)

Przez niemal cały październik powinnyście Barany być zajęte organizacją zarówno swojego życia osobistego jak i zawodowego. Na początku miesiąca możecie działać nieco chaotycznie i bez żadnego konkretnego planu, ale narobicie sobie w ten sposób tylko kłopotów. Jeśli uważacie, że wystarczy Wam taka improwizacja, bo sprawy się same załatwią – to niestety nie macie racji. Trzeba będzie się skupić na priorytetach i dobrze wszystko zaplanować, ponieważ z taką fatalną organizacją, możecie mieć poważne problemy w najbliższych tygodniach – ba – nawet miesiącach. W drugiej połowie października będziecie na szczęście już o wiele lepiej zorganizowane i uporządkowane, dzięki czemu Wasz układ nerwowy nieco odpocznie, a Wasze życie towarzyskie stanie się aktywniejsze i barwniejsze. W miłości możliwe małe rysy w związkach, drobne kłótnie, ale pod koniec miesiąca już wszystko będzie działać jak w zegarku.Pod warunkiem, że uda Wam się parę rzeczy przeorganizować. U singli nastąpią teraz duże zmiany. Nowi partnerzy, którzy pojawią się w Waszej orbicie pomogą Wam odkryć pełnię swojej męskości/kobiecości. Niejeden z tych zawiązanych świeżo związków wczesną jesienią przetrwa co najmniej do lata…Nowe znajomości sprawią też, że Barany staną się bardziej towarzyskie, wesołe i… sexy.

Byk (20.04-20.05)

W tym miesiącu postarajcie się, aby nie zabrakło Wam pozytywnego nastawienia do życia, bo tylko ono przyczyni się do zrealizowania przedsięwzięć, i Waszych ambitnych planów. Już na początku miesiąca nadarzy się nareszcie sposobność, aby niektóre Wasze marzenia doszły do skutku. Wymagać to jednak będzie od Was ciężkiej pracy i silnego sfokusowania na rezultacie, jaki chcecie osiągnąć. Problemy jakie Was spotkają, związane będą z nowym przedsięwzięciem, a więc czas Waszej wytężonej pracy i ogarniania w szybkim tempie różnych dziedzin życia nie od razu dadzą spodziewane efekty. Jesienią mogą się pojawić duże możliwości rozwoju, a przy tym wiele okazji do zawierania ciekawych i długofalowych znajomości. W październiku wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, dlatego ważne są teraz kontakty z ludźmi i to, do czego w przyszłości mogą doprowadzić. Czas jaki nadchodzi, będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia i kondycji psychicznej jak i fizycznej. To czas poprawy życia zawodowego oraz kariery, który przyczyni się do wielkiego sukcesu, jednak nie obędzie się bez stresowych sytuacji. Czas stabilizacji nareszcie nadchodzi, a co za tym idzie będziecie mieć poczucie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju zawodowego. W stałych związkach zapowiada się pomyślność, wzajemne zrozumienie i harmonia oraz dążenie do realizacji wspólnych planów na przyszłość. Gwiazdy radzą, abyście nie wdawali się teraz w żadne kłótnie. Starajcie się je szybko rozwiązać polubownie, albo przeczekajcie je, nie obarczając się wzajemnie winą. Single niech się nie martwią, ich czas na szaleństwa nadejdzie niebawem.

Horoskop na październik dla bliźniąt (21.05 – 21.06)

W tym miesiącu będziesz chciał koniecznie wyjechać gdzieś na weekend, iść na imprezę, odpocząć od szalonego tempa, w jakim ostatnio żyłeś. To nie będzie dla Ciebie żaden problem, bo wpadniesz na pomysł jak pogodzić różne dziedziny życia tak, aby żadna z nich nie ucierpiała zbytnio. Nagle zorientujesz się również, że ostatnio za mało skupiałeś się na swoich sprawach i działałeś zbyt szybko i chaotycznie, a przecież tyle chciałeś osiągnąć i tyle miałeś planów. Działaj więc spokojnie i z dużym opanowaniem, a przez cały miesiąc będziesz miał powodzenie w każdej zaplanowanej sprawie. Bądź systematyczny, konsekwentny, a zrealizujesz wszystko, co teraz chciałeś osiągnąć. Pod koniec miesiąca mogą się pojawić pewne zgrzyty w zgranych parach, ale dacie radę. Październikowa – całkiem dobra pogoda – będzie sprzyjać beztroskiej zabawie i romansom, więc najlepsze dni na romantyczne i namiętne randki dla singli to te w pierwszej połowie miesiąca. Uważaj jednak, żeby za bardzo nie szaleć, bo romanse bywają porywające i fascynujące, jednak zazwyczaj nie są długotrwałe i mogą się skończyć wiadrem łez.

Rak (22.06-22.07)

W pracy pojawi się już w połowie października wiele możliwości rozwoju i awansu zawodowego, jak również szansa na awans. W tym miesiącu nadarzy się świetna okazja aby zrealizować swoje (mniejsze lub większe) marzenia. Należy jednak zacisnąć pasa i nieco więcej od siebie wymagać. Dasz radę, bo w wakacje nabrałeś mocy i dużo dobrej energii. W związkach październik to czas harmonii, miłości i wspólnych planów na przyszłość. Dobre zrozumienie potrzeb partnera będzie początkiem wspólnych przedsięwzięć na przyszłość oraz dobrego zrozumienia w którą stronę obydwoje zmierzacie. Nie pozwól, aby ktokolwiek wykorzystywał Twoje dobre serce i jak najszybciej zabierz się za wyjaśnianie sytuacji, w które ktoś próbował Cię ostatnio wmanipulować. Owocne spotkania i wszelkie kontakty z ludźmi będą sprawiały, że wszystko będzie szło zgodnie z planem. Twoja systematyczna praca i konsekwencja w działaniu wpłynie znacząco na poprawę sytuacji finansowej zarówno Twojej jak i Twoich bliskich. Czas jaki nadchodzi, będzie okresem stabilizacji oraz rozwoju. Będzie stabilnie i bardzo korzystnie w tym miesiącu na każdej płaszczyźnie, tylko nie daj się omotać komuś, kto nie życzy Ci dobrze.

Lew (23.07 – 22.07)

Uważajcie w październiku Drogie Lwy na rozwój wszelkich sytuacji konfliktowych. Zacznijcie patrzeć na pewne sprawy z różnych punktów widzenia, otwórzcie się na nowatorskie rozwiązania, a to przyniesie dobry końcowy rezultat. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek próbował kierować Waszym życiem, bo jak wiecie, nikt nie weźmie za Was odpowiedzialności, a poza tym lubicie niezależność. Ze względu na zdrowie ograniczcie alkohol, postarajcie się spędzać czas bardziej aktywnie, dobrze by było zrobić podstawowe badania krwi. Już niebawem uda Wam się osiągnąć sukces. Już w drugiej połowie miesiąca zostaną Wam powierzone nowe obowiązki, a wiele spraw będzie wymagało uporządkowania i doprowadzenia do końca. Uważajcie też na to co i do kogo mówicie, bo pojawi się koło Was jakaś fałszywa osoba, która będzie starała się zrobić wszystko, aby Wami manipulować i sprowadzić Was z właściwej drogi. Starajcie się jej unikać i nie mówcie za dużo na swój temat, bo może to zostać wykorzystanie przeciwko Wam. Pamiętajcie o swoich znajomych i przyjaciołach, bo na nich zawsze możecie liczyć. W miłości single mogą przeżyć niezłe zdziwienie, a Lwy w związkach mogą odetchnąć z ulgą. Single bacznie rozglądajcie się i nie pomijajcie żadnej okazji do nawiązania nowych znajomości. To właśnie tej jesieni gwiazdy szykują Wam niezłą niespodziankę!

Panna (23.08 – 22.09)

Dla osób spod znaku Panny październik będzie miesiącem spotkań i wielu mniejszych i większych przyjemności. Ten miesiąc będzie też zdecydowanie lepszy od poprzedniego, gdyż Panny poczują powiew nowej energii, wiary we własne siły i nabiorą chęci do kontaktów z ludźmi. Panny będą jesienią pochłaniać wszelkie potrzebne informacje i chętne będą do wzięcia udziału kursach doszkalających, będziecie chciały Panny uczyć się nowych języków czy zapiszecie się na kurs gotowania. Cała Wasza moc intelektu i żądza wiedzy sprawią, że tej jesieni zdobędziecie wiele nowych umiejętności. Dla niektórych będzie to też miesiąc romantycznych spotkań, miłosnych przygód, innym zaś da możliwość założenia rodziny lub stworzenia harmonijnego układu wzajemnego zrozumienia i ciepła w domu. Obfita w rozmaite wydarzenia będzie druga połowa miesiąca, gdyż większość Panien będzie się starać wprowadzić w czyn swoje dawne pomysły. Panny mogą poznać w październiku osoby z którymi będą mogły zrealizować swoje idee i dokonać ważnych, życiowych zmian. Ten miesiąc da Wam również możliwość znalezienia nowej, bardziej interesującej pracy albo dobrego pomysłu na biznes. W nawale zajęć zawodowych i osobistych Panna powinna zająć się swoim zdrowiem. Przydałby się długi, co najmniej tygodniowy odpoczynek w samotności lub z ukochaną osobą.

Waga (23.09 – 22.10)

Zaufajcie swojej intuicji, ten miesiąc będzie dla Was bardzo pomyślny. Osiągniecie jakiś sukces, który jest Wam pisany, a którego kompletnie się nie spodziewacie. Dzięki temu sukcesowi osiągniecie wyższy status zawodowy, a dzięki temu Wasze zarobki znacznie poszybują w górę. Możliwy będzie niebawem awans. Najbardziej obiecująca będzie pierwsza połowa miesiąca i przyniesie Wam nowe kontakty zawodowe oraz nowe możliwości. W drugiej części miesiąca po prostu spokojnie realizujcie swoje plany. Szukajcie nowych rozwiązań Waszych starych problemów. Zastanówcie się nad swoimi planami, czy wszystkie są Wam potrzebne, może warto z niektórych zrezygnować. Nie przejmujcie się cudzymi opiniami. Wagi w stałych związkach powinny dbać o uczucia i wyjść naprzeciw oczekiwaniom partnera. Miłość pozostawiona sama sobie odchodzi, więc dbajcie o Waszą miłość, bądźcie bardziej zaangażowanym partnerem. Październik to też dla Was czas na przejście ze związków tymczasowych do stałych, a dla singli skupienie się na randkowaniu z jedną – wybraną i poddaną wielu testom – osobą. To może być naprawdę coś dla Was bardzo obiecującego, a nawet doprowadzić do poważnych deklaracji.

Skorpion (23.10 – 21.11)

Zacznij nieco bardziej oszczędzać pieniądze, gdyż od dawna wydajesz je lekką ręką i teraz możesz mieć z tego powodu poważne kłopoty, nie tylko materialne. Wydawaj teraz środki tylko na to, na co naprawdę jest Ci niezbędne.Niedługo przekonasz się, że jakaś od dawna wymarzona przez Ciebie inwestycja może spalić na panewce. Przeczekaj więc jesienny okres i nie dawaj się wciągać w jakieś finansowe niepewne interesy. W pracy możesz się za to spodziewać bardzo miłego wydarzenia, ponieważ w drugiej połowie października uda Ci się doprowadzić do pomyślnego końca jakąś ważną dla Ciebie sprawę, która do tej pory spędzała Ci sen z powiek. Nie musisz się tym już przejmować, tylko zadbaj o to, aby wyciągnąć z tego odpowiednią naukę i na przyszłość nie pakować się już w podobne tarapaty. Twoje relacje z ukochaną osobą znacząco się powinny poprawić, ponieważ uda Ci się zminimalizować problemy, które do tej pory stały na przeszkodzie Waszemu szczęściu. Będziecie z tego powodu bardzo zadowoleni, jednak nie łudźcie się, że teraz już będziecie żyć razem i bezproblemowo długo i szczęśliwie, ponieważ wcale nie jest powiedziane, że osoba, z którą teraz jesteś związany jest tą, z którą będziesz do końca życia. U singli niedługo pojawią się… motyle w brzuchu.

Strzelec (22.11 – 21.12)

Dla Strzelców październik szykuje wiele wspaniałych niespodzianek. Układ gwiazd wskazuje, że wielu z Was ma teraz szansę na spotkanie wielkiej miłości. Myśli niejednego Strzelca będą krążyły wokół jednej osoby, z którą będzie chciał spędzać każdą chwilę i będzie ciągle rozmyślać o swoim obiekcie uczuć. Kim będzie osoba, która tak bardzo zawróci Wam w głowie? Całkiem możliwe, że pojawi się ktoś z kręgu znajomych lub sąsiedztwa, może to być Wasz współpracownik/-ca. Na pewno będzie to osoba niekonwencjonalna i bardzo intrygująca. Niewykluczone, że Strzelec spotka tę osobę na zakupach, w drodze do pracy lub w pobliskim parku. Dla tych którzy mają już parę i są zakochani, w październiku nastąpi rozkwit nieco zapomnianych uczuć za sprawą znalezienia jakiegoś wspólnego celu lub hobby. Jeśli chodzi o pracę i karierę – też nie będziecie narzekać. Nagłych przypływów gotówki nie macie się wprawdzie co spodziewać, jednak systematyczne i porządne wykonywanie obowiązków przyniesie Wam niebawem swoje owoce.

Koziorożec (22.12 – 19.01)

Sprawy finansowe i administracyjne będą w październiku dla Koziorożców najważniejsze. Uda Wam się pozałatwiać wszystkie zaległe sprawy w urzędach, uregulujecie też pewne sprawy w bankach. Staniecie się zdecydowani, znacznie bardziej uparci i pewni siebie, a nawet, wręcz zajadli w zakańczaniu spraw ciągnących się przez ostatnie miesiące. Chętnie zajmiecie się planowaniem większych inwestycji i lokowaniem swoich oszczędności. Rodzina albo ktoś z bliskich znajomych okaże się dla Was źródłem nowych pomysłów i inspiracji. Trzymajcie dalej wszystko pod kontrolą, skoro taki będzie październik – nie zaprzepaśćcie swojej energii i działajcie dalej konsekwentnie, aby wszystkie jesienne miesiące były tak dobre. W sprawach sercowych bez zmian, jednak uważajcie na swoją zazdrość, bo druga połówka nie daje Wam powodów do zazdrości i podstaw do braku zaufania do niej. Ktoś, na kim Wam zależy poczuje się zaskoczony Waszymi krytycznymi uwagami, a nawet może trochę się obrazić. Nie pomagajcie znajomym nieproszeni i nie udzielajcie dobrych rad, skoro nikt Was o to nie prosi. Będzie coraz lepiej, zdrowie też powinno dopisywać. Single niech się powolutku szykują na duże zmiany!

Wodnik (20.01 – 18.02)

Wodniki – single właśnie w październiku mogą znaleźć swoją bratnią duszę. Wprawdzie zaradne i niezależne są przyzwyczajone do tego, że są same i nikt im tak na 100 procent nie odpowiada, to jednak niejeden Wodnik da się wkręcić w bardzo ciekawą znajomość. Dlatego właśnie teraz trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Będziesz wiedzieć od razu, że to ktoś wyjątkowy, bo z nikim innym jak z tą osobą nie będziesz mieć tylu wspólnych tematów i z nikim nie będziesz się śmiać dokładnie z tych samych żartów. Nie zamykaj się więc na tą osobę tylko otwórz i przestań się bać utraty niezależności. Z tą osobą Ci to nie grozi. U Wodników, które żyją w związkach, będzie narastało poczucie niezadowolenia. Będzie Was denerwować codzienna rutyna i zapragniecie uciec gdzieś daleko. Jednak ucieczka przed kłopotami niczego Wam nie da, tylko zwiększy wagę i istotę problemów. Możliwy więc poważny kryzys w związku. W pracy też poczujecie się jak bez chęci i energii do działania. Nie będziecie w stanie ani się skupić, ani być kreatywnymi. Zamiast więc wdawać się w niepotrzebne dyskusje czy w domu czy w pracy, zacznijcie więcej czytać i dużo spacerujcie. Nie tylko doda Wam to zdrowia, ale i naładuje nową energią. Pod koniec miesiąca wszystko pójdzie już z górki i zmieni się na lepsze.

Ryby (19.02-20.03)

Październik będzie dla Was miesiącem ważnych decyzji. Jeżeli myślicie o zmianie domu, nieruchomości czy kupnie działki to teraz nie jest na to najlepszy czas. To, co Wam się powiedzie w stu procentach w tym miesiącu to zmiana nawyków żywieniowych (na lepsze) i/lub zmiana pracy (też na lepszą). Zacznijcie więc już teraz szukać lepszej pracy. Ważne decyzje w tej sprawie możecie podjąć w pierwszej połowie miesiąca, jednak z realizacją poczekajcie do końca października. Ryby single odetną się wreszcie od starych spraw, zrobią swego rodzaju podsumowanie i wyciągną słuszne wnioski. Przestaną rozpamiętywać to co było, a skupią się na tym, co może się pozytywnego zdarzyć w ich życiu. Dzięki temu pod koniec miesiąca pojawi się szansa na poznanie osoby, która może być dla Was kimś bardzo ważnym w życiu. W relacjach, w których już jesteście nastąpi ożywienie i niejedna wesoła domowa awanturka może się rozpętać, jeśli dacie się ponieść nerwom. Dbajcie więc o nerwy i dobro partnerów, bo lepszego ze świecą szukać. Single – jeszcze troszkę cierpliwości…

