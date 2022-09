Horoskop na październik 2022 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w październiku? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)

W październiku dostaniesz od kogoś, prawdopodobnie w pracy, jakąś bardzo kuszącą propozycję zarobienia znacznej sumy. Przedsięwzięcie może być nieco ryzykowne, ale planety sprzyjają Ci teraz w każdej życiowej sytuacji, warto więc pomysł rozważyć. W tym miesiącu będziesz też chciał Baranie koniecznie wyjechać gdzieś na weekend, iść na imprezę, zatrzymać resztki lata na dłużej. To nie będzie dla Ciebie żaden problem, bo wpadniesz na pomysł jak pogodzić różne dziedziny życia i do tego zarobić ekstra pieniądze. Nagle zorientujesz się też, że ostatnio za mało koncentrowałeś się na swoich sprawach i działałeś zbyt szybko i chaotycznie, dlatego zacznij się bardziej przykładać nie tylko do robienia dobrych planów, ale przede wszystkim na ich realizacji - krok po kroku. Rób więc wszystko ze spokojem i opanowaniem, a przez cały miesiąc będziesz mieć powodzenie w każdej zaplanowanej sprawie. Bądź systematyczny, konsekwentny, a zrealizujesz wszystko to, co "chodziło Ci po głowie" przez całe lato. Pod koniec października przypomnisz sobie też o kimś, kto zawrócił Ci w głowie podczas przypadkowego spotkania. W tym miesiącu musisz jednak przystopować z romansami, bo na realizację wszystkich planów i zamierzeń zabraknie Ci po prostu czasu. Na poszukiwanie miłości zostaw sobie długie jesienne wieczory. W związkach pełna zgoda. Organizm zachował jeszcze mnóstwo witamin po wakacjach, ale już warto pomyśleć o jakiejś sportowej aktywności, żeby utrzymać poziom serotoniny na odpowiednim poziomie przez całą jesień.

Byk (20.04-20.05)



Na początku października zadbaj o to, co dla Ciebie ważne. Październik zapowiada się dla Ciebie bardzo interesująco. Idź na całość i nie przejmuj się tym, co mówią o Tobie inni. Być może ktoś, z kimś kiedyś wiele Cię łączyło, da Ci jakiś znak i Wasza znajomość odżyje na nowo. Uważaj tylko, aby Twoim planom nie zaszkodziły plotki albo ktoś z bliskiego towarzystwa, kto nie do końca dobrze Ci życzy, bo być może jest zazdrosny o Twoje powodzenie w towarzystwie. Nie zwierzaj się zazdrosnym przyjaciółkom, kolegom, a nikt nie popsuje Ci nastroju. Już nieraz wpadałeś Byczku w kłopoty z powodu zbyt szczerych wyznań, które zostały wykorzystane przeciwko Tobie. Jeśli w środowisku pracy pojawią się w pierwszej połowie października jakieś problemy - zaufaj starszym współpracownikom, bo ich doświadczenie okaże się bardzo pomocne i nie udawaj, że wszystko wiesz najlepiej. Dobrze Ci zrobi, jeśli zabierzesz się za porządki zarówno w sprawach administracyjnych, jak i w szafie. To pomoże Ci się "odświeżyć" i da Ci dużo dobrej energii. Jeśli jesteś singlem to właśnie październik może być tym miesiącem, w którym, mimo że na zewnątrz coraz mniej słońca i wieczory coraz zimniejsze - Twoje serce będzie mieć bardzo wysoką temperaturę. W sprawach miłosnych niech uważają Byczki, które mają partnera-rkę, bo już niebawem zaczną się w Waszej relacji chłodniejsze momenty.



Bliźnięta (21.05-21.06)

Gwiazdy mówią, że dla Bliźniąt październik to czas zaciskania pasa i zdecydowanie wzmożonego wysiłku, jeśli chcecie jesień przywitać bezproblemowo. Niech jednak dobry humor Cię nie opuszcza, bo wszystkiemu podołasz. Niech Cię też nie martwią prognozy dotyczące ogromnych podwyżek, bo przy dobrej organizacji pracy, zaplanowanym wydatkom i większej niż zazwyczaj oszczędności, dasz sobie ze wszystkim radę. W pracy pojawi się wiele możliwości rozwoju i awansu zawodowego, to będzie dla Ciebie szansa na dużą podwyżkę. W związkach październik to czas harmonii, miłości i wspólnych planów na przyszłość. Nie pozwól sobie na to, żeby sprawy materialne były głównym tematem Waszych rozmów. Pozwól sobie na więcej romantyzmu, a druga połowa bardzo to doceni. Single niech przeczekają październik i skupią się na szlifowaniu formy, jesień ma dla Was mnóstwo zaskakujących spotkań, z których jedno może się okazać kluczowe dla Waszej przyszłości. Spotkania i wszelkie kontakty z ludźmi będą przebiegać pomyślnie oraz będą sprawiały, że wszystko będzie szło zgodnie z planem. Uważajcie Bliźnięta na stan osłabienia, trzeba się będzie wspomagać witaminami oraz dobrym jakościowo i zdrowym jedzeniem. Postawcie na sport, ale nie wyczynowy. Wystaczy więcej spacerów lub taniec.



Rak (22.06-22.07)

Rak we październiku będzie się zajmować przede wszystkim urozmaiconym życiem towarzyskim. Będziesz Raku brać udział w każdej możliwej imprezie, nie obejdzie się bez Ciebie żadne party. Dobra życiowa forma i sensualne wibracje, które zyskały Raki na urlopie, będą przyprawiać o szybsze bicie serca niejednego przedstawiciela płci przeciwnej. Będziecie więc zdecydowanie bardzo skłonne do romansów i podrywów, a gwiazdy dodadzą Wam niesamowitego uroku i kokieterii, dlatego też romansowe i samotne Wagi mają duże szanse na spotkanie na swojej drodze wielu "fanów". Niech to Was jednak Raki nie zmyli, jeśli jesteście singlami, bo wielu zauroczonych Wami absztyfikantów chce się tylko ogrzać w Waszym blasku i pobawić bez zobowiązań. Bądźcie więc roztropni w swoich wyborach. Raczki w stałych związkach mogą liczyć na dobre układy z partnerem i odnowienie uczuć. Zróbcie wszystko, aby tego nie zepsuć nadmiernym narzekaniem. W pracy Raki również będą się dobrze spełniać w tym miesiącu, ale głównie tam, gdzie potrzebne będą Wasze umiejętności dyplomatyczne i negocjacyjne. Pamiętajcie jednak, że trudne stanie się jednak godzenie pracy z życiem towarzyskim. Na szczęście dobra energia Was nie opuści, pod warunkiem, że będziecie pilnować w pracy wszystkich terminów.

Lew (23.07-22.08)



Ostatnio za dużo pracowałeś, za to za mało wypoczywałeś, więc Twoja zaniedbana w ostatnich miesiącach kondycja nie wróci z dnia na dzień. Powinieneś na początku jesieni, najlepiej już dzisiaj, zacząć ją systematycznie odbudowywać. Skup się bardziej na swoim zdrowiu, kondycji i sile, bo to pozwoli Ci przywrócić utraconą formę. Druga połowa października będzie też dla Lwów okresem wytężonej pracy. Z dnia na dzień będą się nawarstwiały coraz to nowe zadania, a wszystko będzie - dla Waszych szefów - niezwykle "ważne" i "pilne". Bez zadbania o odpowiednią kondycję psychiczną i fizyczną nie podołasz tylu zajęciom. Jeśli więc odpowiednio się przygotujesz od drugiej połowy października otworzą się przed Tobą nowe możliwości zawodowe, a przede wszystkim posypią się bardzo ciekawe oferty pracy. Dostaniesz propozycję, którą trzeba będzie rozważyć błyskawicznie, w przeciwnym razie przepadnie, a to ogromna szansa dla Ciebie. Czasu będziesz miał Lwie niewiele, aby podjąć decyzję o zmianie firmy lub o przyjęciu nowego stanowiska, co wiązać się będzie z jeszcze większą liczbą obowiązków, za to znacznie lepiej płatną. W miłości drobny zastój, może nawet tchnie trochę nudą, ale to cisza przed burzą. Jeśli jesteś singlem możesz się już niebawem zdziwić jak ktoś nie w Twoim typie zawróci Ci w głowie. Może październik to dla Ciebie czas największych zaskoczeń i tempa życiowych akcji, jednak nie masz się czego bać.

Horoskop na październik dla Panny (23.08-22.09)

W tym miesiącu Panna za wszelką cenę musi jakoś zapanować nad chaosem w swoim życiu. Mimo że w październiku przypadają Twoje urodziny i nie masz ochoty na żadne poważne sprawy - po urodzinowej imprezie trzeba się za nie zabrać. Ważne też, aby nie poddawać się wahaniom nastroju i nie narzekać na angielską pogodę, bo to czas, kiedy trzeba zacząć działać żwawiej niż zazwyczaj. Utrzymanie Waszego wewnętrznego spokoju jest teraz niezwykle ważne, ponieważ nadszedł czas stawiania czoła napiętym sytuacjom. Spokój, medytacja, joga bardzo by Wam się teraz przydały. Pomocne okaże się na pewno wsparcie kogoś dysponującego dużym życiowym doświadczeniem, jest ktoś w rodzinie, na kogo naprawdę możesz liczyć. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się do tej osoby o poradę, dzięki temu unikniesz złych decyzji, a może nawet i życiowych dramatów. W sprawach miłosnych opanuj zazdrość, poświęć więcej czasu drugiej połówce, od razu staraj się rozwiązywać drobne konflikty, nie doprowadzaj do eskalacji problemów. Single mogą się czuć zawiedzione tym, że wielu potencjalnych partnerów jest wokół, a nikt tak naprawdę nie może przykuć Waszej uwagi. Nie Wy jedne mierzycie się z takim problemem. Coraz trudniej w dzisiejszym świecie o myślących serio i chcących się zaangażować partnerów. Przyjdzie niebawem Wasz czas na miłość, nie zrażajcie się niepowodzeniami.



Waga (23.09-22.10)

Warto by było, żeby Waga w październiku postępowała w sposób dyplomatyczny i przemyślany. W delikatnych sytuacjach jest to niezbędna strategia, jeśli ma zaistnieć choćby najmniejsza szansa na osiągnięcie zamierzonych planów. Nie unoś się honorem, jeśli coś pójdzie nie po Twojej myśli. W końcu i tak doprowadzisz ważną sprawę do takiego rezultatu, jakiego oczekujesz. Staraj się więc za wszelką cenę szukać porozumienia, nie popadaj w żadne konflikty, bo one tylko przeszkodzą Ci w osiągnięciu celu i stracisz niepotrzebnie energię. Jeśli okażesz się wytrwały, z czasem odniesiesz upragniony sukces i pogodzisz wszystkie sprawy. Na Tobie opiera się teraz zjednywanie sobie sprzymierzeńców i pojednanie tych, którzy nie umieją lub nie chcą się porozumieć. W październiku będziesz bardzo zajęty, nie tylko sprawami związanymi z pracą czy biznesem. Obowiązków będzie Ci szybko przybywać, więc nie znajdziecie dużo czasu na odpoczynek i rozrywki. Nawet w domu czeka Cię sporo pracy i nadrabiania jakichś zaległości. Wagi powinnyście każdy dzień dobrze sobie zaplanować, jeśli chcecie maksymalnie wykorzystać swoje możliwości. Mimo nawału pracy, nowych obowiązków i wielu spraw rodzinnych będziesz miała Wago w październiku i tak mnóstwo dobrej energii, a zdrowia nie zabraknie.

Skorpion (23.10-21.11)



Pierwsza połowa października będzie dla Ciebie synonimem lekkości, przyjemności i dobrej zabawy. Czeka Cię w tym miesiącu wiele satysfakcji i dobrych chwil, a naprawdę jak rzadko kiedy - będą one na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, w jakiej znajdziesz się sytuacji, nie będziesz miał problemów z pozytywnym nastawieniem innych do Ciebie. Jest to być może również czas na zdobywanie nowych horyzontów będących w harmonii z wartościami, którymi się zawsze kierujesz. Miłość też w tym miesiącu wyciąga do Ciebie ręce. Układ planet widzi szczodrość w miłości zarówno u tych, którzy są w długoletnich związkach, jak i u tych, którzy dopiero niedawno się odnaleźli i ich związek jest w początkowej fazie. Nawet i single mają właśnie w październiku największe szanse na znalezienie swojej drugiej połówki. Jest to też idealny czas, aby zadeklarować swoje uczucie ukochanej osobie lub zakończyć te związki, które i tak od dawna nie działały. Masz też szansę na zdobycie nowych umiejętności i zdobycie ważnych dyplomów lub certyfikatów. Zaczniesz myśleć o zmianie pracy lub zmierzeniu się z innymi w walce o wyższe stanowisko. Każde z tych zamierzeń ma szansę na realizację.

Strzelec (22.11-21.12)

Zaczniesz teraz widzieć wszystko bardzo wyraźnie i zrozumiesz, że pewnych spraw lepiej nie naprawiać i dać się im naturalnie wypalić, a pewnym ludziom należy dać po prostu odejść. W październiku powinieneś poświęcić sobie dużo czasu i czułości, traktować siebie tak, jak traktuje się swoich najbliższych: rodzinę i bliskich znajomych. Kiedyś baterie się wyczerpują, a satysfakcja z uszczęśliwiania innych przestaje wystarczać. Strzelce nie boją się mówić głośno o swoich potrzebach, pragnieniach czy marzeniach, jednak zawsze jest ktoś lub coś pilniejszego, niż Ty sam i Twoje potrzeby. Daj więc działać innym, bo Twoi bliscy z pewnością czekają na szansę, aby móc się za Twoje dobro odwdzięczyć. Jeśli już przesiałeś grono najbliższych znajomych, ciesz się teraz towarzystwem tych, na których już zawsze będziesz mógł liczyć. Daj im się wykazać i pozwól im działać. Bycie niezależnym nie wyklucza bycie otoczonym miłością i korzystanie z pomocy innych. W związkach czas dużego polepszenia Waszych relacji, druga połówka czuje, że zaszła w Was niedawno przemiana i cieszą się z tego. Jako singiel możesz Strzelcu w październiku spokojnie napiąć łuk i wyrzucić strzałę - ktoś się do Ciebie zakrada. Ktoś naprawdę wyjątkowy. W pracy bądź ostrożny, bo nadmiar obowiązków, które ostatnio wziąłeś na siebie sprawiły, że niektóre zadania nie poszły Ci najlepiej. Ktoś już zresztą czeka na Twoje najmniejsze choćby niedociągnięcie.

Koziorożec (22.12 – 19.01)

Październik ma dla Ciebie dużo dobrego, więc śmiało realizuj swoje plany i nie przejmuj się tym, co ostatnio zajmowało Twoje myśli. Planety bardzo Ci sprzyjają. Wszystko przychodzić Ci będzie z łatwością, a ludzie będą Ci jesienią wyjątkowo przychylni. Dzięki intuicji i inwencji twórczej pokonasz blokujące Cię przeszkody i szybko zasłużysz na pochwały przełożonych, możliwy więc znaczny awans. Twoje pomysły będą na wagę złota i zdobędą wśród współpracowników doskonałe opinie, a praca z Tobą będzie sprawiała innym wielką przyjemność. Nie przegap tylko okazji do randki, bo Twoje miłosne losy też mogą się w październiku nagle odmienić. Tym razem wszystko zależy od Ciebie. Jeśli chcesz aby namiętny romans przetrwał, to przejmij inicjatywę i nie wypuść z rąk swojej zdobyczy. Pod koniec miesiąca możesz mieć więcej pracy niż zwykle, nie bądź jednak leniwy i dotrzymuj wszystkich terminów. Ktoś ważny będzie Ci wdzięczny za zaangażowanie i też Ci kiedyś pomoże. Już niebawem czeka Cię jakiś ważny wyjazd, który przyniesie same korzyści. Październik będzie dla Ciebie dobrym miesiącem, wiele spraw ułoży się dla Ciebie korzystnie, nie martw się więc na zapas, tylko poddaj dobrej energii.

Wodnik (20.01 – 18.02)

Od drugiej połowy października trochę bardziej bądź czujny i mocniej uważaj na to, co dzieje się w pracy. Ostatnio mało czasu poświęcałeś zarabianiu - a więcej bywaniu. Pod koniec września masz szansę odnieść sukces w sprawach zawodowych, ale najpierw zabierz się za nadrabianie zaległości, skończ zaplanowane projekty. Mimo że bardzo chciałbyś się jeszcze przenieść myślami w czas wakacyjnych szaleństw - spróbuj skoncentrować się na "tu i teraz", bo Ci się to naprawdę opłaci. Już niebawem może Cię czekać awans lub dostaniesz znaczną podwyżkę pensji. W miłości - jeśli jesteście w związku - powieje nudą, a to nastroi Cię do przedefiniowania swojego stosunku do drugiej połówki. W związkach nie zawsze jest tak samo, nie zawsze w sercu maj, dlatego zastanów się dwa razy, zanim zaczniesz szukać "skoku w bok". To może Ci się zupełnie nie opłacić i legnie w gruzach cały Wasz długo budowany świat. Single mają teraz okres, w którym zastanawiają się co robią nie tak, że na ich drodze pojawiają się nic nieznaczący ludzie, a wśród nich nie ma tego jedynego/tej jedynej. To nie Wasza wina i jeszcze nie Wasz czas. Przeczekajcie październik, skupiając się raczej na innych działalnościach, a w przyszłych tygodniach wasze życie uczuciowe może "stanąć na głowie". Zdrowie będzie Wam dopisywać, uważajcie jednak na przeziębienia.



Ryby (19.02 - 19.03)

W tym miesiącu obudzi się w Tobie potrzeba, aby przeć do przodu i uporać się z wszelkimi zaległościami. Masz szansę na konstruktywne rozstrzygnięcia, pod warunkiem, że się przyłożysz i konsekwentnie, krok po kroku, będziesz działać. W pracy również nagromadziło się w okresie wakacyjnym nieco zaległości, szef będzie Cię pośpieszał i naciskał, ale Ty rób wszystko w swoim tempie. W miłości zacznie się dziać bardzo ciekawie. Pary będą przechodzić renesans swoich uczuć. Może to za sprawą wspaniałych wspólnych wakacji, może każde z Was ma swoje przemyślenia, może po prostu Wasz związek dojrzał i jest na tyle dobry, co obydwoje widzicie, że warto go codziennie pielęgnować i nie rozglądać się na boki. Single żyją jeszcze wakacyjnym romansem z nadzieją, że ten stan i związek przetrwa co najmniej jesienne miesiące. Układ gwiazd mówi, że niewiele z nich przetrwa, jednak te romanse, które przejdą "jesienny chrzest" czeka duże prawdopodobieństwo przejścia na kolejny "level" i stanie się udaną relacją. Ktoś z rodziny lub bliskich znajomych zwróci się niebawem z prośbą o pomoc w rozwikłaniu jakiejś trudnej sprawy. Dobrze będzie, jeśli nie pozostaniecie niewzruszeni na te prośby, bo w przyszłości i Wy możecie potrzebować pomocy. Jeśli chodzi o zdrowie, nie ma się czym niepokoić, wystarczy utrzymać dietę bogatą w warzywa i owoce, do tego włączyć imbir i czosnek - jako naturalne środki zaradczeprzeciwko jesiennym przeziębieniom.