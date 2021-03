HOROSKOP NA MARZEC 2021 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w marcu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę, albo wyjedzie na drugi koniec świata? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.



Baran (21.03-19.04)



Luty nie był najkorzystniejszy dla Baranów, jednak marzec zapowiada się znacznie lepiej. Pierwsze marcowe dni mogą wprawdzie przynieść Baranom rozterki, może się nie udać załatwienie pewnych spraw urzędowych, jednak powinieneś Baranie uzbroić się w cierpliwość i przeczekać złe chwile. Zła passa nie trwa wiecznie i minie już niedługo. Możliwe będzie w tym miesiącu również nadmierne okazywanie emocji i zazdrość o kogoś, na kim bardzo Wam zależy. Jeśli poniesie Was zazdrość Barany - musicie zwalczać tę cechę, ponieważ niszczy ona przede wszystkim Was samych. Marzec generalnie będzie ważny dla Was przede wszystkim w kontekście spraw uczuciowych. Zadbajcie o swoją miłość, uczucia, strzeżcie jej i spróbujcie jednocześnie pracować nad zazdrością, bo może to być miłość na całe życie. Szkoda zmarnować taką szansę. W pracy więcej zadań, czas na nowe wyzwania i projekty, które rozpoczęte teraz - mogą przynieść duże sukcesy w kolejnych miesiącach.



Byk (20.04-20.05)



Marzec wraz ze swoją większą ilością światła, dłuższym dniem i coraz częstym słońcem na niebie, przyczyni się do wzrostu energii i odradzania się Waszych organizmów oraz sił witalnych. Możliwe, że dzięki temu zostaniecie dostrzeżeni przez ludzi z otoczenia, którzy zauważą Waszą lepszą prezencję, błysk w oku, nawet zmianę ubioru i sposobu chodzenia. W tym miesiącu cieszyć się będziecie wigorem i wysokim poziomem energii, która powinna znaleźć ujście przede wszystkim w fizycznej aktywności. W sprawach uczuciowych również możecie się spodziewać dobrych zmian. Jeśli jesteście w związku - wybuchnie nowy płomień uczucia, single mają szansę znaleźć drugą połówkę. Pod koniec miesiąca warto będzie zaangażować się w sprawy finansowe. Właśnie teraz wzięcie kredytu lub korzystne ulokowanie gotówki nie powinno być dla Was problemem.

Horoskop na marzec dla Bliźniąt (21.05-21.06)

Marzec może nie przynieść Bliźniętom zbyt wielu powodów do zadowolenia. Tym razem gwiazdy czasami mogą poskąpić Wam pozytywnej energii i zmusić do większego, niż zazwyczaj wysiłku, ponieważ o wszystko trzeba będzie się mocniej starać i bardziej mobilizować. Mimo wiosennego przesilenia - musicie się bardzo skoncentrować na tym, co innym przyjdzie lekko i zwyczajnie. Zarówno więc sukcesy zawodowe, jak i osobiste wymagać będą Waszych wzmożonych wysiłków. Trudne sytuacje mogą pojawiać się na każdym kroku. Stąd zapewne trzeba będzie, mocniej niż zwykle, dbać o dobrą współpracę i kontakty z otoczeniem. Uważajcie na sprawy finansowe i administracyjno - prawne, przemyślcie kilka razy i przeanalizujcie każdą podpisywaną umowę. Na szczęście zdrowie będzie Wam w marcu dopisywać.



Rak (22.06-22.07)



W marcu dostaniecie jakiejś nadprzyrodzonej siły, będziecie wyciskać wszystko, co się da z życia. Ten miesiąc na pewno przyniesie Wam sporo wyzwań, z którym po mistrzowsku sobie poradzicie, będziecie też umieli prosić o pomoc, więc w razie potrzeby rodzina i znajomi udzielą Wam wsparcia. Możliwe, że czekają Was jakieś nieplanowane wydatki, ale sobie z tym poradzicie i w Waszym portfelu zostanie jeszcze całkiem sporo pieniędzy. Jeśli w pracy zdarzą Wam się jakieś problemy, dzięki Waszej sile i koncentracji szybko zostaną rozwiązane. Jedyne, przed czym w marcu ostrzegają Was gwiazdy to... umiar. Miejcie go w związkach i w podrywach. Miejcie go w pracy i w jedzeniu. Nie składajcie obietnic bez pokrycia i nie zachłyśnijcie się swoją energią. Zdrowie będzie Wam dopisywać, jednak wszystko pod warunkiem, że zachowacie rozsądek i nagle nie rzucicie się do uprawiania kilku dyscyplin sportowych naraz.



Lew (23.07-22.08)



Nie będziesz się w marcu nudzić Lwie, los zadba o rozwój wydarzeń w tych dziedzinach, w których najmniej się tego spodziewasz. Będziesz zaskakiwany na każdym kroku. Miej zawsze i wszędzie oczy szeroko otwarte po to, aby nie przeoczyć nadarzających się okazji. W sprawach uczuciowych nastąpi stabilizacja. U singli właśnie wiosna okaże się owocna w poszukiwaniach drugiej połówki, zdarzą Wam się też randki, z których nic nie wyniknie - będą to spotkania jednorazowe. Twój portfel nie będzie pusty, więc możesz sobie pozwolić na planowanie wymarzonych podróży w egzotyczne strony - jeśli oczywiście sprawy z pandemią potoczą się pozytywnie. Oczywiście nie będziesz wojażować samotnie, tylko w bardzo miłym towarzystwie. Znakomita będzie Twoja forma, zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Energia będzie Cię wprost roznosić. Niejedną górę przeniesiecie, niejeden problem rozwiążecie.



Panna (23.08-22.09)



Bądź w marcu większym egoistą. Zamiast ciągle myśleć o wszystkich wokół, pomyśl wreszcie o sobie. Zrób sobie gruntowne badania, zwłaszcza zwróć uwagę na hormony i zadbaj o swój wygląd. Niech Cię do zmian zmotywuje informacja, że na Wyspach wiosna przychodzi szybciej niż każdy się tego spodziewa, więc wyrzucisz w kąt czapkę i zobaczysz, że Twoja fryzura wymaga pewnych poprawek, a szafa wiosennej rewolucji. Zrób sobie maseczkę, nałóż nowy kolor farby, zadbaj trochę o siebie. Panowie niech zabiorą się za zrzucanie lockdownowego "mięśnia piwnego". Niechaj marzec będzie miesiącem tylko i wyłącznie dla Ciebie, a przekonasz się jakie to wspaniałe uczucie. Twój partner będzie nieco zaskoczony tymi zmianami, jednak nie zaszkodzi Waszemu związkowi odrobina zazdrości. Może i jego/ją zmotywuje to do wiosennych zmian. W pracy mogą się zdarzyć małe nieporozumienia, ale wyjdziesz z nich obronną ręką. Możliwe więc, że niebawem zrobi się w Waszym życiu uczuciowym bardzo namiętnie i gorąco, a zmiany stylu wyjdą Wam na zdrowie.



Waga (23.09-22.10)



Jeśli ktoś bliski sprawił Ci w zeszłym miesiącu jakąś przykrość i musiałeś się zmierzyć z wielkim rozczarowaniem, to musisz to niestety w marcu odchorować. Postaraj się wybaczyć, nawet jeśli jest to bardzo trudne. Nikt z nas przecież nie jest idealny i Ty również popełniasz błędy. Nie koncentruj się na złości, bo przecież każdy świat widzi inaczej i inne są dla każdego priorytety. Zamiast więc na rozpamiętywaniu żalu skup się na planowaniu wiosennych zadań. Poczuj w marcu w sobie siłę. Zapisz się na basen, zacznij biegać, albo zacznij ćwiczyć z trenerem online. W ten sposób wyrzucisz z siebie złe emocje i zobaczysz wszystko z innej perspektywy. Nauczcie się wybaczać, bo duszenie w sobie złych emocji prowadzi do chorób fizycznych. Uważajcie na przeziębienia, jedzcie więcej owoców i warzyw.



Skorpion (23.10-21.11)



Poczucie wyizolowania i samotności, jakie możecie odczuwać w marcu, spowoduje, iż wiele osób urodzonych w znaku Skorpiona nabierze sporego dystansu do spraw uczuciowych. Taka postawa może negatywnie wpłynąć na Wasze związki, dlatego warto postawić na szczerą rozmowę, dzięki której unikniecie niepotrzebnych napięć i konfliktów. Single, które szukają swojej drugiej połówki, będą co prawda miały okazje do nawiązania nowych znajomości, ale Wasze niezdecydowanie i brak konkretów mogą już na wstępie skutecznie przekreślać szanse na stworzenie trwałego związku. Nic straconego jednak, gdyż najlepsze ciągle jeszcze przed Wami. W pracy wszystko układać się będzie po Waszej myśli. Sugerowane przez Was sposoby wyjścia z trudnych sytuacji okażą się wyjątkowo trafne, przez co zyskacie szacunek i uznanie w oczach współpracowników, jak również przełożonych. Unikajcie szblonowych rozwiązań, gdyż stawiając na innowacyjne metody, osiągniecie znacznie lepsze rezultaty.



Strzelec (22.11-21.12)



W relacjach potrzebujesz intymności i zaufania i właśnie w marcu jest szansa na Twoje spotkanie z bratnią duszą. Jeśli zaś jesteś w związku, mogą się pojawić drobne rysy, ale przy odpowiednim podejściu z obu stron da się wszystko wyjaśnić i iść dalej w zgodzie.

Korzystajcie w tym miesiącu z szans zawodowych, ponieważ właśnie teraz macie dobrą passę. Przybędzie Wam jednak obowiązków, oczekiwań i pracy. Zajdą w Was w marcu pewne zmiany w podejściu do życia, z dużą szansą na trwałą transformację. Poddajcie się więc tym zmianom, bo nie dość, że nieuniknione, to przede wszystkim bardzo dla Was dobre. Nabierzecie dystansu do priorytetów, przestaniecie się zadręczać obowiązkami, popatrzycie na świat z lekkim przymrużeniem oka. Zwróćcie szczególną uwagę na wiosenną dietę. Dla zdrowia powinniście dołożyć też większą aktywność fizyczną.



Koziorożec (22.12-19.01)



Dziedziny życia, na jakie powinniście zwrócić w marcu uwagę, to dobra komunikacja z bliskimi i współpracownikami oraz konieczność pogodzenia obowiązków domowych z zawodowymi. Początek miesiąca okaże się na tyle burzliwy, że wymusi na Was konieczność przystosowania się do zmian, jakim od dłuższego czasu jesteście poddawani. Jakaś sytuacja w pracy uświadomi Wam braki w edukacji i skłoni do pogłębiania wiedzy koniecznej do rozszerzenia zakresu działalności. Jeśli zajmiecie się tym już w marcu, to gwiazdy gwarantują, że ten krok bardzo Wam się opłaci i pomoże pokonywać szybko kolejne szczeble kariery. Skoncentrowanie się na własnych dążeniach i ambicjach może Wam pomóc również w życiu osobistym. Single mogą spotkać w szkole czy na kursie kogoś, kto okaże się w niedalekiej przyszłości kimś bardzo ważnym w Waszym życiu. Sparowani z kolei zaimponują swoim drugim połówkom i to polepszy sytuację w Waszym związku. Zróbcie podstawowe badania z krwi, zwiększcie ilość szybkich spacerów lub zapiszcie się na siłownię.



Wodnik (20.01-18.02)



Już niebawem nadarzy się okazja aby zrealizować swoje marzenia, jednak należy mocniej zacisnąć pasa i więcej od siebie wymagać. Trudności jakie staną na drodze, tylko Was wzmocnią. Będzie coraz więcej okazji do nawiązania nowych znajomości oraz możliwości rozwoju w życiu zawodowym. U Wodników w związkach marzec będzie czasem stabilizacji oraz bliskości, co będzie miało wpływ na Wasze dalsze wspólne życie. Będzie to również czas, kiedy może dojść do próby wykorzystywania Was przez kogoś. Miejcie więc oczy szeroko otwarte i każdą propozycję współpracy głęboko przemyślcie. W życiu zawodowym pojawi się przełom, który wpłynie na Waszą karierę. Sytuacja majątkowa ulegnie niespodziewanej poprawie dzięki systematycznej pracy i rozwijającej się karierze zawodowej. Nadchodzi spokojny czas stabilizacji, który może wydawać się nudny, ale da on poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju.Możecie odczuwać skutki wiosennego przesilenia.



Ryby (19.02-20.03)



Systematyczna praca i konsekwencja w robieniu kariery wpłynie znacząco na poprawę statusu materialnego i kariery zawodowej. Poczucie bezpieczeństwa oraz rozwoju w każdej dziedzinie życia spowoduje stabilizację w każdym aspekcie życia. Już w marcu nadarzy Wam się sposobność aby Wasze marzenia w końcu doszły do skutku. Bez pracy nie ma kołaczy, więc musicie się mocno do tego przyłożyć. Czeka Was jednak zaległa nagroda, na którą oczekujecie w związku z wysiłkami jakie podjęliście już jakiś czas temu. Dobra passa w marcu sprawi, że nabierzecie nowych sił i zrealizujecie swoje plany. Zbliża się czas rozwoju, awansów i zawierania nowych znajomości. W stałych związkach zapowiada się w tym miesiącu niemal sielanka: wzajemne zrozumienie i harmonia oraz dążenie do realizacji wspólnych planów na przyszłość. Single muszą się uzbroić w cierpliwość, marzec to czas na przygotowania do ciekawego spotkania. Wiele jeszcze randek przed Wami zanim znajdziecie tego jedynego/tą jedyną. Takie spotkania też mogą wiele wnieść w Wasze życie - za każdym razem uczycie się czegoś nowego o płci przeciwnej. Wasza osłabiona kondycja w marcu to efekt przesilenia i przemęczenia. Zadbajcie o siebie.