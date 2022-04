Horoskop na maj 2022, specjalnie dla czytelników Polish Express

Co nas czeka w maju? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)

Energia będzie Cię w maju wręcz rozpierać, w związku z tym będziesz mieć tendencję do brania na siebie zbyt wielu spraw jednocześnie. Korzystaj z uroków życia, zamiast się o wszystko martwić. Pośpiech i nerwowe otoczenie sprawią, że twój nastrój będzie się zmieniał i w końcu możesz mieć wszystkich dosyć. Zwolnij tempo, bo nie da się naraz wszystkiego zrobić. Nie zabieraj do domu służbowych spraw, nie myśl o pracy w domu. Odpocznij i nie zadręczaj się humorami szefa, zasłużyłeś na troskę i dowody uznania. Już udowodniłeś, na jak wiele Cię stać. Maj przyniesie zaproszenia na wyjazdy i imprezy, które szkoda byłoby przegapić. Przyda ci się też trochę wytchnienia i odpoczynku. Wiosenny wyjazd, nawet bliski i krótki, okaże się bardzo udany. W miłości powodzenie. W drugiej połowie maja będziesz chciał przebywać jak najwięcej sam na sam z ukochanym. Wszystkie spory i niesnaski przycichną. Bliscy, którzy zawracali Ci wciąż głowę, zajmą się własnymi sprawami i wyjazdami. Niespodziewanie z nową propozycją zrobienia wspólnego interesu wystąpić mogą dalecy krewni lub przyjaciele. To może być bardzo dobry pomysł.

Byk (20.04-20.05)

Ktoś z rodziny poprosi Cię o pomoc, a Ty jej nie odmówisz. Nie martw się, atmosfera będzie bardzo dobra. W pracy na podwyżkę będziesz musiał zapracować, ale tym razem masz większą niż inni szansę na sukces. Zwróć uwagę na krążące plotki o zmianach szykujących się w pracy. Im szybciej przygotujesz się do nowej sytuacji, tym więcej skorzystasz, także finansowo. Czekają Cię małe zawirowania w miłości, jeśli jesteś w związku. Single natomiast wyjątkowo mocno skupią się na randkowaniu, znajdź więc czas na te spotkania mimo natłoku zajęć, bo jedno z nich wywrze na Tobie ogromne wrażenie. Po 20 maja będziesz miał szczególny czas na aktywne działanie. Postanowisz zrobić coś dobrego dla innych, a być może poświęcisz swój wolny czas na prace społeczne albo wspomożesz jakąś instytucję charytatywną. Całkiem możliwe, że właśnie tam spotkasz kogoś, kto otworzy Ci oczy na to, jak dużo możesz dać z siebie innym i jak Twoja pomoc będzie dla innych drogocenna. Uważaj na zdrowie, dbaj o dietę.

Bliźnięta (21.05 – 20.06)

Masz tendencję do tego, że w każde życiowe zadanie angażujesz się dogłębnie. W maju czeka Cię wiele takich zadań, jednak na początku miesiąca musisz odpocząć i nabrać na to wszystko sił. W pracy maj okaże się - na szczęście - spokojniejszym miesiącem. Dostrzeżesz ciekawą propozycję, której do tej pory nie brałeś pod uwagę. W drugiej połowie miesiąca bardzo zacznie się rozkręcać Twoja kariera. Myśl o przyszłości, a sporo nowych szans zacznie się przed Tobą otwierać. W miłości zrobi się spokojniej i postanowisz trzymać się z daleka od skrajnych emocji. Po dniach pełnych przygód i rywalizacji, zaczniesz poszukiwać czułości, uznania i bezpieczeństwa. Staniesz się przez to spokojniejszy i bardziej wyrozumiały dla swojego otoczenia. Po 15 maja Twoim miłosnym sprawom zacznie zagrażać pewna plotkująca osoba. Rozszyfruj jej podwójną grę, bo być może zazdrości Ci ona powodzenia i chce zająć Twoje miejsce u boku kogoś interesującego. Single będą odczuwać wzmożone zainteresowanie swoją osobą, ale na długoterminowy związek przyjdzie Wam jeszcze trochę poczekać.

Rak (21.06 – 22.07)

Kiedy wydaje Ci się, że wszystko wali Ci się na głowę, a cały świat sprzysiągł się przeciwko Tobie - maj pokaże Ci, jak bardzo się mylisz. W tym miesiącu otrzymasz od kogoś (być może grupy osób) ogromny zastrzyk pozytywnej energii. Również gwiazdy będą Ci sprzyjać w każdym zadaniu, które Cię czeka. Bądź więc spokojny, "odepnij wrotki", bo wszystko, co zaprzątało Ci głowę znajdzie swój finał właśnie teraz. I to bardzo pozytywny finał. Nie martw się więc o sprawy, tylko zacznij się zajmować sobą. Pojedź gdzieś na krótkie, czy dłuższe wakacje, poprzytulaj najbliższych, zacznij czytać książki z pozytywnym przesłaniem, oglądaj komedie. Przestań się już martwić, że bez Ciebie nikt sobie nie da rady. Wyluzuj. Ten miesiąc powinien bardzo podnieść Cię na duchu, a osoby spotkane na Twojej drodze wskażą Ci właściwy tor rozumowania. W związkach, po ostatnich miesiącach pełnych stresu i niedopowiedzeń, zacznie się wszystko układać. Przegadacie niejedną godzinę, wyjaśniając sobie wiele rzeczy. Na niejednego singla spadnie - jak grom z jasnego nieba - stan miłosnego upojenia po randce, na którą pierwotnie nie będziecie chcieli iść. Głowa do góry - wszystko zacznie się dobrze układać.

Horoskop na maj dla Lwa (23.07 – 22.08)

Czeka Was niebawem zmiana pracy lub zmiana miejsca zamieszkania. Wymagać to będzie od Was nie tylko świetnej organizacji, ale również uporu i cierpliwości w załatwieniu spraw urzędowych związanych z tym przedsięwzięciem. Dlatego tak istotną kwestią będzie to, by nie powierzać nikomu własnych interesów, ale nastawić się na samodzielne działania. Taka postawa pomoże Wam znacznie łatwiej uporać się z napotkanymi przeszkodami. Poradzicie sobie. Na szczęście i ogromne powodzenie możecie liczyć w tym miesiącu także w sprawach uczuciowych. W istniejących relacjach zagości harmonia oraz zgoda, co znacząco ociepli Waszą relację z partnerem. Single również nie będą narzekać na brak okazji do nawiązania nowych znajomości. W sprawach administracyjnych pierwsza połowa miesiąca przyniesie pewne zawirowania, jednakże pojawiające się trudności zainspirują Was do działania i zmobilizują do podjęcia odważnych decyzji. Najważniejsze dla Was będzie w maju konsekwentne realizowanie wyznaczonych sobie wcześniej planów i zamierzeń. Upór oraz determinacja pomogą osiągnąć upragniony sukces i pozwolą zdobyć wszystko to, co dla Was najważniejsze.

Panna (23.08 – 22.09)

Jeśli czujecie, że utknęliście w skomplikowanych relacjach, będziecie w maju asertywne i odnajdziecie w sobie siłę, by wycofać się z trudnych układów. Single z kolei mogą liczyć na ogromną przychylność losu w poszukiwaniach wymarzonego partnera. W sprawach zawodowych natomiast niezmiernie ważne będzie ustalenie dalekosiężnych planów, dzięki którym Wasza kariera nabierze rozpędu. Natłok wydarzeń w połączeniu z Waszą chaotyczną i dość nerwową naturą może prowadzić w tym roku do licznych komplikacji i utrudnień. Dlatego tak ważne będzie w tym miesiącu ustalenie priorytetów i trzymanie się wyznaczonego planu. Systematyczność oraz opanowanie pomogą Wam zrealizować z powodzeniem wszystkie projekty i przedsięwzięcia. Ktoś, z kim od dawna nie mieliście kontaktu, znowu pojawi się na Waszej drodze. Całkiem możliwe, że ta osoba zaproponuje Wam jakiś interes, na który nigdy wcześniej sami byście się nie pokusili. Będzie to strzał w dziesiątkę. Ważne, żeby przed podpisaniem każdej umowy czy zgody dokładnie ją przeczytać. Mogą się pojawić lekkie problemy ze zdrowiem - nie bagatelizujcie żadnego sygnału.

Waga (23.09 – 22.10)

Maj będzie dla Was miesiącem zarówno nostalgii, jak i życiowych przemyśleń. W tym miesiącu warto będzie zatroszczyć się o swoje samopoczucie i zadbać o kondycję, bo dzięki temu zachowacie dobre zdrowie oraz znakomitą formę. W życiu uczuciowym zapragniecie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Nie w głowie będą Wam przelotne znajomości czy chwilowe romanse, dzięki czemu istniejące relacje znacząco się umocnią, a single będą miały wiele okazji, by stworzyć trwały i głęboki związek, o jakim marzyły od dawna. W sprawach zawodowych zostaniecie docenieni i umocnicie swoją pozycję w pracy, a współpracownicy i szef będą Was komplementować. Warto skupić się na podniesieniu swoich kwalifikacji i zdobywaniu nowych umiejętności, ale możecie to rozłożyć w czasie. Najważniejsze dla Was będzie w tym miesiącu uporządkowanie wszelkich zaległych spraw, ustalenie priorytetów na przyszłość, a później stawić czoła tym planom i doprowadzić do końca rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia. Takie podejście pozwoli Wam osiągnąć poczucie równowagi i harmonii.

Skorpion (23.10 – 21.11)

Kiedy wydawało Ci się, że wszystko już sobie poukładałeś i nic Cię nie zaskoczy - świat pokaże swoje pazury. Uważaj więc na złych doradców, bo w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto dobrze Ci wcale nie życzy. Przefiltruj grono swoich znajomych, poprzyglądaj się, kto chce Ci zaszkodzić. W sprawach uczuciowych zapłonie, a także wyjedziecie gdzieś razem. Podczas wspólnego wyjazdu na parę dni odkryjecie, że nikt tak dobrze nie zna Waszych żartów jak druga połówka, i z nikim innym tak dobrze nie czujecie się jak tylko w swoim towarzystwie. Czeka Was piękny okres i bardzo romantyczny. Odkryjesz też na nowo, jak bardzo Twoja druga połówka o Ciebie dba i jak bardzo jest w Tobie zakochana. Z wzajemnością. Single na swojej drodze spotkać mogą kogoś bardzo charyzmatycznego, kto zawróci Wam w głowie podczas pierwszego spotkania. Szykuje się Wam naprawdę coś niesamowitego i nie będzie to jedynie krótka przygoda. Ze zdrowiem wszystko w porządku, a wyjazd pomoże Wam przygotować się na kolejne tygodnie, w których będziecie musieli stoczyć niejedną walkę o siebie i spełnienie swoich marzeń.

Strzelec (22.11– 21.12)

W maju będziesz zarówno bardziej niż zazwyczaj ciekawski, jak i przedsiębiorczy, a także pełen pomysłów na życie. Gwiazdy pomogą Ci skutecznie działać i wcześniej zarysowane plany właśnie teraz mają świetną okazję, żeby się ziścić. Warto teraz zajmować się sprawami finansowymi, bo miesiąc sprzyja gromadzeniu pieniędzy. Zdobędziesz uznanie w oczach szefa, łatwo uporasz się z zawodowymi wyzwaniami, a Twoja druga połówka w domu będzie Cię rozpieszczać. Zapowiada się więc udany miesiąc, jednak w miłości bądź ostrożny. Ktoś może chcieć się wtrącać w Twój związek lub też komentować Twoje zachowanie. Lepiej nie brać sobie wszystkiego do serca. Single w maju staną się bardziej odważne w poszukiwaniu swojej drugiej połówki. Gwiazdy pomogą Wam właśnie teraz znaleźć kogoś, z kim zapragniecie zostać na dłużej. Warto bywać w towarzystwie i nawiązywać nowe znajomości, a także zakładać profile w aplikacjach randkowych czy na portalach, bo to jest właśnie ten czas, w którym coś fascynującego może się teraz zacząć. Warto zaaranżować jakiś wyjazd, żebyście mogli nabrać sił na kolejne miesiące. Nie stresujcie się też nadto, bo to jest jedna z tych rzeczy, które niepotrzebnie przeszkadzają Wam zawsze w realizacji zamierzeń.

Koziorożec (22.12 – 19.01)

W tym miesiącu będziesz przebojowy i pewny siebie, a wszędzie, gdzie się pokażesz, zdobywać będziesz przychylność ludzi. W tym miesiącu wszystko poukłada się tak, jak sobie wymarzyłeś. Gwiazdy i ludzie wokół Ciebie dodadzą Ci odwagi, a to będzie sprzyjać nawet najbardziej ryzykownym planom. W pracy przekonasz się, kto Ci dobrze życzy, a kto jest Twoim wrogiem i szykuje dla Ciebie jakąś pułapkę. Masz dużo zdrowego rozsądku i jesteś świetnym obserwatorem, więc nie dasz się nikomu podpuścić. Bądź po prostu bardziej czujny, bo właśnie teraz decydować się będą losy podwyżek i awansów w pracy. Nie wstydź się pochwalić swoimi pomysłami i sukcesami. Jeśli pragniesz zawodowej odmiany, w tym miesiącu masz dobry czas na zmianę pracy czy walkę o lepsze i ciekawsze stanowisko. W miłości też czekają Cię same sukcesy i wreszcie masz szansę na wyjątkową randkę.Single łatwo wejdą do nowego towarzystwa, gdzie może być ktoś interesujący, kto przykuje Waszą uwagę na dłużej. Jeśli jesteś w związku - a ostatnio coś w nim kulało - wybaczysz partnerowi drobne potknięcia, a to pozwoli Wam bez przeszkód cieszyć się miłością. Dobrze zrobiłby Wam wspólny wypad nad morze lub w góry i spędzenie razem czasu na rozmowach i podziwianiu natury.

Wodnik (20.01 – 18.02)

Masz bardzo łatwowierną naturę, bo oceniasz innych swoimi kategoriami. W Twoim życiu wszystko jest czarne, albo białe. Jednak jest niedaleko ktoś, kto chce się wkupić w Twoje łaski. Nie ufaj jednak każdemu, kto jest dla Ciebie miły, bo nie wszyscy będą na to zasługiwać. W pracy zostaną Ci powierzone różne sprawy, które wymagają poufności i dyskrecji. Uważaj, żeby sam się w nich nie pogubić. Zwracaj uwagę przede wszystkim na rozliczenia finansowe, bo tam może wkraść się błąd czy przeoczenie, może się zaplątać jakaś faktura, która zmieni całe rozliczenie. W ważnych sprawach możesz liczyć na pomoc osób wpływowych i na wysokich stanowiskach. W towarzystwie wokół Ciebie będą możliwe jakieś zmiany, roszady, ktoś będzie Ci sprzyjał, a ktoś będzie Ci chciał zaszkodzić. Bądź uważny i obserwuj. Pod koniec maja nieoczekiwanie może Cię odwiedzić ktoś, kogo dawno nie widziałeś lub też zaprosić w jakieś niezwykłe miejsce. Praca wtedy zejdzie na dalszy plan. Jeśli jesteś singlem - zapragniesz więcej rozrywek i zatęsknisz za romansami, a teraz będzie doskonała okazja, by poromansować, nawet pogoda będzie sprzyjać randkom. Niewiele jednak rozpoczętych romansów w maju ma szansę na przetrwanie, ciesz się więc chwilą.

Ryby (19.02-20.03)

Wiele Ryb będzie mogło dokonać w maju gruntownych zmian, które pozytywnie wpłyną na Wasze życie. Zapowiada się ciekawy miesiąc, pełen wydarzeń towarzyskich, jak również i zawodowych. Sprzyjające okoliczności umożliwią Wam także sfinalizowanie rozpoczętych wcześniej projektów i pozamykanie starych spraw. Warto śmiało i odważnie podejmować wszelkie decyzje, ponieważ takie działania pomogą Wam osiągnąć wymarzone cele. Nie gorzej będzie w życiu miłosnym: wdzięk, jakim będziecie emanować, przysporzy Wam wielu adoratorów, którzy nie będą mogli oderwać od Was wzroku. To świetna okazja dla singli na znalezienie wymarzonego partnera i zbudowanie relacji uczuciowej. Wyjątkowo silnie będą pociągać Was osoby na wysokich stanowiskach, bądź ludzie sztuki, co nie znaczy wcale, że właśnie przedstawiciel tych zawodów zawróci Wam niedługo w głowie. Możecie otrzymać w tym miesiącu propozycję objęcia wyższego stanowiska. Przełożeni docenią Wasze dotychczasowe poświęcenie i będą chcieli powierzyć Wam nieco bardziej odpowiedzialne zadania. Warto wykazać się w maju odwagą i czym prędzej wykorzystać wszelkie okazje oraz możliwości. Maj to też doskonały miesiąc na przeprowadzenie diety i zapisanie się na siłownię.