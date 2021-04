Horoskop na maj 2021 dla czytelników Polish Express

Co nas czeka w maju? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)

Poznanie kogoś w tym miesiącu nie będzie stanowiło większego problemu, pytanie brzmi czy komunikacja między Wami będzie dawała komfort jednej i drugiej stronie. Najpiękniejszym okresem na poznanie partnera dla Was jest właśnie maj. Uważajcie jednak na życiowych aktorów i manipulantów oraz zaprawionych w boju cyników, bo często można na początku ich zachowania brać za dobrą monetę. Barany z natury wierzą i ufają ludziom. Dla osób spod znaku Barana, które funkcjonują w obecnych relacjach gwiazdy mają taką radę: nie skupiajcie się na drobiazgach, bo mimo że świat składa się z drobiazgów, nikt nigdy nie powiedział, że konkretnie z Waszych. Nie miejcie bezpodstawnych oskarżeń i podejrzeń, bo w Waszych związkach nie dzieje się nic złego. Ponadto bądźcie w stosunku do partnera lojalni, ponieważ oboje macie te same cele i wspólnie musicie o nie walczyć. Bądźcie pewni swoich racji w sprawach zawodowych, bo obstawanie przy swoim przyniesie Wam szybkie rezultaty: albo awans, albo wyższą pensję oraz szacunek przełożonych. Wiosna sprzyja zrzucaniu wagi, weźcie sobie to do serca i zacznijcie działać.





Byk (20.04-20.05)

Dla Byków - singli nadchodzi czas uczuciowych odkryć, zakończonych sukcesem. Nagle okaże się, że Wasze - z pozoru - nierealne marzenia o partnerze doskonałym: zarówno inteligentnym, jak i czułym oraz dbającym o Was, właśnie teraz mają dużą szansę na spełnienie. Spotkacie na swojej drodze kogoś, kto pozwoli Wam uwierzyć w to, w co już od dawna nie wierzycie. W prawdziwą miłość i wzajemny szacunek. Byczki w związkach lepiej niech pilnują swoich gniazdek, bo powiedzenie "zamienił stryjek siekierkę na kijek" może Wam się jeszcze niestety sprawdzić. Jeśli jednak dusicie się w swoich związkach i chcecie zaryzykować - zróbcie to właśnie w tym miesiącu, a nie później. W pracy sytuacja jest klarowna i planety nie przewidują większych problemów. Jedynie o zdrowie musicie mocniej zadbać, bo złe nawyki żywieniowe i słabość do siedzenia na kanapie dają już widoczne efekty.



Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)

Dla tych, którzy żyją w związku i nagle stwierdzili, że zaczyna im się trochę nudzić, gwiazdy mają radę: nie kombinujcie, bo przedobrzycie i będziecie bardzo tego żałować. Wasze szanse w uczuciach będą teraz zwyżkować, tak więc lepiej przyłóżcie się do pielęgnowania związków, w których jesteście, bo w dłuższej perspektywie bardzo Wam się to opłaci. Znacznie bardziej, niż szukanie nowego i "świeżego". Dla singli "w maju jak w raju". Będziecie się cieszyć ogromnym powodzeniem u płci przeciwnej. Nie zapominajcie jednak o swoich celach. Unikajcie nadmiernej ekscytacji, bo na prawdziwą miłość przyjdzie jeszcze czas. Skupcie się na pracy, realizacji nowych pomysłów. Maj będzie miesiącem spełnienia zawodowego, a romanse mogą jeszcze poczekać. Skupcie się też na podtrzymaniu zdrowia. Nie zaszkodzą badania z krwi i zwiększony wysiłek fizyczny, bo lockdown dał się nam wszystkim we znaki i wielu z nas rozkochało się w niezdrowych nawykach.

Rak (21 czerwca – 22 lipca)

Dla uczuciowych z natury Raków, maj szykuje wiele wspaniałych niespodzianek. Układ gwiazd wskazuje, że wiele Raków ma szansę na spotkanie wielkiej miłości właśnie teraz w maju, lub na przełomie maja i czerwca. Myśli niejednego Raka będą krążyły wokół jednej osoby, z którą będzie chciał spędzać każdą chwilę i będzie rozmyślać godzinami o swoim obiekcie uczuć. Kim będzie osoba, która tak bardzo zawróci Rakowi w głowie? Całkiem możliwe, że pojawi się ktoś z kręgu znajomych lub sąsiedztwa. Ale niewykluczone, że Rak spotka tę osobę na zakupach, w drodze do pracy lub w pobliskim parku. Dlatego Drogie Raki, rozglądajcie się uważnie w najbliższych miesiącach, bo miłość, której szukacie i pragniecie tak bardzo może być blisko. Dla tych sparowanych już Raków w maju nastąpi rozkwit nieco zapomnianych uczuć za sprawą znalezienia jakiejś wspólnej pasji. Jeśli chodzi o pracę i karierę - też nie będziecie narzekać. Nagłych przypływów gotówki nie macie się wprawdzie co spodziewać, jednak systematyczne i należyte wykonywanie obowiązków przyniesie Wam niebawem owoce. Uważajcie na problemy związane z wątrobą, może warto chociaż w maju przejść na lekkostrawną dietę i włączyć do niej więcej warzyw.



Horoskop na maj dla Lwa (23 lipca – 22 sierpnia)

W maju możliwe będą zmiany we wszystkich sferach życia. Przygotujcie się więc na nowe, ciekawe doświadczenia, liczne niespodzianki, atrakcje, ale i nieoczekiwane zmiany planów. Lwy w tym miesiącu nie mogą być niczego pewne. Będzie się dużo działo, często także poza Waszą kontrolą i wbrew Waszym wcześniejszym oczekiwaniom czy scenariuszom. To spontaniczny miesiąc, obfitujący w liczne przygody, kontakty towarzyskie i rozrywkowe sytuacje. Maj może sprzyjać różnym eskapadom, podróżom, a także różnego rodzaju znajomościom. Ilość nie przełoży się jednak na jakość, więc uważajcie na znajomości, które zabiorą Wam więcej niż dadzą. Mogą się też okazać bardzo nietrwałe i złudne. Nie znaczy to, że powinnyście się zamknąć w domu. Przeciwnie - możecie w tłumie pochlebców znaleźć nieoszlifowany diament. Tak na gruncie towarzyskim, jak i miłosnym. Jeśli jesteście singlami, możecie ryzykować, jeśli jednak mielibyście poświęcić stary i sprawdzony związek - gwiazdy Was przed tym przestrzegają. W sprawach zawodowych lekkie zawirowania, jakieś niesnaski, ale pod koniec miesiąca wszystko wróci na właściwe tory. Zdrowie bez zmian, jednak warto pamiętać o suplementacji witaminami.



Panna (23 sierpnia – 22 września)

Będzie to miesiąc, w którym może się zdarzyć wszystko. Możecie nabrać chęci na przeprowadzkę do innego miasta, albo zmienić pracę. Do głowy może wpaść Wam nawet pomysł, żeby porzucić Wielką Brytanię i osiąść w innym kraju. Będziecie mieć ogromny apetyt na zmiany i nowe przygody. Będziecie chcieli uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach, eksperymentować z nowymi rzeczami, ryzykować i dobrze się bawić. Jako, że zazwyczaj nieskore jesteście do zmian, lubicie uporządkowane życie i swoją rutynę - tym razem dajcie się ponieść swoim pomysłom i marzeniom. Poznajcie swoją stronę, której do tej pory nie mieliście okazji uwolnić w sobie. W miłości partnerskiej zdarzą się sytuacje, o których nigdy nawet nie myślałyście. Dajcie się ponieść fantazji: czy to będąc w związku czy to będąc w stanie wolnym. Spróbujcie się nie strofować i porzucić rutynę. W pracy spróbujcie poddać jakiś pomysł szefowi, okaże się, że to był strzał w dziesiątkę i gra warta była świeczki. Uważajcie na układ kostny, uważajcie też na przeziębienie, aby nie przerodziło się w coś poważniejszego.

Waga (23 września – 22 października)

Wiele Wag będzie mogło dokonać w maju gruntownych zmian, które pozytywnie wpłyną na Wasze życie. Zapowiada się ciekawy miesiąc, pełen wydarzeń towarzyskich, jak również i zawodowych. Sprzyjające okoliczności umożliwią Wam także sfinalizowanie rozpoczętych wcześniej projektów i pozamykanie starych spraw. Warto śmiało i odważnie podejmować wszelkie decyzje, ponieważ takie działania pomogą Wam osiągnąć wymarzone cele. Nie gorzej będzie w życiu miłosnym: charyzma oraz wdzięk, jakim będziecie emanować, przysporzy Wam wielu adoratorów, którzy nie będą mogli oderwać od Was wzroku. To świetna okazja dla singli na znalezienie wymarzonego partnera i zbudowanie relacji uczuciowej. Wyjątkowo silnie będą pociągać Was osoby na wysokich stanowiskach, bądź ludzie sztuki. Wagi mogą otrzymać w tym miesiącu propozycję objęcia wyższego stanowiska. Przełożeni docenią Wasze dotychczasowe poświęcenie i będą chcieli powierzyć Wam nieco bardziej odpowiedzialne zadania. Warto wykazać się w maju odwagą i czym prędzej wykorzystać wszelkie okazje oraz możliwości. Maj to doskonały miesiąc na przeprowadzenie diety oczyszczającej lub obniżenie dziennej dawki dostarczanych kalorii.

Skorpion (23 października – 21 listopada)

W maju Skorpiony będą radosne, pełne optymizmu i bardzo zadowolone ze swojego życia. Dużo czasu poświęcą też przyjemnościom i działaniom sportowym, świetnie wpłynie na Was zwłaszcza początek miesiąca. Pomimo, że majowa aura nie będzie sprzyjać skupieniu się na pracy i obowiązkach, jednak możecie liczyć na sukcesy w zadaniach, które związane są z wszelkimi negocjacjami, umowami czy niełatwymi transakcjami. Wasz optymizm szybko przełoży się na konkretne liczby i osiągnięcia, bo działać będziecie znakomicie wszędzie tam, gdzie ważne są kontakty międzyludzkie. Jak wiecie, wszystkiego mieć naraz nie można, jednak będziecie teraz nastawione na życie uczuciowe, a Wasza atrakcyjność sprawi, że będziecie bardzo na siebie zwracać uwagę w każdym towarzystwie. Skorpiony mają w maju szansę przeżyć emocjonujący romans, a wiele z Was trafić może teraz na miłość swojego życia. W stałych związkach Skorpionów też będzie namiętnie, a rutynę zastąpią gwałtowne przypływy uczuć i namiętności. Zdrowie w znakomitej formie, widać, że ostatnio nie próżnowaliście i zamiast leżeć na kanapie zabraliście się za jakieś aktywności fizyczne.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)

Maj będzie dla Was dobrym miesiącem i możecie się spodziewać przyjemnych wydarzeń niemal we wszystkich dziedzinach Waszego Strzelczego życia. Przede wszystkim ważne będzie to, że właśnie teraz znajdziecie odpowiedź na wiele ważnych pytań, a dzięki temu na pewno poczujecie emocjonalną ulgę. Poza tym musicie znaczne bardziej realistycznie podchodzić do Waszego życia i skupić się na tym, co rzeczywiście ma miejsce i czemu koniecznie musicie poświęcić swoją uwagę. Pokażcie ludziom ze swego otoczenia, że nie jesteście wcale tak oderwani od rzeczywistości, jak czasem może im się wydawać i że można na Was polegać, bo wcale nie bujacie w obłokach tak często, jak niektórzy myślą. Przede wszystkim ważne jest, abyście udowodnili to na gruncie zawodowym, bo jeśli przełożony nie będzie miał na Wasz temat dobrego zdania, może Was ominąć podwyżka, albo awans. Czeka Was w maju bardzo dobra passa w uczuciach. Jeśli jesteście w stałych związkach, powinniście znaleźć czas, by spędzać go jak najczęściej ze swoją połówką, zaś jeśli jesteście singlami, macie właśnie okazję poznać kogoś interesującego już w połowie miesiąca. Musicie jednak uważać, kogo spotykacie na swojej drodze, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że spotkacie kogoś, kogo nie zauważycie i nie dowiecie się jaka to wyjątkowa osoba. Druga taka szansa może się już nie powtórzyć. Zdrowie w najlepszym porządku.

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

W maju los będzie Wam zdecydowanie sprzyjał, dlatego nie musicie się szczególnie wysilać, aby zadbać o swój byt i inne swoje ważne sprawy, w tym uczuciowe i zdrowotne. Możliwe nawet, że w jakiejś dziedzinie swojego życia wielu z Was odniesie wielki sukces, o jakim dawno już marzyliście, ale do tej pory nie mieliście możliwości, aby po to sięgnąć. Nie bez znaczenia będzie też na pewno fakt, iż Wasza intuicja będzie bardziej niż do tej pory wyostrzona i na pewno to dzięki niej będziecie mieć farta oraz podejmować słuszne decyzje. Jednak nawet jeśli będzie Wam się wydawało, że los wyjątkowo Wam sprzyja, musicie wykazywać się zdrowym rozsądkiem i nie możecie podejmować żadnej decyzji bez gruntownego jej przemyślenia. W drugiej połowie maja zaczną nabierać rozpędu także Wasze sprawy uczuciowe i na pewno będzie to miało wielki wpływ na Wasze ogólne samopoczucie. Po wielu nie do końca pozytywnych doświadczeniach baliście się wchodzić w nowe związki, jednak teraz poczujecie, że znów możecie i chcecie się zakochać i pozostaje tylko czekać, aż pojawi się ku temu okazja, a wszystko wskazuje na to, że nastąpi to już niebawem.



Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Dla Wodników pierwsza połowa maja to najlepszy czas na załatwianie trudnych spraw, za to w drugiej wpadniecie na szereg znakomitych pomysłów. Gwiazdy podpowiadają, że właśnie teraz możecie całkiem niespodziewanie wybrać się w podróż za granicę, poznać tam kogoś wyjątkowo interesującego lub też zdecydować się na naukę za granicą, która poszerzy Waszą wiedzę i horyzonty. Uważajcie jednak na pewnych ludzi, którzy bardzo się do Was ostatnio zaczęli uśmiechać. Okazuje się, że macie więcej ukrytych wrogów, niż podejrzewaliście. Nie przejmujcie się, jesteście w tym momencie niepokonani, starajcie się swoją siłę wykorzystać w sposób konstruktywny, z wrogami rozprawicie się szybko i bezboleśnie. Ciekawie maj zapowiada się pod względem uczuciowym. Samotne Wodniki na swojej drodze spotkają kogoś tak interesującego, ale i irytującego jednocześnie, że pierwszy raz stracicie "język w gębie". To ma jednak szanse na długi, pełen komplikacji i dozgonnej miłości związek, więc warto zaryzykować. W związkach pojawią się zgrzyty i nieporozumienia, które miną dopiero pod koniec miesiąca przy mocnym udziale osób z rodziny, które pomogą Wam dojść do porozumienia. Uważajcie na siebie na drodze.

Ryby (19.02-20.03)

Zadbajcie w maju o swoje interesy i nie rezygnujcie z tego, co Wam się należy. W pracy pojawią się osoby, które zaoferują Wam być może pomoc w rozwiązaniu Waszych problemów zawodowych, dlatego nie unoście się honorem i przemyślcie każdą propozycję, bo możecie na tym doskonale wyjść. Zapragniecie teraz nowości i odmiany w swoim uporządkowanym życiu. Wszyscy wokoło będą Wam pomagać, sprzyjać i dobrze życzyć, dlatego wykorzystajcie to i bez nadmiernego zastanawiania się wreszcie spełniajcie swoje marzenia. Finansowa stabilizacja, którą osiągnęliście niedawno pozwoli Wam na to. W miłości znów zrobi się gorąco, jednak jeśli cierpieliście z powodu partnerskich nieporozumień, to teraz uda Wam się wiele spraw wyjaśnić. Zapomnijcie jedynie o urazach i starych kłopotach, dajcie swojemu związkowi szansę na ponowny rozkwit. Jeśli szukacie lepszej pracy, to macie w tym miesiącu szansę ją znaleźć.